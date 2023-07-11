Овощи на гриле

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Овощи на гриле – это замечательный гарнир к мясным и рыбным блюдам, приготовленным на костре или в духовке. Приготовить овощи возможно различными способами. В подборке описаны варианты, которые сможет реализовать каждый. Трудностей стопроцентно не возникнет. Рецепты как никогда актуальны в летнее время для любителей шашлыков.

Овощи гриль на решетке на мангале

Овощи гриль на решетке на мангале получаются безумно аппетитными. Приготовить такую закуску сможет каждый. Набор овощей можно использовать самый разный. Летом это идеальная закуска к шашлыкам. Блюдо обладает интересным вкусом с ароматом дыма.

Овощи на гриле

Ингредиенты –+6 порц.

  • Баклажан 1 шт.
  • Кабачок 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Помидоры 3 шт.
  • Перец болгарский 1 шт.
  • Масло подсолнечное ½ ст.
  • Соль  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Овощи на гриле

    Овощи на гриле готовятся очень просто. Берем кабачок или цукини среднего размера. Молодые экземпляры подходят лучше всего.

  2. Овощи на гриле

    Срезаем с куста баклажаны.

  3. Овощи на гриле

    Выбираем спелые томаты.

  4. Овощи на гриле

    Срезаем сладкий перец.

  5. Овощи на гриле

    Плоды хорошо промываем.

  6. Овощи на гриле

    Цукини разрезаем на пятаки.

  7. Овощи на гриле

    С баклажанами поступаем таким же образом. Толщина нарезки не должна превышать 1-1,5 сантиметра, чтобы было равномерное приготовление.

  8. Овощи на гриле

    Томаты делим вдоль.

  9. Овощи на гриле

    Перец разрезаем пополам и вычищаем сердцевину.

  10. Овощи на гриле

    Очищаем и давим чеснок, соединяем с растительным маслом.

  11. Овощи на гриле

    Поливаем овощи пахучим маринадом. Хорошо смешиваем и даем овощам пропитаться ароматным маслом.

  12. Овощи на гриле

    Раскладываем овощи на решетке и жарим на мангале до румяности.

  13. Овощи на гриле

    Снимаем с огня и сервируем угощение. Приятного аппетита!

Овощи гриль на шампурах

Овощи гриль на шампурах – изумительный рецепт, который дополнит любой пикник или дружеские посиделки. Готовятся овощи просто и не создадут хлопот самому занятому человеку. Ассортимент овощей выбираем самостоятельно. Если любите грибы, можно взять шампиньоны. Чем разнообразнее, тем лучше.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Помидоры – 8 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Итальянские травы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Ополаскиваем плоды. Овощи обсушиваем.

Овощи на гриле

Шаг 2. Берем “синенькие”, срезаем хвостики, а плоды рубим пятаками. Нарезка должна быть не слишком тонкой, чтобы хорошо держаться на шампурах.

Овощи на гриле

Шаг 3. Солим и даем постоять. Спустя четверть часа ополаскиваем и отжимаем.

Овощи на гриле

Шаг 4. Кабачки нарезаем таким же образом.

Овощи на гриле

Шаг 5. Очищаем перец от семечек и перепонок. Разрезаем на сегменты.

Овощи на гриле

Шаг 6. Томаты берем средней величины.

Овощи на гриле

Шаг 7. Сгружаем все овощи в объемную посуду с крышкой. Пойдет большая кастрюля или пластмассовый таз для пищевых целей. Солим и посыпаем итальянскими травами.

Овощи на гриле

Шаг 8. Очистив зубки чеснока, ополаскиваем.

Овощи на гриле

Шаг 9. Пропускаем чесночные дольки через чесночницу и отправляем к овощам.

Овощи на гриле

Шаг 10. Поливаем оливковым маслом и хорошо вымешиваем. Даем промариноваться. Если есть время, можно оставить на ночь. Периодически встряхиваем.

Овощи на гриле

Шаг 11. Насаживаем овощи на шампуры. Размещаем на мангале над углями и готовим, периодически переворачивая. Проверяем готовность через четверть часа.

