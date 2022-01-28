От визажистов до врачей. В Севастополе прошел национальный конкурс красоты

В Севастополе состоялся отборочный этап национального конкурса красоты и грации «Королева России – Крым 2022». Конкурс проходит с 2015 года в тридцати городах России, а в Крыму мероприятие прошло впервые. В качестве площади была выбрана главная сцена Театра Флота.

Несколько месяцев подгтовки

Победительниц выбирали в категориях «Мисс», «Миссис», «Маленькая и Юная Королева России – Крым».

«Задача конкурса – сделать красивое шоу и возродить национальные традиции, так как в финале конкурса будет выход участниц в национальных костюмах. Мы хотим показать разные национальности и народности, проживающие на территории России», – рассказала региональный организатор конкурса Юлия Кононенко.