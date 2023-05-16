Рецепты Открываем сезон: рецепт оладий с клубникой По Admin - 16 мая, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить к завтраку? Попробуйте этот рецепт рыхлых и сладких оладий с клубникой. Оладьи с клубникой станут настоящим открытием для ваших вкусовых рецепторов, ведь они не только сладкие, но и очень ароматные и яркие. Читайте также Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Их обожает готовить в сезон клубники украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу «Мастер Шеф» Владимир Ярославский. Сегодня он поделился своим рецептом с читателями. Рецепт оладий с клубникой Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 170 граммов густого кефира; – 80 граммов клубники; – 1 маленькое яйцо; – 140 граммов муки; – 45 граммов сахара; – 5 – 6 грамм разрыхлителя для теста. Для соуса: – 150 г клубники + 100 г для декора; – 25 граммов сахара; – капля лимонного сока. Приготовление: Смешиваем ложечный кефир и клубнику и взбиваем блендером до однородной смеси. Добавляем яйцо и сахар и перемешиваем венчиком. Далее добавляем муку и разрыхлитель, перемешиваем. Должна образоваться смесь, подобная сметане по консистенции. Нагреваем сковороду, добавляем масла без запаха (конечно, можно даже кокосовое, просто представьте аромат). На сковороду ложкой выкладываем смесь и формируем тонким слоем оладьи. Обжариваем их с двух сторон. Клубнику моем, чистим и нарезаем. Для соуса часть клубники прогреваем с лимонным соком и сахаром буквально до кипения. Остальные оставляем свежими для презентации. Готовые оладьи поливаем горячим клубничным соусом и кладем ложку забитых сливок с сахаром, или жирной сметаны с сахаром. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Перед ним не устоит никто – готовим суши-бургерРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню материЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовалиЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефире