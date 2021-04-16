Отдых в Крыму подорожал на 20-30% после закрытия Турции — эксперт

Отдых в Крыму подорожал на 20-30% после закрытия перелетов в Турцию, передают «Известия», ссылаясь на гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

В Крыму незначительно вырастут цены на отдых — Волченко «Буквально за одну ночь после новостей о закрытии Турции цены на отдых на российских курортах заметно выросли. В Крыму рост составил 20-30%, в Краснодарском крае – 10-15%», — сообщил он.

Мкртчян подчеркнул, что подорожали объекты размещения, тогда как цены на авиабилеты, по его словам, остались на прежнем уровне.