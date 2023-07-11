Овощи на гриле – это замечательный гарнир к мясным и рыбным блюдам, приготовленным на костре или в духовке. Приготовить овощи возможно различными способами. В подборке описаны варианты, которые сможет реализовать каждый. Трудностей стопроцентно не возникнет. Рецепты как никогда актуальны в летнее время для любителей шашлыков.

Овощи гриль на решетке на мангале

Овощи гриль на решетке на мангале получаются безумно аппетитными. Приготовить такую закуску сможет каждый. Набор овощей можно использовать самый разный. Летом это идеальная закуска к шашлыкам. Блюдо обладает интересным вкусом с ароматом дыма.

Ингредиенты –+6 порц.

Баклажан 1 шт.

Кабачок 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Помидоры 3 шт.

Перец болгарский 1 шт.

Масло подсолнечное ½ ст.

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Овощи на гриле готовятся очень просто. Берем кабачок или цукини среднего размера. Молодые экземпляры подходят лучше всего. Срезаем с куста баклажаны. Выбираем спелые томаты. Срезаем сладкий перец. Плоды хорошо промываем. Цукини разрезаем на пятаки. С баклажанами поступаем таким же образом. Толщина нарезки не должна превышать 1-1,5 сантиметра, чтобы было равномерное приготовление. Томаты делим вдоль. Перец разрезаем пополам и вычищаем сердцевину. Очищаем и давим чеснок, соединяем с растительным маслом. Поливаем овощи пахучим маринадом. Хорошо смешиваем и даем овощам пропитаться ароматным маслом. Раскладываем овощи на решетке и жарим на мангале до румяности. Снимаем с огня и сервируем угощение. Приятного аппетита!

Овощи гриль на шампурах

Овощи гриль на шампурах – изумительный рецепт, который дополнит любой пикник или дружеские посиделки. Готовятся овощи просто и не создадут хлопот самому занятому человеку. Ассортимент овощей выбираем самостоятельно. Если любите грибы, можно взять шампиньоны. Чем разнообразнее, тем лучше.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Кабачки – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Помидоры – 8 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Итальянские травы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Ополаскиваем плоды. Овощи обсушиваем.

Шаг 2. Берем “синенькие”, срезаем хвостики, а плоды рубим пятаками. Нарезка должна быть не слишком тонкой, чтобы хорошо держаться на шампурах.

Шаг 3. Солим и даем постоять. Спустя четверть часа ополаскиваем и отжимаем.

Шаг 4. Кабачки нарезаем таким же образом.

Шаг 5. Очищаем перец от семечек и перепонок. Разрезаем на сегменты.

Шаг 6. Томаты берем средней величины.

Шаг 7. Сгружаем все овощи в объемную посуду с крышкой. Пойдет большая кастрюля или пластмассовый таз для пищевых целей. Солим и посыпаем итальянскими травами.

Шаг 8. Очистив зубки чеснока, ополаскиваем.

Шаг 9. Пропускаем чесночные дольки через чесночницу и отправляем к овощам.

Шаг 10. Поливаем оливковым маслом и хорошо вымешиваем. Даем промариноваться. Если есть время, можно оставить на ночь. Периодически встряхиваем.

Шаг 11. Насаживаем овощи на шампуры. Размещаем на мангале над углями и готовим, периодически переворачивая. Проверяем готовность через четверть часа.

Шаг 12. Снимаем с шампуров и презентуем закуску. Приятного аппетита!

Овощи, запеченные в фольге на мангале

Овощи, запеченные в фольге на мангале, представляют собой невероятно аппетитный и полезный гарнир к рыбе или мясу. Благодаря фольге, овощи быстро готовятся и сохраняют свою сочность. Процесс приготовления не обременит вас. Овощное ассорти подходит абсолютно ко всему.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 350 гр.

Кабачки – 330 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Помидоры – 100 гр.

Перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 60 гр.

