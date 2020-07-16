Отдых в Крыму: удовольствие или вынужденная мера – мнение эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Уровень туристического потока в России достиг прошлогодних показателей. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что по ряду популярных направлений, в частности, по Крыму, загрузка отелей достигает 90%. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют прирост турпотока на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина этому – ажиотажный спрос на курорты российского побережья Черного моря и продление сезона.

Действительно ли в большом выигрыше оказались те, кто ставил на внутренний туризм, или это временное явление нынешнего лета, пока не открылись международные направления? Об эфире радио «Спутник в Крыму» была дискуссия с экспертом в курортной отрасли Людмилой Бабий.

Брони негде ставить

По мнению специалиста, высокий сезон в этом году начался с первых дней снятия ограничений на въезд в регион.

«Отели-лидеры соотношения цена – качество показали полную загрузку всего за две недели», – сказала эксперт и добавила, что гости продолжают заполнять места размещения и делать брони.

Заполняются все: отели высокой ценовой категории, мини-отели и гостевые дома. У них постоянная загрузка и недостаток мест. Эксперт объясняет феномен неоднородностью турпотока – в Крым сейчас едут как приверженцы отдыха в пятизвездочных отелях, так и сторонники отдыха эконом.

«Всегда будет группа, привыкшая отдыхать в отелях высокого уровня, – говорит Бабий. – И неважно, заграничные курорты они посещают или отечественные».

По ее мнению, большая часть нареканий в отношении качества крымского сервиса будет исходить от этой группы. Это целевой потребитель отдыха в Турции и Египте. А нынешним летом, добавим, это также потребитель отдыха в Греции, Испании, Хорватии, Италии.

Ментально недовольные «Можно применить термин «ментальность вечно недовольного туриста». Такие будут сравнивать любой отдых с отелями Турции, и сравнение будет не в пользу Крыма или Краснодарского края, – считает эксперт. – Турция сегодня – бесспорный мировой лидер по организации отдыха, количеству трех- и четырех-звездочных отелей, числу мест размещения в них. Глупо пытаться в короткие сроки дотянуться до этого уровня».

Эксперт уверена, что причина недовольства некоторых туристов лежит в несоответствии нарисованной ими картины идеального отпуска с фактической обстановкой. Многие представляли крымский отдых на полупустом пляже в мягком шезлонге под шум набегающей волны.

«Приехав в Крым, они обнаружили переполненные отели и столь же переполненные пляжи, где зачастую некуда ступить, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, – продолжила эксперт. – Но подобная картина наблюдается у нас с 2014 года постоянно. В украинский период было построено огромное число домиков для отдыха, а инфраструктура вокруг них не создана. Неудивительно, что, оказавшись в перегруженном Крыму, гости высказывают недовольство».

Многое зависит именно от восприятия гостя. Можно было представить, каким в реальности будет отдых в условиях, когда границы закрыты и черноморское побережье стало по сути единственным местом проведения летнего отпуска для всей страны, причем и для тех, кто имеет большие деньги, и для тех, кто едет несколькими тысячами рублей.

Хватит ли крымчанам места для отдыха в Крыму — мнение >> «Если вы понимаете, что вас не устраивает этот вариант – лучше выбрать другое направление или остаться дома», – убеждена эксперт. Она также считает, что возможное открытие турецкого направления не особо повлияет на ситуацию.

Отдых по-турецки

Возможно, для многих россиян, с надеждой ожидающих открытия Турции, Египта и Греции, станет неприятным откровением, что отдых в этих странах прежним уже не будет. Коронавирусные ограничения затронули не только любимые российским туристом шведские столы, пляжные вечеринки и массовые мероприятия, но и само нахождение в отелях.

«Уже побывавшие на отдыхе в Турции туристы из разных стран сообщают в соцсетях о необходимости практически постоянно носить маски, очередях в ресторанах отелей из-за изменений подачи блюд гостям, необходимости строго соблюдать социальную дистанцию и многом другом, – говорит эксперт. – Надо понимать, что отдых за границей в ближайшее время не будет таким, как мы привыкли».

Кнут животворящий

Однако оставаться таким, какой он есть, и продолжать привлекать миллионы гостей, Крыму тоже не может. Рассматривая вероятные пути повышения туристической привлекательности, эксперт констатировала, что «наиболее действенными будут один-два провальных сезона».

«Только когда местная сфера гостеприимства начнет задумываться о необходимости создания комфортных условий для гостей, оперативно реагировать на жалобы, находить выход из спорных ситуаций, тогда в Крым будут ехать не от безысходности, а с удовольствием», — считает эксперт.

Подобный путь уже прошли курорты Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Осетии. Так почему бы Крыму не поучиться на чужих ошибках, не взять опыт других регионов и не использовать у себя? Только еще лучше и качественнее, чтобы стать поистине жемчужиной России и мира!

ТуризмЭксперт в курортной отрасли Людмила Бабий