Оторваться будет невозможно – готовим шашлык на минералке

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ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Готовитесь к отдыху на природе? Почему бы не приготовить шашлык на маринаде из минералки, ведь так мясо будет невероятно нежным.

Летом мы не только употребляем в пищу больше овощей и фруктов, но и наслаждаемся ароматным и сочным мясом из мангала. Чтобы не испортить звезду празднования, рекомендуем замариновать его в минералке.

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Так мясо будет невероятно нежным, сочным и ароматным. Попытайтесь и вам понравится.

Рецепт шашлыка на минералке

  • Время: 5 часов

Ингредиенты:
– 0,5 литра минералки;
– 4 репчатые луковицы;
– соль;
– черный молотый перец;
– молотый кориандр.

Приготовление:

  • Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками, к нему добавляем перец и молотый кориандр. Специи придадут шашлыку приятный аромат и вкус. Мясо пока не солимо.
  • В глубокой посуде тщательно смешиваем мясо и лук, заливаем минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, пузырьки газа помогут смягчить мясо. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа.
  • Перед тем как нанизывать мясо на шампуре, посолите его.

Приятного аппетита!

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