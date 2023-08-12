Описание приготовления:
Конечно калина очень полезная ягода, но на нее могут быть аллергические реакции, поэтому принимая ее в первый раз, будьте осторожны. К тому же ее не рекомендуется принимать людям с низким давлением и больным в фазе обострения гастрита и болезней почек. Но зато отвар повышает иммунитет, работоспособность, уменьшает сахар в крови. Отвар можно готовить не только из ягод, но и из цветов и коры.
Основной ингредиент: Ягоды / Калина Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Калина 1 Стакан
- Вода 1 Литр
- Мед 3 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
120 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Отвар из калины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отвара из калины. Ягоды переберите, сполосните.
Ягоды снимите с веточек и выложите в кастрюлю. Влейте к ягодам чистую воду и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь, закройте кастрюлю крышкой и варите отвар в течение 10 минут. Снимите с огня, дайте остыть до теплого состояния, добавьте мед и перемешайте. Разлейте отвар по стаканам и подавайте.
Отвар из калины готов!