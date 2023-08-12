Описание приготовления:

Конечно калина очень полезная ягода, но на нее могут быть аллергические реакции, поэтому принимая ее в первый раз, будьте осторожны. К тому же ее не рекомендуется принимать людям с низким давлением и больным в фазе обострения гастрита и болезней почек. Но зато отвар повышает иммунитет, работоспособность, уменьшает сахар в крови. Отвар можно готовить не только из ягод, но и из цветов и коры.

Основной ингредиент: Ягоды / Калина Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Калина 1 Стакан

Вода 1 Литр

Мед 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

120 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Отвар из калины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления отвара из калины. Ягоды переберите, сполосните.

Ягоды снимите с веточек и выложите в кастрюлю. Влейте к ягодам чистую воду и доведите до кипения на среднем огне. Убавьте огонь, закройте кастрюлю крышкой и варите отвар в течение 10 минут. Снимите с огня, дайте остыть до теплого состояния, добавьте мед и перемешайте. Разлейте отвар по стаканам и подавайте.

Отвар из калины готов!