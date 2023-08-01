Рецепты Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами По Admin - 1 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лето – время, когда нет желания долго стоять на кухне и готовить изысканные блюда для посиделок с друзьями. Зато хочется интересно и беззаботно провести время с близкими и понежиться под солнышком. НАША РЯБА Пока позволяет погода, стоит задуматься об отдыхе на природе: поехать в лес или собраться на берегу озера. А прекрасным дополнением к такому времяпрепровождению станет барбекю и свежие овощи, отмечает 24 Канал. Смотрите также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Обычно для отдыха на природе украинцы выбирают овощи, в частности, огурцы, помидоры и зелень, из которых получаются невероятные салаты. Однако в августе в этот список можно добавить баклажаны, кабачки, перец и молодой картофель. Дым придаст овощам привкус копчености и они будут гораздо интереснее на вкус, чем аналогичные блюда из духовки. Прекрасным дополнением к сезонным овощам станет барбекю из курочки. Однако, чтобы не тратить много времени на его маринование и вдоволь развлечься с друзьями, можно отдать предпочтение украинским производителям, которые уже позаботились о комфорте каждого потребителя. К примеру, ТМ «Наша Ряба Аппетитная» предлагает замаринованные крылышки, голени, бедра и шашлык. Все, что нужно, чтобы насладиться вкусным барбекю, – достать мясо из упаковки и выложить на огонь. Уже через полчаса вкусные и сочные блюда будут готовы к подаче. А чтобы долго не придумывать новые сочетания, предлагаем проверенные легкие рецепты, которые сэкономят много времени. Курочка Тапака из брокколи под сливочным соусом Время: 45 минут Порций: 4 Курочка Тапака с брокколи / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 1 упаковка курочки Тапака от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 500 граммов брокколи; – 250 миллилитров сливок 35% жирности; – 100 граммов лука; – 20 граммов сливочного масла для смазывания формы; – 4 столовые ложки растительного масла; – свежая петрушка по вкусу; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Противень смажьте сливочным маслом. Выложите на него, предварительно изрезанную на кусочки, курочку Тапака и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Лук очистите и нарежьте на перья. Брокколи промойте, очистите, разделите на соцветия и удалите толстые стебли. Отварите в чуть подсоленной кипящей воде 6 – 7 минут. К сливкам добавьте соль и перец по вкусу. Через определенное время извлеките противень с курочкой из духовки, выложите рядом брокколи, лук и залейте все сливочным соусом. Запекайте в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут. Окорочка со сметаной и зеленью и молодым картофелем Время: 1 час Порций: 4 Молодая картошечка с окорочками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – 1 упаковка куриных бедер «Сметана и зелень» от ТМ «Наша Ряба Аппетитная»; – 1 килограмм картофеля; – 70 граммов сливочного масла; – 2 зубчика чеснока; – масло для жарки; – укроп по вкусу; – соль и перец по вкусу; – петрушка для декора. Приготовление: Молодой картофель промойте, чистить не нужно. Налейте в кастрюлю воду и наполовину отварите картофель. Отварной картофель откиньте на дуршлаг, чтобы дать воде стечь. На разогретую сковороду налейте растительное масло и поставьте кусочек масла. Выложите наполовину отварной картофель на сковороду и обжарьте. Добавьте чеснок, соль, перец по вкусу, всыпьте измельченный укроп. Часто перемешивать картофель не нужно, дайте ему позолотиться. Готовый картофель переложите в красивое блюдо и отставьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выложите замаринованные куриные окорочка и обжаривайте их с обеих сторон до готовности 30 минут. Поставьте сверху на картошку курочку с хрустящей корочкой и украсьте зеленью. Курочка по-корейски Время: 30 минут Порций: 4 Курочка по-корейски / Фото Shutterstock Ингредиенты: – упаковка куриного шашлыка из мяса бедра без кожи «Томат и базилик» ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 40 миллилитров соевого соуса; – 30 граммов свежего корня имбиря; – 2 зубчика чеснока; – 1 желтый болгарский перец; – 1 зеленый болгарский перец; – 1 кабачок; – 1 морковь; – масло для жарки; – сезам для подачи; – соль по вкусу. Приготовление: Овощи промойте, высушите и при необходимости очистите, из перцев удалите сердцевины. Нарежьте их примерно на одинаковые квадратики. Чеснок очистите и порежьте пластинками. Очищенный имбирь натрите на мелкой терке. В сковороде вок нагрейте растительное масло и обжарьте чеснок с имбирем 1 минуту. Добавьте морковь, жарьте 2 минуты, перец и через 2 минуты – кабачки. В конце добавьте соевый соус, соль, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Выложите овощи на тарелку. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте на ней куриный шашлык 15 минут. Выложите на блюдо овощи, а сверху – аппетитное куриное мясо. Подавайте готовое блюдо, посыпав сезамом. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужинаЛюбимое блюдо Каменяра: рецепт засыпанной капусты, которую так любил ФранкоБургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлетыПраздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасокОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столе