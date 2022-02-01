Отдельная котельная будет обеспечивать три новых объекта в районе бухты Казачьей

Отдельную котельную в районе бухты Казачьей возведут для новых зданий поликлиники, школы, и детского сада. Об этом сообщил заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства города Игорь Ахмедов. Во вторник, 1 февраля, он осмотрел ход работ по созданию современного медучреждения и пообщался с представителями подрядчика. Строительством новой поликлиники занимается проверенная в Севастополе компания – ООО «Теплостройсервис».

На участке площадью более шести тысяч квадратных метров уже возведено двухэтажное здание. В нём сейчас устанавливают оконные рамы. Продолжаются работы по обустройству внутренних и наружных сетей. На данный момент, по оценкам чиновников, объект готов более чем наполовину.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «На сегодняшний день строительная готовность у нас чуть выше 60%. Мы укладываемся в сроки выполнения строительно-монтажных работ. У нас по контракту сроки окончания работ – это декабрь этого года. При таких темпах, и подрядчик нас заверяет в общем-то, может быть даже ускоримся, может это будет сентябрь. Мы надеемся, что мы предоставим объект Департаменту здравоохранения в сентябре-октябре».

В ходе строительства поликлиники возникли проблемы с подключением её к сетям теплоснабжения. Участок, на котором появится новое учреждение здравоохранения, находится далеко от основных коммуникаций. В похожей ситуации оказались и неподалёку строящиеся корпуса для детского сада и школы.

ИГОРЬ АХМЕДОВ, заместитель директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Вопрос на сегодня в принципе решён. Принято решение на сегодняшний день о строительстве котельной, которая обеспечит все эти объекты теплоснабжением. По электроснабжению возникали вопросы. На сегодня 102-я ПЭС, мы уже заключили сегодня с ними договор и ведутся работы по подключению объекта к электроэнергии».

Функционально здание будущей поликлиники разделено на три блока: детское отделение, рассчитанное на 120 посещений в смену, взрослое – на 200, а также женская консультация.

АНДРЕЙ ИСАЕВ, заместитель директора ООО «Теплостройсервис»: «На данный момент ведутся внутренние отделочные работы. Заканчивается укладка плитки, ведётся разводка всей сетей: вода канализация тепло, вентиляция, кондиционирование. Ведутся работы по наружным сетям: установка пожарных ёмкостей. Соответственно в данный момент работает 50 человек каждый день».

В здании разместят два лифта, предусмотрено и создание доступной среды для маломобильных групп граждан. Подрядчик оборудует внутренний проезд, тротуары. А по периметру учреждения высадят деревья и кустарники.

Дарья Юхновская, Денис Александрович, «Севинформбюро»