Отсутствие парковок и незаконные сливы. Что смущает туристов в Крыму?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 31. АиФ-Крым №31 29/07/2020 Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Высокий сезон в Крыму начался. Пляжи заполнены, как говорится, под завязку. В курортных городах и посёлках сдаются любые помещения, где можно поставить койки.

Соцсети периодически взрываются негативом относительно гостеприимства местных жителей. То хозяйка частного домовладения побила веником туристок, которым не понравились условия и цена проживания. То казаки нагайками прогоняли отдыхающих с санаторного пляжа… Но это единичные случаи. В основном, люди довольны, что добрались — до моря, до прекрасной природы, до вкусных продуктов и интересных маршрутов. Что же может подпортить впечатление об отпуске на полуострове? Разбирался «АиФ-Крым».

Стартовали неплохо

Крым принял миллион туристов — Аксенов Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков говорит, что Крым стартовал всё-таки удачно, пусть и поздно. Пик высокого сезона придётся на начало августа, и есть надежда, что в сентябре-октябре спрос на отдых останется высоким.