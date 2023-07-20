У каждого из нас есть особая сладкая выпечка, которая ассоциируется с детством. Аромат такого десерта способен за несколько секунд вернуть нас в теплые воспоминания. Как же это волшебно и ценно! Окунитесь в детство, приготовив вкусные отрывные булочки с корицей и какао. Если же вы ранее никогда их не пробовали, это нужно срочно исправить.

Для выпекания таких булочек можете использовать либо сухие, либо свежие дрожжи. Вторых вам понадобится в три раза больше, нежели указано в рецепте. 28 грамм — именно столько прессованных дрожжей нужно для этой домашней выпечки.

В чём испечь отрывные булочки с корицей

Такой десерт с корицей и какао можно готовить как в одной большой форме, так и в двух маленьких. Главное — смазать их подсолнечным маслом, перед тем как помещать внутрь будущие булочки из дрожжевого теста.

Ингредиенты

Молоко250 мл Дрожжи9 г Соль1 щеп. Ванилин2 щеп. Сахар11 ст. л. Яйцо1 шт. Пшеничная мука480 г Сливочное масло180 г Подсолнечное масло1 ст. л. Корица1 ст. л. Какао-порошок4 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем сухие дрожжи. Вливаем теплое молоко. Всыпаем 2 ст. л. сахара. Тщательно всё перемешиваем. Оставляем смесь на 10–15 минут при комнатной температуре.К дрожжам всыпаем соль и ванилин. Вбиваем яйца. Постепенно вводим просеянную пшеничную муку. Вымешиваем тесто руками в течение 2–3 минут.Добавляем в тесло 60 г размягченного сливочного масла. Вымешиваем его до однородности и гладкости. Смазываем миску подсолнечным маслом. Помещаем в нее тесто. Накрываем его пищевой пленкой. Отправляем в теплое место на 45 минут.Руками, смазанными подсолнечным маслом, собираем тесто в комок. Затем формируем из него небольшие шарики. Готовим 2 вида посыпки. В одной емкости соединяем молотую корицу с 3 ст. л. сахара. В другой миске смешиваем какао с 6 ст. л. сахара.Растапливаем 120 г сливочного масла. Окунаем в него каждый шарик из теста. Затем одну половину заготовок обваливаем в коричной посыпке, другую — в шоколадной. Помещаем шарики из теста на расстоянии друг от друга в форму для выпекания, смазанную подсолнечным маслом. Накрываем их полотенцем и оставляем на кухне на 20 минут. Затем отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Дайте булочкам немножко остыть, а затем разделите их. Они будут легко отрываться друг от друга, а в это время по дому начнет распространяться чудесный аромат. Посыпать их сахарной пудрой не стоит. Ведь благодаря специальной посыпке выпечка и так выходит сладенькой.