Соль – 1 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Травы прованские – 1 ч.л.

Уксус бальзамический – 4 ч.л.

Зелень укропа – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим ингредиенты и приступаем к готовке. Моем овощи и вытираем насухо.

Шаг 2. С кабачков срезаем кончики и режем кубиком. Очищаем лук и нарезаем произвольно. Объединяем в общей миске.

Шаг 3. Промыв томаты и сладкий перец, вырезаем плодоножки и режем кубиком. Выгружаем к остальным компонентам. Измельчаем очищенный чеснок и сдабриваем им овощи.

Шаг 4. Баклажаны нарезаем таким же образом, как кабачки. Высыпаем в общую миску к овощам.

Шаг 5. Солим и приправляем прованскими травами. Поливаем лимонным соком и размешиваем.

Шаг 6. Отрываем фольгу и складываем вдвое. На каждый кусок выкладываем овощи.

Шаг 7. Запечатываем конвертики.

Шаг 8. Конвертики укладываем на решетку и жарим над углями. Процесс займет 10-25 минут в зависимости от жара и размера нарезки.

Шаг 9. Спустя время проверяем готовность овощей аккуратно распечатав фольгу.

Шаг 10. Развернув конвертики, перекладываем овощи на блюдо.

Шаг 11. Украшаем по желанию и сдабриваем бальзамическим уксусом. Приятного аппетита!

Овощи в соевом соусе на гриле

Овощи в соевом соусе на гриле получаются сочными и ароматными. Идеальное сочетание всех компонентов не оставляет равнодушных к закуске. Овощи хороши как в только что приготовленном, так и в остывшем виде. Гармонично дополнят рыбу или мясо. А для тех, кто не ест ни то, ни другое, добавляем грибы. Шампиньоны на гриле поразят потрясающим вкусом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Чеснок – 6-8 зубчиков.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Масло подсолнечное/оливковое – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Соевый соус – 100 мл.

Бальзамик – 3 ст.л.

Мед/коричневый сахар – 0,5-1 ст.л.

Горчица – 0,5-1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты, промываем овощи. Протираем бумажными полотенцами.

Шаг 2. “Синенькие” прорезаем вдоль продольно.

Шаг 3. С кабачками поступаем таким же образом. Нарезка должна быть такой толщины, чтобы овощи хорошо пропеклись, но не превратились в кашу и не потеряли внешний вид.

Шаг 4. Перец сладкий очищаем от семян и перегородок, режем дольками.

Шаг 5. Очистив лук, нарезаем пятаками. Чтобы кольца держали форму, можно сколоть их зубочистками, чтобы колечки не разваливались.

Шаг 6. Очистив чеснок, нарезаем слайсами или мелко рубим.

Шаг 7. В миску наливаем соевый соус, бальзамик и масло (подойдет оливковое или подсолнечное). Сыплем специи (идеально подходят итальянские травы или приправа для овощей) и слайсы чеснока. Кладем горчицу (дижонскую или французскую по усмотрению) и мед. Количество регулируем в зависимости от предпочтений.

Шаг 8. Солим, перчим и взбалтываем, чтобы составляющие “подружились”.

Шаг 9. Овощи перекладываем в тазик для пищевых нужд. Поливаем маринадом и хорошо размешиваем. Маринуем полчаса, изредка встряхивая.

Шаг 10. Накануне жарки разжигаем мангал. Даем углям прогореть. Укладываем овощи на сетку. Жарим 10 минут, периодически ворочая. Время готовки зависит от жара, сорта овощей и их нарезки.

Шаг 11. Сервируем аппетитные овощи и присыпаем рубленой зеленью. Чем разнообразнее набор ароматных трав, тем аппетитнее. К овощам идеально подходит шашлык или запеченная рыба. Овощи не теряют вкусовых качеств и в охлажденном состоянии.

Шаг 12. Дополняем соусом – майонезом, кетчупом или заправкой на основе натурального йогурта с зеленью и чесноком. Приятного аппетита!

