Идти в магазин за хлебом или сделать самому? Такой вопрос нередко стоит перед любителями печь хлебобулочные изделия самостоятельно. Среди множества рецептов домашнего хлеба этот — совсем особенный. Отрывной дрожжевой хлеб на молоке получается простым в приготовлении, очень мягеньким, румяным, с неповторимым сливочным ароматом.

Поверьте, такая вкуснятина непременно станет постояльцем вашего семейного меню. Редакция «Со Вкусом» рекомендует делать сразу двойную порцию, так как съедается эта вкуснятина мгновенно. Всё, что вам нужно — это банальный набор самых обычных продуктов, немного времени и чуточку усилий. Согласитесь, хлеб, сделанный своими руками, получается в разы лучше магазинного.

Отрывной дрожжевой хлеб на молоке: рекомендации по приготовлению

В народе говорят: «Сколько бы еды ни было в доме, без хорошей булки стол не полон». И с этим трудно не согласиться. Дрожжевой хлеб на молоке прекрасно сочетается как с солеными добавками, так и со сладкими. Вариант для взрослых — это полить остывшую выпечку растительным маслом с чесноком и зеленью. Дети же любят комбинировать свежий хлеб с маслом, джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты

Пшеничная мука150 г Дрожжи3 г Молоко75 мл Желтки1 шт. Сливочное масло40 г Соль0,5 ч. л. Сахар1 ст. л.

Приготовление

В миску влейте теплое молоко, добавьте желток. Перемешайте всё венчиком. Затем высыпьте сахар, соль и дрожжи. Размешайте смесь до растворения сыпучих ингредиентов. Просейте муку и размешайте тесто венчиком или ложкой. Накройте полотенцем или затяните пищевой пленкой. Оставьте так на 15 минут. Теперь возьмите 20 г мягкого масла комнатной температуры и смешайте его с тестом. Накройте заготовку полотенцем и дайте отдохнуть в течение 30 минут в теплом месте. Возьмите подошедшее тесто и раскатайте его в тонкий корж, промажьте его 10 г масла. Сверните в конверт и снова раскатайте в лепешку. Теперь снова промажьте заготовку 10 г масла. Сверните в рулет. Полученный рулет нарежьте кусками толщиной 2 см. Форму для выпекания промажьте маслом или застелите пергаментом.Переложите плотно нарезанные куски хлеба, накройте пленкой или полотенцем и оставьте в покое на час. После этого смажьте будущий хлеб молоком. Выпекайте изделие в течение 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Аромат готового отрывного хлеба на молоке способен вскружить голову даже тем, кто годами сторонится любой выпечки. Попробуйте приготовить и непременно оставьте свой комментарий. Приятного аппетита и удачных вам приготовлений. В следующем материале узнайте, что делать, чтобы хлеб долго не черствел.