Рецепты Отличная закуска к любому столу: мексиканский гуакамоле с домашними чипсами По Admin - 23 июня, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ищете вкусную, но одновременно полезную закуску, чтобы не помешала фигуре? У нас есть рецепт мексиканского гуакамоле, с домашними чипсами, точно понравившимися каждому. Такая закуска из авокадо не только ярко дополнит стол, но и напитает организм без ущерба для фигуры. Для лета – это идеальный вариант перекуса. Читайте также В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Дополнит гуакамоле домашние чипсы из лаваша или мексиканский начес. Вкус закуски можно регулировать специями, которые вам нравятся. Рецепт гуакамоле с начосом Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 – 3 спелых авокадо; – 1 маленький помидор; – 1 маленький фиолетовый лук; – пучок кинзы; – соль и перец; – сок лайма или лимона. Д ля чипсов: – мексиканские такос; – масло; – соль и любимые специи. Приготовление: Разрезаем мексиканские такосы на треугольнички, поливаем маслом и специями. Перемешиваем все руками, выкладываем на противень и запекаем в духовке 10 – 15 минут при 180 – 190 градусах. Разрезаем спелые авокадо пополам, удаляем косточку. Мякоть достаем с помощью ложки и размягчаем вилкой или в ступе. Нарезаем мелким кубиком помидоры и лук, смешиваем с авокадо. Добавляем мелко нарезанную зелень кинзы и заправляем соком лайма или лимона. Вынимаем домашние чипсы из духовки, охлаждаем и подаем из гуакамоле. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт легкой закуски? Попробуйте также приготовить рулетики из кабачков за нашим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДесерт без выпечки – готовим битое стеклоФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеЛето должно быть легким и вкусным: быстро готовим сочный куриный кебаб на все случаи жизни