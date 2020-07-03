Открыто прямое авиасообщение между Симферополем и Саратовом

В международном аэропорту «Симферополь» обслужили первый в этом году прямой регулярный рейс из Саратова, передает пресс-служба воздушной гавани.

В июле число московских рейсов в аэропорт «Симферополь» вырастет в пять раз Уточняется, что авиасообщение возобновила авиакомпания Nordwind. Частота полетов из Крыма в Саратов увеличится по сравнению с 2019 годом с двух до трех раз в неделю.

«Рейсы между Саратовом и Симферополем будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам на комфортабельных Boeing 737», — уточнили в сообщении.