Овощи гриль в духовке рецепт

Овощи гриль в духовке рецепт, который без труда сможет приготовить каждый в домашних условиях. Это отличный вариант для тех, кто бережет фигуру и следит за потребляемыми калориями. Овощи хорошо насыщают сами по себе и не требуют дополнений.

Время готовки – 1 ч. 05 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Шампиньоны – 5 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Паприка – 6 ч.л.

Перец сладкий – 4 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – 30 гр.

Чеснок гранулированный – 20 гр.

Майонез – 60 гр.

Горчица – 6 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытые “синенькие” промываем и нарезаем пятаками высотой не более 5-ти миллиметров. Погружаем в раствор с солью. Выдержав четверть часа в нем, споласкиваем под краном и отжимаем от воды.

Шаг 2. Вымытый сладкий перец освобождаем от внутренностей и нарезаем дольками.

Шаг 3. Очищаем морковь и лук. Лук делим на четвертинки. Морковку режем кружочками. Для красоты используем рифленый нож.

Шаг 4. Нарезку складываем в кастрюлю. Приправляем паприкой, гранулированным чесноком, сахаром. Солим и поливаем растительным маслом. Тщательно перемешав и втерев специи, накрываем пленкой и даем промариноваться в холодильнике 1 час.

Шаг 5. Шампиньоны быстро ополаскиваем, чтобы они не успели напитаться водой, режем на сегменты.

Шаг 6. Грибы посыпаем паприкой, чесноком. Солим. Приправляем горчицей и майонезом. Размешав, перемещаем в холодильник.

Шаг 7. Включаем духовку на 200°С и даем прогреться. Тем временем на противень выкладываем фольгу и размещаем на ней промаринованные овощи. Отправляем запекаться на полчаса.

Шаг 8. Спустя время сервируем блюдо. Едим просто так или дополняем рыбой или мясом. Приятного аппетита!

Овощи на сковороде гриль

Овощи на сковороде гриль – максимально простой рецепт, который позволяет просто и за короткое время приготовить гарнир к рыбе, птице или мясу. Низкокалорийное угощение подают на обед или ужин. В остывшем виде употребляют, как холодное угощение.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Соевый соус – 5 ст.л.

Томаты – 8 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Шампиньоны – 250 гр.

Бальзамический соус – 3 ст.л.

Приправа для овощей – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для полезного угощения. Ингредиенты промываем и обсушиваем естественным образом.

Шаг 2. “Синенькие” разрезаем на не совсем тонкие шайбочки.

Шаг 3. С кабачками поступаем так же.

Шаг 4. Перец избавляем от семечек и перегородок и разрезаем на дольки.

Шаг 5. Шампиньоны быстро очищаем от кожицы, не моем, чтобы они не напитались влагой. Разрезаем пополам. Помидорки оставляем целиком.

Шаг 6. Все продукты складываем в широкую миску. Присыпаем специями (например, душистыми итальянскими травами или приправой к картошке) и поливаем соевым соусом, бальзамиком и оливковым маслом. Аккуратно вымешиваем руками, чтобы не повредить целостность продуктов. маринуем 30 минут, не убирая со стола. Встряхиваем время от времени.

Шаг 7. Сковороду гриль хорошо прогреваем и слегка сбрызгиваем маслом. Укладываем овощи и жарим с двух сторон до румяных полосочек. Благодаря рифленой поверхности, овощи не будут жирными, даже если переборщить с маслом.

Шаг 8. Готовое блюдо выкладываем на общую тарелку. Декорируем по усмотрению. Презентуем сразу или немного остудив. Из таких продуктов получается идеальный гарнир, полноценное блюдо или составляющие для теплого салата.

Шаг 9. К овощам подаем птицу или мясо или употребляем без ничего. Приятного аппетита!

