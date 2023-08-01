Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами

Лето – время, когда нет желания долго стоять на кухне и готовить изысканные блюда для посиделок с друзьями. Зато хочется интересно и беззаботно провести время с близкими и понежиться под солнышком.

НАША РЯБА

Пока позволяет погода, стоит задуматься об отдыхе на природе: поехать в лес или собраться на берегу озера. А прекрасным дополнением к такому времяпрепровождению станет барбекю и свежие овощи, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало

Обычно для отдыха на природе украинцы выбирают овощи, в частности, огурцы, помидоры и зелень, из которых получаются невероятные салаты. Однако в августе в этот список можно добавить баклажаны, кабачки, перец и молодой картофель. Дым придаст овощам привкус копчености и они будут гораздо интереснее на вкус, чем аналогичные блюда из духовки.

Прекрасным дополнением к сезонным овощам станет барбекю из курочки. Однако, чтобы не тратить много времени на его маринование и вдоволь развлечься с друзьями, можно отдать предпочтение украинским производителям, которые уже позаботились о комфорте каждого потребителя. К примеру, ТМ «Наша Ряба Аппетитная» предлагает замаринованные крылышки, голени, бедра и шашлык. Все, что нужно, чтобы насладиться вкусным барбекю, – достать мясо из упаковки и выложить на огонь. Уже через полчаса вкусные и сочные блюда будут готовы к подаче.

А чтобы долго не придумывать новые сочетания, предлагаем проверенные легкие рецепты, которые сэкономят много времени.

Курочка Тапака из брокколи под сливочным соусом

Время: 45 минут

45 минут Порций: 4

Курочка Тапака с брокколи / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка курочки Тапака от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 500 граммов брокколи;

– 250 миллилитров сливок 35% жирности;

– 100 граммов лука;

– 20 граммов сливочного масла для смазывания формы;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– свежая петрушка по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Противень смажьте сливочным маслом. Выложите на него, предварительно изрезанную на кусочки, курочку Тапака и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Лук очистите и нарежьте на перья. Брокколи промойте, очистите, разделите на соцветия и удалите толстые стебли. Отварите в чуть подсоленной кипящей воде 6 – 7 минут. К сливкам добавьте соль и перец по вкусу. Через определенное время извлеките противень с курочкой из духовки, выложите рядом брокколи, лук и залейте все сливочным соусом. Запекайте в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут.

Окорочка со сметаной и зеленью и молодым картофелем

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Молодая картошечка с окорочками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка куриных бедер «Сметана и зелень» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»;

– 1 килограмм картофеля;

– 70 граммов сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– масло для жарки;

– укроп по вкусу;

– соль и перец по вкусу;

– петрушка для декора.

Приготовление:

Молодой картофель промойте, чистить не нужно. Налейте в кастрюлю воду и наполовину отварите картофель. Отварной картофель откиньте на дуршлаг, чтобы дать воде стечь. На разогретую сковороду налейте растительное масло и поставьте кусочек масла. Выложите наполовину отварной картофель на сковороду и обжарьте. Добавьте чеснок, соль, перец по вкусу, всыпьте измельченный укроп. Часто перемешивать картофель не нужно, дайте ему позолотиться. Готовый картофель переложите в красивое блюдо и отставьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выложите замаринованные куриные окорочка и обжаривайте их с обеих сторон до готовности 30 минут. Поставьте сверху на картошку курочку с хрустящей корочкой и украсьте зеленью.

Курочка по-корейски

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Курочка по-корейски / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриного шашлыка из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;

– 40 миллилитров соевого соуса;

– 30 граммов свежего корня имбиря;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 желтый болгарский перец;

– 1 зеленый болгарский перец;

– 1 кабачок;

– 1 морковь;

– масло для жарки;

– сезам для подачи;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Овощи промойте, высушите и при необходимости очистите, из перцев удалите сердцевины. Нарежьте их примерно на одинаковые квадратики. Чеснок очистите и порежьте пластинками. Очищенный имбирь натрите на мелкой терке. В сковороде вок нагрейте растительное масло и обжарьте чеснок с имбирем 1 минуту. Добавьте морковь, жарьте 2 минуты, перец и через 2 минуты – кабачки. В конце добавьте соевый соус, соль, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Выложите овощи на тарелку. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте на ней куриный шашлык 15 минут. Выложите на блюдо овощи, а сверху – аппетитное куриное мясо. Подавайте готовое блюдо, посыпав сезамом.

Приятного аппетита!