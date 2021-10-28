Отопление в доме №4 по улице Репина включили на неделю позже

Тепло с запозданием. В конце первой недели отопительного сезона дом №4 по улице Репина удалось подключить к централизованной системе. Сделать это раньше, как обещал подрядчик, не получилось. В многоквартирном доме идёт ремонт помещений под консультативно-диагностические кабинеты Кожвендиспансера. Однако проектировщик не предусмотрел замену одного из элементов центральной канализационной трубы общего стояка. Об этом стало известно за четыре дня до начала отопительного сезона, когда объект проверял директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя Илларион Гапицонов. Первую неделю отопительного сезона жильцы многоквартирного дома провели с холодными батареями.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Отопление запущено в полном объёме. Я лично связывался с гражданами, которые писали на личную страницу губернатора. Там же было выдано мне отдельное поручение оперативно разобраться. За выходные отработали. В принципе, все стояки запущены. Тепло в квартирах есть. Жалоб больше не поступало».