Отличия сварочных инверторов от полуавтоматов и преимущества их использования

Сварочное оборудование актуально для работ на производстве, в строительстве и ремонте, где требуется качественно сварить какие-либо конструкции.

Сварка бывает разная и требует разнообразного оборудования:

полуавтоматическая;

газовая;

плазменная резка.

Каждый вид подразумевает и свое оборудование. Наиболее часто используют инверторы и полуавтоматы. В чем отличия и преимущества каждого из них? В зависимости от условий использования или типов электродов могут применяться сварочные аппараты инверторного типа, или сварочные инверторы. Данный аппарат наиболее распространен в современном производстве. Несмотря на небольшой вес, он быстро и точно позволяет настроить сварочный ток и за счет этого качество сварного шва очень высокое.

Сварочный инвертор простой в управлении и удобен в использовании на открытом воздухе. Главными преимуществами являются:

компактность моделей;

возможность сварки цветных металлов;

быстрота зажигания дуги при дуговой сварке (нет залипания электрода).

Защита от перегрева и скачков напряжения дополнительно делает инвертор незаменимым в сварке различных металлов.

Сварочный полуавтомат используют при механизированной сварке в среде защитных газов. Назначение этих аппаратов разное – однофункциональное и многофункциональное. Сварка таким оборудованием применяется в различных сферах. Например, можно использовать для цветных металлов, нержавеющей, углеродистой и тонколистовой стали. Полуавтоматическая сварка может использоваться при кузовных работах, в т.ч. и в домашних условиях. При работе с тонкими материалами домашнему мастеру потребуется сварочный полуавтомат.

Необязательно покупать сварочный полуавтомат или инвертор. Во многих городах доступна услуга – аренда сварочного аппарата. Эта услуга позволят воспользоваться разово оборудованием при ремонтных работах. Это актуально в случаях, если сварочные работы не являются постоянным видом деятельности и нет необходимости покупки дорогостоящего оборудования – сварочного полуавтомата или инвертора.

Преимущества аренды сварочного оборудования

Оборудование для сварки достаточно дорогое, поэтому не многие могут себе его позволить, да и не все его используют на постоянной основе. В большинстве случаев оптимальным вариантом является аренда сварочного аппарата. Данная услуга позволит вам экономить на покупке, брать именно ту модель, которая необходимо в каждом конкретном случае, избавить себя от необходимости ремонта и обслуживания оборудования, а также поиска места для его хранения.