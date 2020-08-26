Отели и гостиницы Ялты загружены на 96%

В июле около 500 тысяч туристов посетили курорт

Фото: yalta.rk.gov.ru

Загрузка ялтинских отелей, гостиниц и других объектов размещения составила 96%. Хоть коронавирус и внес свои коррективы, загрузка рекордная. Об этом заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец сообщила агентству «Интерфакс-Юг».

– Конечно, свою роль в прибывании туристов на ЮБК коронавирус сыграл, но тем не менее загруженность объектов размещения на сегодня составляет 96%, – отметила Ирина Романец.

В июле Ялту посетили около 500 тысяч туристов из 1,5 миллиона прибывших на полуостров. По набережной крымской жемчужины прогулялись порядка 249 тысяч человек. Для ситуации ограничительных мер – это впечатляющие цифры, – сказала Ирина Романец. Напомним, все население Ялтинского региона – 150 тысяч человек.