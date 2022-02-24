Отказавшиеся продолжать службу на Украине пограничники прибыли в Крым

В Крым и Брянскую область прибыли 42 пограничника, которые ранее отказались продолжать службу на Украине, сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на ФСБ РФ.

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На территории Крыма вводится режим повышенной готовности Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия не встречает сопротивления со стороны пограничников Украины. Сотрудники украинской госпогранслужбы покинули все подразделения на границе с Россией, сообщил «Интерфакс», также, со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.