Ответ вас просто удивит: нужно ли варить сосиски

Сосиски – это универсальный продукт, который часто можно найти в продуктовой корзине украинцев. Узнайте, нужно ли варить сосиски перед приготовлением.

Когда времени на приготовление обеда совсем нет, пригодятся всегда сосиски с любимым гарниром. Достаточно распространенным мифом является то, что сосиски перед употреблением обязательно нужно сварить.

Интересно Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе

Сосиски – это готовый продукт, не требующий термической обработки. Его опускают в воду потому, что это привычка, ну и гораздо приятнее есть тёплую пищу. Но подогреть сосиски можно любым удобным способом: в микроволновке, на сковороде или в кипятке.

Прекрасный обед / Фото unsplash

Как правильно прогреть сосиски

Продукт следует погрузить в подсоленный кипяток. Приблизительные пропорции – 2 литра воды и 30 грамм соли на каждый килограмм сосисок. После того, как вода закипела, убавьте огонь, опустите сосиски и дайте им прогреться. Охлажденные изделия прогрейте 3 – 5 минут на среднем огне, замороженные – 5 – 8 минут. Главное, чтобы время нахождения сосисок в теплой воде не превышало двадцати минут. Нагревайте не выше 85 градусов.

Чистить или нет

Здесь все зависит от оболочки. Мясные изделия в натуральной оболочке не нужно чистить, она съедобна и вы можете не снимать ее совсем. Чтобы оболочка не лопнула при прогревании, несколько раз проткните ее вилкой (таким методом можно пользоваться, если сосиски не начинены творогом или другим ингредиентом). Если сосиски имеют пленочную упаковку, ее лучше снять перед термической обработкой. Или варите в пленке, а затем облейте холодной водой и снимите ее.

Знаете ли вы, как вкусно готовить шампиньоны и нужно ли их чистить. Узнайте здесь.