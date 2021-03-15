Отопительные приборы. Радиаторы отопления

Зима давно уже господствует и в большинстве домов и квартир нашей необъятной родины все еще красуются старые советские батареи. Вроде качественно делали при совке все, а смотришь на них с опаской. Продержатся они еще один отопительный сезон? Такой экстрим на русский «авось». Когда включили централизованное отопление, то смысла менять на другую батарею нет никакого. Придется теперь ждать аварийной ситуации. В частном доме замена намного проще. Главное, чтобы были эти новые батареи под рукой.

Итак, вы решительно собрались менять отопительную систему и вам необходимы новенькие батареи. Сегодня есть в наличии много вариантов радиаторных батарей отечественного и зарубежного производства. Давно известно, что не все импортные товары сегодня высокого качества. Особенно, если учесть, что львиная доля мировой промышленности находится в Китае. А как китайцы могут сделать товар, мы сами прекрасно знаем и часто страдали от их дешевых брендов.

Лучше отдать предпочтение отечественному производителю. Первое – поддержка своей промышленности, а второе – проще «спросить» за не очень качественную партию товара. Гарантию все предоставляют. Один из известных отечественных производителей алюминиевых радиаторов – компания modernsys.com.ua. Производятся алюминиевые радиаторы Рифар по запатентованной технологии. Они могут долго служить и обладают хорошими показателями тепловой отдачи. Ассортимент данной продукции очень широк. В компании modernsys.com.ua всегда есть в продаже биметаллические, радиусные, монолитные или секционные радиаторы. Все предложения можно посмотреть на интернет-ресурсе компании и выбрать себе подходящую комплектацию. Принимаем к оплате наличные или безналичные средства. Все для удобства клиентов.

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