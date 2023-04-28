Откуда берется вода в кране?

Федор, Екатеринбург задаёт вопрос:Здравствуйте! Сегодня, открыв кран и подставив руки под струю воды, задумалась о том, насколько все привыкли, что в доме постоянно есть вода. И, наверное, никого не беспокоит, откуда она берется, что происходит с водой до того, как в какой-либо из квартир она попадет в стакан. И вот у меня возник вопрос: откуда вода в кране, как она туда попадает? Эксперт отвечает:

Водоснабжение в доме достаточно трудоемкий и длительный процесс, поэтому к воде нужно относиться бережно.

Начинается путь воды из реки далеко от города, чтобы отходы жизнедеятельности людей или промышленности не попали в водопровод. Пробуривается труба в подземный источник или опускается в реку. С помощью насосов воду качают в специальные емкости, в которых проводится очистка воды. Труба на конце имеет решетку, через которую не пропускаются водоросли, камни и рыбы. Это начало ответа на вопрос, откуда и как вода в кран попадает. Подобрать оборудование для очистки воды вы можете на сайте https://aquatool.by/.

В водоотстойниках станций водоочистки она освобождается от мелких примесей в виде песка, ила и глины. В баках водоотстойников вода замедляет ход и течет медленно, чтобы все взвеси успели осесть на дно.

Из водоотстойников вода поступает в специальные бассейны для обеззараживания. Бассейны имеют специально оборудованное дно. Сначала засыпаются мелкие камешки, а сверху насыпают промытый песок. При прохождении воды через фильтровальные слои песка и камней она очищается от микроорганизмов, которые прилипают к песчинкам.

В это же время проводят хлорирование воды для уничтожения патогенной микрофлоры.

В целях обеззараживания может применяться озонирование — обработка озоном.

При этом удаляются также посторонние запахи. По окончании процесса обеззараживания она с помощью насосов перекачивается на водораспределительную станцию.

Из водораспределительной станции ее по трубам разного диаметра перекачивают в дома и квартиры, и в кране появляется вода. На станциях оборудованы лаборатории, сотрудники которых ведут постоянный контроль качества питьевой воды, поступающей потребителям.

Горячая вода нагревается в котельных или на ТЭЦ и по трубопроводам насосами перекачивается в дома потребителей. Для нагрева ее в домах, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение, устанавливают водонагреватели разного объема. Их мощности хватает для нужд семьи.