Рецепты Оторваться будет невозможно – готовим шашлык на минералке По Admin - 2 июня, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовитесь к отдыху на природе? Почему бы не приготовить шашлык на маринаде из минералки, ведь так мясо будет невероятно нежным. Летом мы не только употребляем в пищу больше овощей и фруктов, но и наслаждаемся ароматным и сочным мясом из мангала. Чтобы не испортить звезду празднования, рекомендуем замариновать его в минералке. Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курицы на любой вкус Так мясо будет невероятно нежным, сочным и ароматным. Попытайтесь и вам понравится. Рецепт шашлыка на минералке Время: 5 часов Ингредиенты: – 0,5 литра минералки; – 4 репчатые луковицы; – соль; – черный молотый перец; – молотый кориандр. Приготовление: Для этого рецепта лучше всего подойдет свиная ошейка. Мясо нарезаем порционными кусками, к нему добавляем перец и молотый кориандр. Специи придадут шашлыку приятный аромат и вкус. Мясо пока не солимо. В глубокой посуде тщательно смешиваем мясо и лук, заливаем минеральной водой. Важно взять самое сильногазированное, пузырьки газа помогут смягчить мясо. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа. Перед тем как нанизывать мясо на шампуре, посолите его. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить шашлык из киви, а рецепт ищите у нас. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептамиКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напитка