Овощи на электрогриле

Овощи на электрогриле – отличный вариант для тех, кто не употребляет жареную еду и не имеет возможность приготовить блюдо на костре. Все готовится максимально просто и без трудностей. Овощи хорошо пропекаются. Блюдо идеально для тех, кто соблюдает диету. Его можно подавать отдельно или с запеченным на гриле мясом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Перец острый – 2-3 шт.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Петрушка – по вкусу.

Базилик – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи, которые будем готовить на гриле.

Шаг 2. Хорошо ополоснув и просушив овощи, очищаем лук. Кабачки избавляем от хвостиков, нарезаем пятаками шириной около сантиметра. Перцы сладкий и острый освобождаем от сердцевин и нарезаем ломтиками. Помидоры так же. Немного присаливаем. Сбрызгиваем оливковым маслом.

Шаг 3. Срезаем с баклажанов кончики и режем кругляшами. Нарезка должна быть такой толщины, чтобы овощи полностью приготовились, но не потеряли внешний вид. Солим и даем постоять четверть часа. Спустя время ополаскиваем и отжимаем.

Шаг 4. Хорошо ополоснув картошку, отвариваем клубни в кожуре до полуготовности. Нарезаем шайбочками. Промазываем гриль оливковым маслом, включаем в сеть. Прогрев агрегат, укладываем картошку, даем поджариться.

Шаг 5. Как только на картошке появятся золотистые полоски, убираем ее и раскладываем остальные овощи. Готовятся они быстро, 3-х минут будет достаточно.

Шаг 6. Снимаем овощи и укладываем следующую партию. Для перцев понадобится чуть больше времени, чтобы они пропеклись.

Шаг 7. Приготовленное блюдо перекладываем на красивую тарелку. Если есть шампиньоны, их тоже можно приготовить на гриле. Чем разнообразнее продукты, тем вкуснее результат.

Шаг 8. Декорируем листочками душистых трав. Приятного аппетита!

Овощи на электрическом гриле

Овощи на электрическом гриле можно приготовить в любое время. Процесс этот не доставит особых хлопот. Набор овощей каждый определяет самостоятельно. В отличие от тушеных овощей, овощи, приготовленные на гриле, имеют более привлекательный внешний вид. Овощи остаются целыми.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Кабачки – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Перец сладкий – 3 шт.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Соевый соус – 100 мл.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощи. Хорошо промываем их.

Шаг 2. Обсушенные кабачки, нарезаем шайбочками высотой не более полсантиметра. Кладем в объемную посуду.

Шаг 3. Снимаем кожуру с морковки экономкой, рубим кружочками. Высыпаем к кабачкам.

Шаг 4. В сладком перце вычищаем семечки и перегородки, режем вдоль. Перекладываем к ранее нарезанным ингредиентам.

Шаг 5. Очищенный лук нарезаем кольцами, соблюдая полсантиметровую толщину. Отправляем к остальным компонентам. Толщина нарезки должна быть такой, чтобы овощи хорошо пропеклись, но не превратились в кашу.

Шаг 6. С помощью экономки чистим картошку и режем, так же, как и другие овощи. Высыпаем в миску.

Шаг 7. Солим и присыпаем приправами.

Шаг 8. Поливаем соевым соусом и рафинированным маслом. Перемешав, даем промариноваться полчаса при комнатной температуре. Пару раз вымешиваем, чтобы плоды хорошо пропитались.

Шаг 9. Включаем в сеть электрогриль и прогреваем. Панели промазываем маслом. Укладываем морковку, прикрыв, жарим около 3-х минут.

Шаг 10. Снимаем морковку, повторяем действия с кабачками.

Шаг 11. Когда кабачки приготовятся, укладываем сладкий перец и лук, и обжариваем 2 минуты.

Шаг 12. В заключении запекаем картошку. В зависимости от сорта понадобится 3-5 минут. Благодаря рифленой поверхности, на овощах появятся аппетитные румяные полоски.

