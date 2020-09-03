Отдых на курортах Египта, выбираем путевки с ТурПоиск

О курортах солнечного Египта сложилось определенное мнение как о доступном и комфортном отдыхе. Завораживающая история древней египетской цивилизации интересна не только заядлым путешественникам, но и рядовым отдыхающим. Посреди теплой недели на солнечном берегу найдется денек для экскурсии по историческому наследию страны фараонов. Множество уникальных артефактов являются историко-культурным богатством страны. Тем более, что лето в Египте круглый год.

Существенное преимущество отдыха в Египте состоит в том, что цены на туристические услуги, продукты питания и развлечения относительно невысоки. Это позволяет насладиться отдыхом туристам с любым уровнем достатка. Узнать цены и отправить заявку на подбор интересного тура можно через систему поиск туров в Египет из Киева на сайте турфирмы «ТурПоиск».

Главные достопримечательности страны. В число знаковых объектов для посещения относят чудесные пирамиды Гизы, величавый Сфинкс, Долину Царей в пустынном ущелье, главный храмовый комплекс страны – Карнакский храм, храмы Хатшепсут и Абу Симбел, а также сосредоточие исторических сокровищ Египта – Национальный музей.

Курорты Красного моря

Хургада

Наиболее популярное египетское направление. Преимущества курорта в его современной застройке, популярных отелях, оживленных клубах, магазинах и ресторанах. Место подходит для семейного отдыха с детьми и для молодежи. Большинство пляжей на побережье имеют пологий вход в море.

Близко к Хургаде находится курорт Сафага – портовый город. Здесь царит спокойствие и тишина, а песок на пляже обладает лечебными качествами. Между Сафагой и Хургадой в одной из морских бухт Красного моря расположился популярный курорт Макади Бей. Он известен своей спортивной инфраструктурой с обилием фитнес-центров и специализированных площадок для тренировок наряду с дискотеками и аттракциями.

Эль-Гуна

В 20 км к северу от Хургады находится египетская Венеция – романтичный город на воде Эль-Гуна. Вся курортная зона расположилась на живописных искусственных островах, между которыми простираются пешеходные мостики. Все курортные пляжи также имеют искусственное происхождение.

Шарм-эль-Шейх

По-особенному красивый курорт – известный далеко за пределами страны – Шарм-эль-Шейх. Здесь Вы увидите самые красочные коралловые рифы, экзотические прибрежные мангровые леса, невероятный цветной каньон и гранитные горы. Неудивительно, что сюда так любят приезжать дайверы. Основной контингент отдыхающих здесь – это активная молодежь. Но многие отели предлагают и романтический отдых для влюбленных пар. На курорте круглосуточно работают увеселительные заведения и популярные бары.

По материалам сайта www.tourpoisk.com.ua/egipt — турфирма «ТурПоиск» из Украины