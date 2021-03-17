Открытие суши и ролл-баров с нуля

Как вы считаете, много ли можно найти людей, ни разу в жизни не слышавших о суши? Таких практически нет! Статистика подтверждает: блюда японской кухни становятся все более востребованными среди россиян, и в перечень услуг большинства предприятий питания уже давно включен такой вид услуг, как доставка суши. Если вы хотите открыть свой ресторанный бизнес с нуля, то первый ресторанный консалтинг для суши-бизнеса на сайте https://Sushi-Biz.RU поможет вам.

Суши и роллы, приготовленные с неукоснительным соблюдением технологического процесса, имеют повышенную питательную ценность: они содержат микроэлементы, витамины, белки, причем в неизменном виде – ведь большинство ингредиентов не подвергается тепловой обработке. Суши – еда, идеальная для быстрого «перекуса»: подкрепиться ими можно и в офисе, и на прогулке. Именно эти качества и объясняют их повышенную популярность.

Профессиональные сушисты способны приготовить разнообразные виды суши и роллов. В чем их отличие и особенности подачи? Попробуем разобраться.

Самые популярные виды суши

Конечно, основным критерием выбора того или иного вида суши чаще всего служат индивидуальные предпочтения. Однако среди всего этого многообразия вкусноты можно выделить наиболее часто заказываемые, и этот фактор не зависит ни от географического положения, ни от национальности.

1. Маки-суши (Maki-sushi). Это суши цилиндрической формы, с начинкой из рыбы или овощей. Рулетики заворачиваются в листья нори, которые успешно могут заменить омлет или огуречный ломтик. Традиционная порция маки-суши включает от 6 до 8 кусочков.

2. Урамаки (Uramaki). Одна из разновидностей маки-суши, представляющие собой полную их противоположность: листья нори помещаются внутрь, а снаружи оказывается рис. Урамаки впервые появились в США. Говорят, что классические маки-суши кажутся американцам эстетически непривлекательными.

3. Хосомаки (Hosomaki). Для приготовления этого вида суши сворачивается тонкий рулет диаметром около 2,5 см. В качестве начинки используется всего лишь один ингредиент. Из всех Хосомаки наиболее излюбленными считаются Каппамаки (Kappamaki) – начинка из огурца, и Теккамаки (Tekkamaki) – начинка из тунца.