Шаг 13. Перекладываем яркие запеченные плоды на общую тарелку.

Шаг 14. Припорошив рубленой зеленью, угощаем домашних. Приятного аппетита!

Овощи гриль в мультипекаре

Овощи гриль в мультипекаре получатся у всех. Это тот же электрогриль, только меньшего размера. Для небольшого количества овощей это хороший вариант. Если количество порций нужно увеличить, конечно, лучше взять электрический гриль или запечь овощи удобным способом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Кабачки средние – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Помидоры черри – 8-10 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Бальзамический уксус – 0,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Брокколи – по вкусу.

Брюссельская капуста – по вкусу.

Лук репчатый средний – 1 шт.

Соевый соус – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Растительное масло – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем овощной набор. Тщательно промываем плоды и обсушиваем. Замороженные экземпляры нужно достать заранее и разморозить.

Шаг 2. Берем высокую емкость. Нарезаем в нее брокколи и брюссельскую капусту. Очищаем лук, разделив на 4 части, отправляем к овощам.

Шаг 3. Помидоры черри делим пополам. Кабачок и баклажан режем четвертинками.

Шаг 4. Перемешав нарезку, добавляем тонко нарезанный сельдерей и рубленый чеснок. Сдабриваем соевым соусом, бальзамическим уксусом и перчим. Перемешав и оставив на столе, маринуем полчаса. Время от времени встряхиваем, чтобы маринад впитался равномерно.

Шаг 5. В мультипекарь устанавливаем панели гриль, включаем в сеть. Даем нагреться и поверхность смазываем растительным маслом с помощью силиконовой кисточки.

Шаг 6. На раскаленной рифленой поверхности раскладываем ровный слой из маринованных овощей, не стараясь уместить их все. Лучше сделать это порциями, чтобы сохранить привлекательный вид и дать им равномерно пропечься.

Шаг 7. Закрыв прибор, готовим овощи 5 минут. Проверяем овощи на готовность. если остается жидкость, немного перемешиваем и доготавливаем еще минуту. Овощи должны приготовиться, но остаться хрустящими.

Шаг 8. Снимаем овощи с поверхности мультипекаря. И готовим вторую порцию.

Шаг 9. Подаем овощи отдельно или дополняем ими любимые блюда в качестве гарнира. Я использую для начинки питы. Для более сытного варианта используем шампиньоны. Приятного аппетита!

Овощи гриль в мультиварке

Овощи гриль в мультиварке – рецепт, который выручит, если нет других электроприборов, духовки и нет возможности приготовить овощи на костре. Сегодня будем запекать перцы, но таким же образом можно поступить и с другими овощами – томатами, баклажанами, луком, кабачками, шампиньонами. Но плоды должны быть небольшого размера.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Перец болгарский – 800 гр.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем крупный перец без изъянов. Для красоты можно взять плоды разного цвета. Основательно ополаскиваем и просушиваем их.

Шаг 2. Хвостики оставляем, а возле них делаем прорезь, как продемонстрировано на фото. Посыпаем солью, чтобы она попала вовнутрь. Закрываем той частью, которую вырезали.

Шаг 3. Чашу электроприбора смазываем при помощи силиконовой кисточки. Укладываем перец. Закрываем агрегат. На панели управления активируем режим “Выпечка”, запускаем кнопкой “Старт”. Таймер установится автоматически на 40 минут. Если в программе заложено меньше времени, устанавливаем время вручную.

Шаг 4. Спустя 40 минут программа будет завершена и раздастся звуковой сигнал. Осторожно открываем крышку. При помощи лопатки вынимаем перец и даем остыть. Аккуратно снимаем кожицу.

Шаг 5. Овощи подаем с любимым соусом. У меня майонез, но можно приготовить что-нибудь оригинальное. Например, смешать рубленую зелень с чесноком и натуральным йогуртом. Таким образом можно приготовить и другие овощи. Приятного аппетита!