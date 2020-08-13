Отдых в Крыму назвали самым доступным в Южном округе России

Сравнивались цены на проживание в отелях, питание и лечение

Фото: mtur.rk.gov.ru

Отдых в Крыму в этом году назвали самым доступным во всем Южном округе России. Специалисты портала бронирования Санатории-России.рф сравнивали цены разных курортных городов на проживание, питание и лечение для туристов. В августе приезжие тратили в санаториях Крыма 3,4 тысячи рублей в сутки за все перечисленные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

Пятерку регионов возглавила Волгоградская область, там средняя цена за сутки составляет 3700 рублей, далее идут Астраханская область – 3650, Краснодарский край – 3650, Ростовская область – 3550.

Минимальная цена путешествия в Крым на двоих с учетом перелета, проживания и питания составляет 26,7 тысяч рублей. Такие данные предоставила Ассоциации туроператоров России.

Напомним, что в Крыму с начала курортного сезона побывало 1 млн 432,8 туристов. Самолетом прилетело 31,9% людей, на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту – 62,7%, на поезде прибыли – 5%, еще 1% пересекали границу в пунктах пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп.