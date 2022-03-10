Открытие Северо-Крымского канала повлияет на сельское хозяйство — эксперт

Открытие Северо-Крымского канала позволит восстановить овощеводство на полуострове, а плодоводство и виноградарство сможет вернуться в те районы, из которых они ушли из-за недостатка воды для орошения. Об этом сообщил зав. кафедрой плодоовощеводства и виноградарства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Олег Замета, передает пресс-служба вуза.

Северо-Крымский канал начал заполняться водой По словам специалистов, сегодня перед Россией открывается возможность создания рынка отечественной техники для садоводства.

«Для качественного развития отраслей плодоводства, овощеводства и виноградарства необходимо наладить производство собственного посадочного материала, отечественной специализированной техники и вспомогательных материалов, а также развить гибридное семеноводство овощных культур. Современное сельское хозяйство развивается в сторону адаптивности технологий. Для виноградарства и плодоводства это автохтонность и производство продукции с геозащищёнными марками», – рассказал Олег Замета.