Овощи на гриле

Шаг 12. Снимаем с шампуров и презентуем закуску. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи, запеченные в фольге на мангале

Овощи, запеченные в фольге на мангале, представляют собой невероятно аппетитный и полезный гарнир к рыбе или мясу. Благодаря фольге, овощи быстро готовятся и сохраняют свою сочность. Процесс приготовления не обременит вас. Овощное ассорти подходит абсолютно ко всему.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 350 гр.
  • Кабачки – 330 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Помидоры – 100 гр.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Травы прованские – 1 ч.л.
  • Уксус бальзамический – 4 ч.л.
  • Зелень укропа – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим ингредиенты и приступаем к готовке. Моем овощи и вытираем насухо.

Овощи на гриле

Шаг 2. С кабачков срезаем кончики и режем кубиком. Очищаем лук и нарезаем произвольно. Объединяем в общей миске.

Овощи на гриле

Шаг 3. Промыв томаты и сладкий перец, вырезаем плодоножки и режем кубиком. Выгружаем к остальным компонентам. Измельчаем очищенный чеснок и сдабриваем им овощи.

Овощи на гриле

Шаг 4. Баклажаны нарезаем таким же образом, как кабачки. Высыпаем в общую миску к овощам.

Овощи на гриле

Шаг 5. Солим и приправляем прованскими травами. Поливаем лимонным соком и размешиваем.

Овощи на гриле

Шаг 6. Отрываем фольгу и складываем вдвое. На каждый кусок выкладываем овощи.

Овощи на гриле

Шаг 7. Запечатываем конвертики.

Овощи на гриле

Шаг 8. Конвертики укладываем на решетку и жарим над углями. Процесс займет 10-25 минут в зависимости от жара и размера нарезки.

Овощи на гриле

Шаг 9. Спустя время проверяем готовность овощей аккуратно распечатав фольгу.

Овощи на гриле

Шаг 10. Развернув конвертики, перекладываем овощи на блюдо.

Овощи на гриле

Шаг 11. Украшаем по желанию и сдабриваем бальзамическим уксусом. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи в соевом соусе на гриле

Овощи в соевом соусе на гриле получаются сочными и ароматными. Идеальное сочетание всех компонентов не оставляет равнодушных к закуске. Овощи хороши как в только что приготовленном, так и в остывшем виде. Гармонично дополнят рыбу или мясо. А для тех, кто не ест ни то, ни другое, добавляем грибы. Шампиньоны на гриле поразят потрясающим вкусом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Чеснок – 6-8 зубчиков.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Масло подсолнечное/оливковое – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Соевый соус – 100 мл.
  • Бальзамик – 3 ст.л.
  • Мед/коричневый сахар – 0,5-1 ст.л.
  • Горчица – 0,5-1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Приправа – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, промываем овощи. Протираем бумажными полотенцами.

Овощи на гриле

Шаг 2. “Синенькие” прорезаем вдоль продольно.

Овощи на гриле

Шаг 3. С кабачками поступаем таким же образом. Нарезка должна быть такой толщины, чтобы овощи хорошо пропеклись, но не превратились в кашу и не потеряли внешний вид.

Овощи на гриле

Шаг 4. Перец сладкий очищаем от семян и перегородок, режем дольками.

Овощи на гриле

Шаг 5. Очистив лук, нарезаем пятаками. Чтобы кольца держали форму, можно сколоть их зубочистками, чтобы колечки не разваливались.

Овощи на гриле

Шаг 6. Очистив чеснок, нарезаем слайсами или мелко рубим.

Овощи на гриле

Шаг 7. В миску наливаем соевый соус, бальзамик и масло (подойдет оливковое или подсолнечное). Сыплем специи (идеально подходят итальянские травы или приправа для овощей) и слайсы чеснока. Кладем горчицу (дижонскую или французскую по усмотрению) и мед. Количество регулируем в зависимости от предпочтений.

Овощи на гриле

Шаг 8. Солим, перчим и взбалтываем, чтобы составляющие “подружились”.

Овощи на гриле

Шаг 9. Овощи перекладываем в тазик для пищевых нужд. Поливаем маринадом и хорошо размешиваем. Маринуем полчаса, изредка встряхивая.

Овощи на гриле

Шаг 10. Накануне жарки разжигаем мангал. Даем углям прогореть. Укладываем овощи на сетку. Жарим 10 минут, периодически ворочая. Время готовки зависит от жара, сорта овощей и их нарезки.

