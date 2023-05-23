Овощное рагу без мяса – это тушенные в собственном соку или специальном соусе обжаренные, мелко нарезанные овощи в любом миксте. По сути, рагу не является названием блюда, и лишь правильной технологией готовки, с соблюдением очередности закладки и времени готовки каждого овоща, что указывается в рецептах этой темы. Нарезку, набор овощей и соус можно изменять по вкусу хозяйки.

Овощное рагу с картошкой без мяса

Овощное рагу с картошкой без мяса будет у вас и диетическим, и постным блюдом, и гарниром к любым мясным или рыбным блюдам. В этом рецепте овощи мелко нарезаем, поочередно обжариваем и тушим в собственном соку. Набором овощей берем лук, морковь, кабачок и помидоры, а картофель сделает рагу более сытным.

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель 3 шт.

Кабачок 1 шт. (средний)

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Помидоры 2 шт.

Чеснок 2 зуб.

Зелень 10 гр.

Соль по вкусу

Сахар-песок 1 ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло оливковое 1 ст.л.

Шаги 45 мин.

Перед началом тушения овощного рагу без мяса подготовьте все ингредиенты для блюда. Пропорция их необязательна, можете изменить по своему желанию, но овощи выберите свежие. Их сразу почистите и промойте. Картофель нарежьте средними одинаковыми кубиками. Лук нарежьте такими же кубиками. Морковь нарежьте кубиками, меньшими по размеру, чем картофель. В глубокой сковороде для тушения обжарьте нарезку лука только до прозрачности. К нему добавьте кубики моркови и обжарьте до легкого золотистого цвета. Мелко нарубите ножом очищенные зубки чеснока. Переложите его в сковороду и пожарьте 1-2 минуты. Затем в сковороду переложите нарезку картофеля и пожарьте при помешивании и на среднем огне пару минут. Картофель посыпьте солью. К обжаренным овощам налейте полстакана кипятка и потушите их на небольшом огне в течение 10 минут. За это время кабачок нарежьте небольшими кубиками. Переложите его к овощам и потушите еще 5 минут, аккуратно все, перемешивая, чтобы овощные кубики сохранили форму. В последнюю очередь средними кубиками нарежьте помидоры и переложите к остальным овощам. Сковороду прикройте крышкой и потушите рагу на маленьком огне до готовности. Именно помидоры дадут много сока для тушения овощей. Затем к рагу добавьте мелко нарезанную зелень, снимите пробу и откорректируйте вкус. Огонь выключите, и дайте рагу 5 минут для настаивания под крышкой. Приготовленное овощное рагу с картошкой без мяса разложите по порционным тарелкам и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Овощное рагу с капустой без мяса

Овощное рагу с капустой без мяса готовят для легкого ужина, быстрого перекуса или на гарнир к другим блюдам. В этом простом рецепте к капусте как, основному ингредиенту, добавим картофель, лук, морковь, белый перец и кабачок, а потушим рагу, после обжарки овощей, в соусе с кетчупом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Капуста – ½ кочана.

Картофель – 5 шт.

Кабачок небольшой – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский белый – 1 шт.

Кетчуп – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Вода – ¼ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте набор овощей и специй для рагу. Овощи почистите и промойте. Лук нарежьте небольшими кубиками. В казане или глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нем лук до легкого румяного цвета.

Шаг 2. Морковь нарежьте маленькими кубиками, переложите к луку и обжарьте до мягкости.

Шаг 3. Небольшими кубиками нарежьте картофель, переложите в сковороду и пожарьте при помешивании в течение нескольких минут.

Шаг 4. Тонкой соломкой нашинкуйте капусту, руками немного перетрите, чтобы уменьшилась в объеме, переложите в сковороду и пожарьте еще несколько минут.

Шаг 5. Маленькими кубиками нарежьте кабачки с болгарским перцем и переложите к остальным овощам.

Шаг 6. Затем рагу посыпьте солью, добавьте все приправы, три ложки кетчупа и налейте воду.

Шаг 7. Все перемешайте и потушите рагу на небольшом огне под крышкой в течение 20 минут до готовности овощей. Снимите пробу и откорректируйте вкус блюда.

Шаг 8. Приготовленное овощное рагу с капустой без мяса разложите по порционным тарелкам, дополните свежими овощами с ломтиками мясных изделий и подайте к столу. Приятного аппетита!

Вегетарианское овощное рагу с баклажанами

Вегетарианское овощное рагу с баклажанами будет у вас вкусным и полезным блюдом, особенно в сезон свежих овощей, со многими из которых баклажаны отлично сочетаются вкусом. В этом рецепте нарезку баклажанов с луком, морковью и сладким перцем обжариваем, затем добавляем помидоры и тушим в собственном соку. При таком способе готовки, кусочки овощей сохраняются целыми и одновременно мягкими.

Время готовки: 55 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Перец острый – 1/3 стручка.

Чеснок – 1 зубчик.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить простой набор овощей для рагу. Их почистить, промыть и обсушить салфеткой.

Шаг 2. Лук нашинковать небольшими кубиками.

Шаг 3. Такими же кубиками нарезать морковь.

Шаг 4. Так же измельчить сладкий перец.

Шаг 5. Такими же кубиками нарезать баклажан, затем их ненадолго замочить в воде и обсушить, что не позволит этому овощу впитать при жарке много масла.

