Отели с термальными источниками

Наряду с привычным отдыхом у моря многие сегодня рассматривают и альтернативный вариант – поездку к термальному источнику. Около них уже давно работают многочисленные базы отдыха, санатории и гостиницы. Здесь можно и расслабиться в отпуске или просто на выходных, а заодно и оздоровиться.

Особенно много отелей с термальными источниками сосредоточено в Краснодарском крае, поскольку именно здесь таких целебных вод больше всего – в Мостовском и Апшеронском районе. Свою роль играет и удобное транспортное сообщение, поскольку до нужного населенного пункта несложно добраться из аэропорта Сочи, куда в свою очередь есть рейсы из многих российских городов. Также отели с бассейнами, наполненными термальными водами, есть в других районах края – Белореченский, Отраднинский, Лабнинский.

Стоимость проживания в отелях

Отдых в гостиницах Краснодарского края может быть как бюджетным, так и гораздо более дорогим и комфортным. Однако и возможностей в последнем случае появляется больше – на территории будет разнообразная инфраструктура, чтобы гости не скучали. Часто посещение бассейнов с термальной водой уже включено в стоимость.

Оптимальным вариантом для больших компаний является размещение в отдельных гостевых домиках-коттеджах. Проживание в стандартном номере отеля будет примерно вдвое дешевле. Номерной фонд – это и небольшие студии, и двухместные комнаты, и апартаменты повышенной комфортности. Можно подобрать вариант практически под любой бюджет.

Особенности отелей с термальными источниками

Большинство гостевых домов Краснодарского края работает круглый год, поскольку целебный эффект горячих источников одинаково проявляется и зимой, и летом. Отчасти поэтому весьма популярны поездки сюда на новогодние каникулы.

Кроме того, многие отели предлагают семейный отдых – сюда комфортно приезжать даже с маленькими детьми. Для них владельцы отелей обустраивают игровые площадки, организовывают аниматоров. Самих бассейнов с термальными водами часто больше одного – отдельно для взрослых, отдельно для детей.

Как правило, добраться до выбранного отеля не составляет труда – эта информация размещается на официальных сайтах. Иногда там указано, что туристы могут воспользоваться услугой трансфера – это самый удобный способ.

Отдых в отелях с горячими источниками – отличное вложение не только в положительные эмоции, но и в собственное здоровье.