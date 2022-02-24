Открыта продажа билетов на дополнительные вагоны в Москву и Санкт-Петербург

Сюжет Обстановка в Крыму на фоне операции на Украине

Открыта продажа билетов на дополнительные вагоны на 24, 25 и 26 февраля, сообщает Минтранс РК.

Увеличены составы поездов № 092 Севастополь – Москва, № 028 Симферополь – Москва и № 008 Севастополь – Санкт-Петербург на 24, 25 и 26 февраля 2022 года. Билеты на них уже доступны на сайте компании-перевозчика, уточнили в пресс-службе ведомства.

Для тех, кому нужно вернуться на материк работает горячая линия Минкурортов «Гранд Сервис Экспресс» делает всё возможное для увеличения количества вагонов в курсирующих поездах. В настоящее время решается вопрос о поэтапном увеличении составов курсирующих поездов», — сообщает пресс-служба компании.