Овощи на гриле

Шаг 11. Сервируем аппетитные овощи и присыпаем рубленой зеленью. Чем разнообразнее набор ароматных трав, тем аппетитнее. К овощам идеально подходит шашлык или запеченная рыба. Овощи не теряют вкусовых качеств и в охлажденном состоянии.

Овощи на гриле

Шаг 12. Дополняем соусом – майонезом, кетчупом или заправкой на основе натурального йогурта с зеленью и чесноком. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи гриль в духовке рецепт

Овощи гриль в духовке рецепт, который без труда сможет приготовить каждый в домашних условиях. Это отличный вариант для тех, кто бережет фигуру и следит за потребляемыми калориями. Овощи хорошо насыщают сами по себе и не требуют дополнений.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Шампиньоны – 5 шт.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Паприка – 6 ч.л.
  • Перец сладкий – 4 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Соль – 30 гр.
  • Чеснок гранулированный – 20 гр.
  • Майонез – 60 гр.
  • Горчица – 6 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые “синенькие” промываем и нарезаем пятаками высотой не более 5-ти миллиметров. Погружаем в раствор с солью. Выдержав четверть часа в нем, споласкиваем под краном и отжимаем от воды.

Овощи на гриле

Шаг 2. Вымытый сладкий перец освобождаем от внутренностей и нарезаем дольками.

Овощи на гриле

Шаг 3. Очищаем морковь и лук. Лук делим на четвертинки. Морковку режем кружочками. Для красоты используем рифленый нож.

Овощи на гриле

Шаг 4. Нарезку складываем в кастрюлю. Приправляем паприкой, гранулированным чесноком, сахаром. Солим и поливаем растительным маслом. Тщательно перемешав и втерев специи, накрываем пленкой и даем промариноваться в холодильнике 1 час.

Овощи на гриле

Шаг 5. Шампиньоны быстро ополаскиваем, чтобы они не успели напитаться водой, режем на сегменты.

Овощи на гриле

Шаг 6. Грибы посыпаем паприкой, чесноком. Солим. Приправляем горчицей и майонезом. Размешав, перемещаем в холодильник.

Овощи на гриле

Шаг 7. Включаем духовку на 200°С и даем прогреться. Тем временем на противень выкладываем фольгу и размещаем на ней промаринованные овощи. Отправляем запекаться на полчаса.

Овощи на гриле

Шаг 8. Спустя время сервируем блюдо. Едим просто так или дополняем рыбой или мясом. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи на сковороде гриль

Овощи на сковороде гриль – максимально простой рецепт, который позволяет просто и за короткое время приготовить гарнир к рыбе, птице или мясу. Низкокалорийное угощение подают на обед или ужин. В остывшем виде употребляют, как холодное угощение.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Соевый соус – 5 ст.л.
  • Томаты – 8 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Шампиньоны – 250 гр.
  • Бальзамический соус – 3 ст.л.
  • Приправа для овощей – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для полезного угощения. Ингредиенты промываем и обсушиваем естественным образом.

Овощи на гриле

Шаг 2. “Синенькие” разрезаем на не совсем тонкие шайбочки.

Овощи на гриле

Шаг 3. С кабачками поступаем так же.

Овощи на гриле

Шаг 4. Перец избавляем от семечек и перегородок и разрезаем на дольки.

Овощи на гриле

Шаг 5. Шампиньоны быстро очищаем от кожицы, не моем, чтобы они не напитались влагой. Разрезаем пополам. Помидорки оставляем целиком.

Овощи на гриле

Шаг 6. Все продукты складываем в широкую миску. Присыпаем специями (например, душистыми итальянскими травами или приправой к картошке) и поливаем соевым соусом, бальзамиком и оливковым маслом. Аккуратно вымешиваем руками, чтобы не повредить целостность продуктов. маринуем 30 минут, не убирая со стола. Встряхиваем время от времени.

Овощи на гриле

Шаг 7. Сковороду гриль хорошо прогреваем и слегка сбрызгиваем маслом. Укладываем овощи и жарим с двух сторон до румяных полосочек. Благодаря рифленой поверхности, овощи не будут жирными, даже если переборщить с маслом.

Овощи на гриле

Шаг 8. Готовое блюдо выкладываем на общую тарелку. Декорируем по усмотрению. Презентуем сразу или немного остудив. Из таких продуктов получается идеальный гарнир, полноценное блюдо или составляющие для теплого салата.

