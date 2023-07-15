Отличная заготовка на зиму: простой рецепт маринованных зеленых помидоров

Этот рецепт подойдет тем, кто не успевает собрать все помидоры спелыми, или просто любит зеленые помидоры в пряном маринаде.

Овощные консервы — это типично деревенская закуска, которую можно приготовить на собственной кухне и для этого вовсе необязательно заводить собственный огород. Ведь овощи можно купить и на рынке.

Маринованные зеленые помидоры, рецепт приготовления которых был опубликован на сайте Farinadelmiosacco, пожалуй, один из самых простых примеров таких заготовок. Они могут стать гарниром, закуской, или дополнить собой блюдо из мяса.

Зеленые помидоры в рассоле готовятся за полчаса. Однако для того, чтобы они приобрели вкус и ароматы, присутствующие в маринаде, необходимо будет дать им отдохнуть не менее недели в темном и прохладном месте.

Для приготовления этой заготовки лучше использовать плотные и мясистые помидоры вроде сливки.

Маринованные зеленые помидоры

Ингредиенты:

1,5 кг зеленых помидоров;

2 л воды;

200 г крупной соли;

несколько веточек свежей петрушки;

4 зубчика чеснока;

4 Банки для консервирования 500 мл.

При приготовлении пресервов первым делом необходимо простерилизовать банки, которые мы будем использовать в качестве тары. Для этого налейте в кастрюлю воду и поставьте ее на огонь, доведя до кипения.

Погружайте банки для консервации по одной, с соответствующими крышками, и дайте им «покипеть» 3-4 минуты. Если банки не полностью покрыты водой, вращайте их, чтобы простерилизовать все поверхности.

Наконец, выньте банки и поставьте вверх дном, чтобы стекла вода.

Теперь, когда банки стерилизованы, можно переходить к приготовлению рассола для консервации зеленых помидоров. Начнем с того, что нальем в кастрюлю два литра воды, поставим ее на огонь и нагреем до закипания.

После добавьте 200 г крупной соли и полностью растворите ее. Затем дайте рассолу остыть, пока он не станет комнатной температуры.

Тщательно промойте 1,5 кг зеленых помидоров под проточной водой. Подсушите их, а затем разрежьте пополам.

В каждую банку положите веточку петрушки и зубчик чеснока. Наполните банку половинками помидоров. Не бойтесь прикладывать усилия, банки надо набить плотно.

Когда заполните банки петрушкой, чесноком и зелеными помидорами, залейте банки рассолом, пока помидоры не будут полностью покрыты.

Наконец, закройте банки крышками и поставьте в темное сухое место. Дайте им отдохнуть хотя бы неделю, прежде чем попробовать.

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