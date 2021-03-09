Открыта продажа на летние рейсы в Крым из Пензы, Белгорода и Курска

В конце мая авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять прямые рейсы в международный аэропорт «Симферополь» из Пензы, Белгорода и Курска, передает пресс-служба аэропорта.

В продажу поступили авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов страны Это уже 12 авиакомпания, которая открыла продажи билетов в Крым на весенне-летний период.

Прямые рейсы между Симферополем и Пензой будут выполняться с 28 мая по 3 октября. По вторникам, пятницам и субботам перевозчик будет доставлять пассажиров в Крым, а по средам, субботам и воскресеньям — в обратном направлении. Время в пути составит два часа.