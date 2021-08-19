Откладывать начало учебного года в Севастополе не будут

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Учебный год в Севастополе начнётся вовремя. Но проходить он будет, как и в 2020-м, с некоторыми ограничениями. 1 сентября праздничные линейки состоятся только для 1-х и 11-х классов. При этом родители должны будут соблюдать масочный режим.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Естественно, провести торжественные линейки только для первых и одиннадцатых классов с разведением по времени. Понятно, что для родителей жёсткое соблюдение масочного режима даже на открытом воздухе. Было мнение родителей на эти мероприятия не приглашать. Но всё-таки считаю, что 1 сентября больше нужно родителям, чем детям».

Ситуация с распространением коронавируса остаётся сложной. По словам руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, в нашем городе самые высокие показатели по заболеваемости коронавирусом в России. По данным Натальи Пеньковской, больше всего COVID-19 болеют в Ленинском районе Севастополя. Также на ситуацию с распространением коронавируса влияет приезд большого количества туристов. Глава местного отделения Роспотребнадзора уточнила, что за неполный месяц в августе число заболевших в Севастополе приравнивается к количеству заражённых за весь январь этого года.

НАТАЛЬЯ ПЕНЬКОВСКАЯ, руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю: «Нужно понимать, что индийский штамм коронавируса приведёт к тому, что любое формирование коллективов в любом случае даст определённый рост заболеваемости. Этого не нужно бояться, но нужно быть готовым к этой ситуации. То есть все противоэпидемические мероприятия, о которых мы говорили в прошлом году – обеспечение рециркуляторами, проведение дезинфекционных режимов, максимальное разведение потоков – всё это должно быть реализовано в образовательных учреждениях».

Также одним из условий начала учебного года в этот раз стала вакцинация учителей. По словам вице-губернатора Игоря Михеева, 59% педагогов привиты от коронавируса, 8% – имеют медицинский отвод. Всего к началу сентября планируют вакцинировать 85% учителей. Михаил Развожаев поручил организовать выездные бригады медиков для сотрудников школ. Игорь Михеев доложил о готовности учебных заведений к проведению учебного процесса.

ИГОРЬ МИХЕЕВ, заместитель губернатора Севастополя: «У нас действительно каждый класс оборудован рециркулятором. Также оборудована и рекреация. Поэтому с этой точки зрения мы обеспечены. Это всё было сделано ещё в течение предыдущего учебного года. Входные группы также предусмотрены разные. Расписание будет составляться с учётом того, что в максимально возможных случаях класс не перемещался по школе. Эта схема тоже отработана в предыдущем полугодии. Расписание по времени тоже будет немного сдвигаться, в том числе посещение столовой».