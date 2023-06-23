Отличная закуска к любому столу: мексиканский гуакамоле с домашними чипсами

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Ищете вкусную, но одновременно полезную закуску, чтобы не помешала фигуре? У нас есть рецепт мексиканского гуакамоле, с домашними чипсами, точно понравившимися каждому.

Такая закуска из авокадо не только ярко дополнит стол, но и напитает организм без ущерба для фигуры. Для лета – это идеальный вариант перекуса.

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Дополнит гуакамоле домашние чипсы из лаваша или мексиканский начес. Вкус закуски можно регулировать специями, которые вам нравятся.

Рецепт гуакамоле с начосом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 2 – 3 спелых авокадо;
– 1 маленький помидор;
– 1 маленький фиолетовый лук;
– пучок кинзы;
– соль и перец;
– сок лайма или лимона.
Д ля чипсов:
– мексиканские такос;
– масло;
– соль и любимые специи.

Приготовление:

  • Разрезаем мексиканские такосы на треугольнички, поливаем маслом и специями. Перемешиваем все руками, выкладываем на противень и запекаем в духовке 10 – 15 минут при 180 – 190 градусах.
  • Разрезаем спелые авокадо пополам, удаляем косточку. Мякоть достаем с помощью ложки и размягчаем вилкой или в ступе.
  • Нарезаем мелким кубиком помидоры и лук, смешиваем с авокадо. Добавляем мелко нарезанную зелень кинзы и заправляем соком лайма или лимона.
  • Вынимаем домашние чипсы из духовки, охлаждаем и подаем из гуакамоле.

Приятного аппетита!

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