Овощи на гриле

Шаг 9. К овощам подаем птицу или мясо или употребляем без ничего. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи на электрогриле

Овощи на электрогриле – отличный вариант для тех, кто не употребляет жареную еду и не имеет возможность приготовить блюдо на костре. Все готовится максимально просто и без трудностей. Овощи хорошо пропекаются. Блюдо идеально для тех, кто соблюдает диету. Его можно подавать отдельно или с запеченным на гриле мясом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Перец острый – 2-3 шт.
  • Масло оливковое – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Базилик – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи, которые будем готовить на гриле.

Овощи на гриле

Шаг 2. Хорошо ополоснув и просушив овощи, очищаем лук. Кабачки избавляем от хвостиков, нарезаем пятаками шириной около сантиметра. Перцы сладкий и острый освобождаем от сердцевин и нарезаем ломтиками. Помидоры так же. Немного присаливаем. Сбрызгиваем оливковым маслом.

Овощи на гриле

Шаг 3. Срезаем с баклажанов кончики и режем кругляшами. Нарезка должна быть такой толщины, чтобы овощи полностью приготовились, но не потеряли внешний вид. Солим и даем постоять четверть часа. Спустя время ополаскиваем и отжимаем.

Овощи на гриле

Шаг 4. Хорошо ополоснув картошку, отвариваем клубни в кожуре до полуготовности. Нарезаем шайбочками. Промазываем гриль оливковым маслом, включаем в сеть. Прогрев агрегат, укладываем картошку, даем поджариться.

Овощи на гриле

Шаг 5. Как только на картошке появятся золотистые полоски, убираем ее и раскладываем остальные овощи. Готовятся они быстро, 3-х минут будет достаточно.

Овощи на гриле

Шаг 6. Снимаем овощи и укладываем следующую партию. Для перцев понадобится чуть больше времени, чтобы они пропеклись.

Овощи на гриле

Шаг 7. Приготовленное блюдо перекладываем на красивую тарелку. Если есть шампиньоны, их тоже можно приготовить на гриле. Чем разнообразнее продукты, тем вкуснее результат.

Овощи на гриле

Шаг 8. Декорируем листочками душистых трав. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи на электрическом гриле

Овощи на электрическом гриле можно приготовить в любое время. Процесс этот не доставит особых хлопот. Набор овощей каждый определяет самостоятельно. В отличие от тушеных овощей, овощи, приготовленные на гриле, имеют более привлекательный внешний вид. Овощи остаются целыми.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Кабачки – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Перец сладкий – 3 шт.
  • Масло растительное – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Соевый соус – 100 мл.
  • Прованские травы – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи. Хорошо промываем их.

Шаг 2. Обсушенные кабачки, нарезаем шайбочками высотой не более полсантиметра. Кладем в объемную посуду.

Овощи на гриле

Шаг 3. Снимаем кожуру с морковки экономкой, рубим кружочками. Высыпаем к кабачкам.

Овощи на гриле

Шаг 4. В сладком перце вычищаем семечки и перегородки, режем вдоль. Перекладываем к ранее нарезанным ингредиентам.

Овощи на гриле

Шаг 5. Очищенный лук нарезаем кольцами, соблюдая полсантиметровую толщину. Отправляем к остальным компонентам. Толщина нарезки должна быть такой, чтобы овощи хорошо пропеклись, но не превратились в кашу.

Овощи на гриле

Шаг 6. С помощью экономки чистим картошку и режем, так же, как и другие овощи. Высыпаем в миску.

Овощи на гриле

Шаг 7. Солим и присыпаем приправами.

Овощи на гриле

Шаг 8. Поливаем соевым соусом и рафинированным маслом. Перемешав, даем промариноваться полчаса при комнатной температуре. Пару раз вымешиваем, чтобы плоды хорошо пропитались.

Овощи на гриле

Шаг 9. Включаем в сеть электрогриль и прогреваем. Панели промазываем маслом. Укладываем морковку, прикрыв, жарим около 3-х минут.

Овощи на гриле

Шаг 10. Снимаем морковку, повторяем действия с кабачками.

Овощи на гриле

Шаг 11. Когда кабачки приготовятся, укладываем сладкий перец и лук, и обжариваем 2 минуты.

