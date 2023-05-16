Открываем сезон: рецепт оладий с клубникой

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Не знаете, что приготовить к завтраку? Попробуйте этот рецепт рыхлых и сладких оладий с клубникой.

Оладьи с клубникой станут настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов, ведь они не только сладкие, но и очень ароматные и яркие.

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Их обожает готовить в сезон клубники украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский. Сегодня он поделился своим рецептом с читателями.

Рецепт оладий с клубникой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 170 граммов густого кефира;
– 80 граммов клубники;
– 1 маленькое яйцо;
– 140 граммов муки;
– 45 граммов сахара;
– 5 – 6 грамм разрыхлителя для теста.
Для соуса:
– 150 г клубники + 100 г для декора;
– 25 граммов сахара;
– капля лимонного сока.

Приготовление:

  • Смешиваем ложечный кефир и клубнику и взбиваем блендером до однородной смеси.
  • Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком. Далее добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции.
  • Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха (конечно, можно даже кокосовое, просто представьте аромат). На сковороду ложкой выкладываем смесь и формируем тонким слоем оладьи.
  • Обжариваем их с двух сторон.
  • Клубнику моем, чистим и нарезаем.
  • Для соуса часть клубники прогреваем с лимонным соком и сахаром буквально до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации.
  • Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром.

Приятного аппетита!

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