Открытие новых базовых кафедр – результат тесного взаимодействия СевГУ И РАН

Севастопольский Государственный Университет продолжает плодотворное сотрудничество с Российской Академией наук. Благодаря этому в нынешнем году на базе СевГУ появились две новые базовые кафедры, созданные при поддержке ведущих академических институтов РАН.

ВИКТОР ЛЕБЕДИНСКИЙ, заведующий кафедрой востоковедения СевГУ, кандидат исторических наук: «Первая базовая кафедра, которая была открыта почти два года назад, — это кафедра востоковедения Российской Академии наук. И тот положительный результат, который принесло это сотрудничество, позволяет снова открывать такие кафедры, так как уже имеется положительный опыт».

Базовая кафедра университета отличается от обычной тем, что на ней обучаются уже поступившие в высшее учебное заведение студенты, которые выбрали специализацию на старших курсах, намерены получать углублённые академические знания и в дальнейшем заниматься научно-исследовательской работой.

СВЕТЛАНА РУБЦОВА, заместитель директора по науке Института общественных наук и международных отношений СевГУ: «Целью создания базовой кафедры — повышение эффективности ресурсов и использование академических институтов Севастопольского университета путём интеграции академической науки в образовательный процесс университета».

Новые базовые кафедры в СевГУ открыты Институтом всеобщей истории и Институтом славяноведения Российской Академии наук. Это «История большого Средиземноморья», а также «Славяноведение и балканистика».

ВИКТОР ЛЕБЕДИНСКИЙ, заведующий кафедрой востоковедения СГУ, кандидат исторических наук: «Вот тот огромный потенциал, интеллектуальный, научный, которым обладает Российская Академия наук, с помощью этих базовых кафедр может быть использован системой высшего образования. Недаром сейчас Министерство образования и науки объединяет и высшую школу, и Академию наук».

Много ли среди студентов СевГУ желающих в будущем заниматься научной работой? Каков преподавательский состав базовых кафедр университета? На эти и другие вопросы в программе «Актуальное интервью» ответят старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук, заведующий кафедрой востоковедения СевГУ, кандидат исторических наук Виктор Лебединский и заместитель директора по науке Института общественных наук и международных отношений СевГУ Светлана Рубцова.