Отдыхающим в Крыму не грозит ограничение водоснабжения — власти

Туристы и отдыхающие в Крыму не столкнутся с ограничениями водоснабжения, передает пресс-служба ЖКХ РК со ссылкой на замминистра ведомства Исмета Аблаева.

Некоторые районы Крыма переведут на почасовую подачу воды «ГУП РК «Вода Крыма» и «Водоканал Южного берега Крыма» не планируют введение данной меры (ограничение водоснабжения — ред.) в прибрежных населённых пунктах. Предоставление услуг холодного водоснабжения в курортных регионах Крыма остаётся стабильным», — заверил он.

Ранее стало известно, что со следующей недели Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.