Овощи на гриле

Шаг 12. В заключении запекаем картошку. В зависимости от сорта понадобится 3-5 минут. Благодаря рифленой поверхности, на овощах появятся аппетитные румяные полоски.

Овощи на гриле

Шаг 13. Перекладываем яркие запеченные плоды на общую тарелку.

Овощи на гриле

Шаг 14. Припорошив рубленой зеленью, угощаем домашних. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи гриль в мультипекаре

Овощи гриль в мультипекаре получатся у всех. Это тот же электрогриль, только меньшего размера. Для небольшого количества овощей это хороший вариант. Если количество порций нужно увеличить, конечно, лучше взять электрический гриль или запечь овощи удобным способом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 шт.
  • Кабачки средние – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Помидоры черри – 8-10 шт.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Бальзамический уксус – 0,5 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Брокколи – по вкусу.
  • Брюссельская капуста – по вкусу.
  • Лук репчатый средний – 1 шт.
  • Соевый соус – 100 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощной набор. Тщательно промываем плоды и обсушиваем. Замороженные экземпляры нужно достать заранее и разморозить.

Шаг 2. Берем высокую емкость. Нарезаем в нее брокколи и брюссельскую капусту. Очищаем лук, разделив на 4 части, отправляем к овощам.

Овощи на гриле

Шаг 3. Помидоры черри делим пополам. Кабачок и баклажан режем четвертинками.

Овощи на гриле

Шаг 4. Перемешав нарезку, добавляем тонко нарезанный сельдерей и рубленый чеснок. Сдабриваем соевым соусом, бальзамическим уксусом и перчим. Перемешав и оставив на столе, маринуем полчаса. Время от времени встряхиваем, чтобы маринад впитался равномерно.

Овощи на гриле

Шаг 5. В мультипекарь устанавливаем панели гриль, включаем в сеть. Даем нагреться и поверхность смазываем растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.

Овощи на гриле

Шаг 6. На раскаленной рифленой поверхности раскладываем ровный слой из маринованных овощей, не стараясь уместить их все. Лучше сделать это порциями, чтобы сохранить привлекательный вид и дать им равномерно пропечься.

Овощи на гриле

Шаг 7. Закрыв прибор, готовим овощи 5 минут. Проверяем овощи на готовность. если остается жидкость, немного перемешиваем и доготавливаем еще минуту. Овощи должны приготовиться, но остаться хрустящими.

Овощи на гриле

Шаг 8. Снимаем овощи с поверхности мультипекаря. И готовим вторую порцию.

Овощи на гриле

Шаг 9. Подаем овощи отдельно или дополняем ими любимые блюда в качестве гарнира. Я использую для начинки питы. Для более сытного варианта используем шампиньоны. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

Овощи гриль в мультиварке

Овощи гриль в мультиварке – рецепт, который выручит, если нет других электроприборов, духовки и нет возможности приготовить овощи на костре. Сегодня будем запекать перцы, но таким же образом можно поступить и с другими овощами – томатами, баклажанами, луком, кабачками, шампиньонами. Но плоды должны быть небольшого размера.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 800 гр.
  • Майонез – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло оливковое – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупный перец без изъянов. Для красоты можно взять плоды разного цвета. Основательно ополаскиваем и просушиваем их.

Шаг 2. Хвостики оставляем, а возле них делаем прорезь, как продемонстрировано на фото. Посыпаем солью, чтобы она попала вовнутрь. Закрываем той частью, которую вырезали.

Овощи на гриле

Шаг 3. Чашу электроприбора смазываем при помощи силиконовой кисточки. Укладываем перец. Закрываем агрегат. На панели управления активируем режим “Выпечка”, запускаем кнопкой “Старт”. Таймер установится автоматически на 40 минут. Если в программе заложено меньше времени, устанавливаем время вручную.

Овощи на гриле

Шаг 4. Спустя 40 минут программа будет завершена и раздастся звуковой сигнал. Осторожно открываем крышку. При помощи лопатки вынимаем перец и даем остыть. Аккуратно снимаем кожицу.

Овощи на гриле

Шаг 5. Овощи подаем с любимым соусом. У меня майонез, но можно приготовить что-нибудь оригинальное. Например, смешать рубленую зелень с чесноком и натуральным йогуртом. Таким образом можно приготовить и другие овощи. Приятного аппетита!

Овощи на гриле

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