Шаг 6. Помидор нарезать средними кубиками, а чеснок с острым перцем мелко нарубить ножом.

Шаг 7. В сковороде разогреть растительное масло. На нем, на среднем огне и в течение 7-10 минут обжарить нарезку баклажана, лука, моркови и сладкого перца.

Шаг 8. Затем положить к обжаренным овощам нарезку помидора с острым перцем и чесноком.

Шаг 9. Овощи по своему вкусу посыпать солью с черным перцем и перемешать.

Шаг 10. Сковороду прикрыть крышкой и потушить рагу на небольшом огне в течение 20 минут, чтобы овощи стали мягкими.

Шаг 11. Приготовленное вегетарианское овощное рагу с баклажанами разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем или холодном виде. Приятного аппетита!

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров достаточно популярное для летнего стола, ведь оно легкое, низкокалорийное и готовится просто. Основными ингредиентами рагу, берутся кабачок с баклажаном и дополняются болгарским перцем, помидором, луком и морковью. В этом рецепте овощи нарезаем крупно, обжариваем только лук с морковью и тушим рагу в соусе с томатной пастой.

Время готовки: 1 час 10 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Перец острый – 1/3 стручка.

Чеснок – 2 зубка.

Масло растительное – 20 мл.

Томатная паста – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На столе разложить указанные в рецепте овощи и специи, чтобы все было под рукой. Очистить лук, морковь болгарский перец и чеснок. Баклажан и кабачок промыть и обсушить салфеткой.

Шаг 2. Затем все овощи нарезать крупными кубиками. Зубки чеснока измельчить через чесночницу. Пучок зелени мелко нашинковать.

Шаг 3. В глубокой сковороде и на разогретом растительном масле до румяного цвета обжарить нарезку лука с морковью.

Шаг 4. Затем в сковороду переложить нарезку баклажана с кабачком и помидором. Овощи посыпать солью с черным перцем, положить к ним томатную пасту, чеснок и зелень, налить немного горячей воды. Все аккуратно перемешать и потушить рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой в продолжение 40-50 минут.

Шаг 5. Приготовленное овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!

Овощное рагу без мяса в мультиварке

Хозяйки знают, что овощное рагу без мяса, как и другие блюда, в мультиварке получаются вкуснее в сравнении с готовкой на плите. Для рагу, согласно классике, овощи сначала обжариваются, а в этом рецепте их послойно поместим в чашу и будем готовить на программе «Выпечка», что сохранит кусочки целыми. Набор овощей для рагу можно выбирать любой, и чем он разнообразнее, тем вкуснее получается овощное рагу.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Картофель – 8 шт.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Капуста свежая – 100 гр.

Зеленый горошек свежий – 1 ст.

Чеснок – 10 зубков.

Тимьян – 1 веточка.

Лавровый лист – 2 шт.

Паприка – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 40 мл.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистите, промойте, нарежьте средними кубиками и переложите в чашу мультиварки.

Шаг 2. Мелко нарежьте очищенные луковицы с любой зеленью и положите в чашу поверх картофеля.

Шаг 3. Средними кубиками нарежьте кабачки и уложите следующим слоем.

Шаг 4. Тонкой соломкой нашинкуйте капусту. Помидоры нарежьте так же кубиками. Эти овощи уложите в чашу поверх кабачков.

Шаг 5. Затем овощи посыпьте солью с черным перцем и добавьте лавровый лист.

Шаг 6. Сверху насыпьте стакан зеленого горошка.

Шаг 7. Для особого аромата поверх овощей положите веточку свежего тимьяна или насыпьте пару щепоток сухого.

Шаг 8. Чеснок очистите, разрежьте на 3-4 кусочка и переложите к овощам. Налейте в чашу указанное в рецепте количество воды и растительного масла. Закройте крышку и включите программу «Выпечка» на 40 минут.

Шаг 9. По завершении программы приготовленное в мультиварке овощное рагу без мяса, не перемешивая, разложите по порционным тарелкам и подайте к столу горячим. Приятного аппетита!

Овощное рагу в духовке без мяса

Овощное рагу в духовке без мяса готовится проще простого и овощи не обжариваются, что делает блюдо диетическим и полезным. Особенно вкусным рагу в духовке получается из свежих ранних овощей. В этом рецепте готовим рагу с картофелем, баклажанами, сладким перцем, помидором и луком. Для него лучше выбрать огнеупорную посуду с крышкой, чтобы овощи потушились в собственном соку, а не запеклись.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 3 зубков.

Лавровый лист – 1 шт.

Зелень – 1 пучок.

Перец черный горошек – 2 шт.

Приправа для овощей – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте набор овощей для рагу. Их почистите и промойте. У баклажана и помидора можете, по желанию, снять кожуру. Затем овощи нарежьте одинаковыми и не очень мелкими кубиками.

Шаг 2. Огнеупорную посуду для запекания смажьте растительным маслом и первым слоем в нее выложите нарезку лука с лавровым листом и горошками перца.

Шаг 3. Вторым слоем выложите нарезку баклажанов. Если это овощ горчит, заранее его посолите и промойте.

Шаг 4. Третьим слоем уложите нарезку картофеля.

Шаг 5. Поверх картофеля положите нарезку болгарского перца.

Шаг 6. В последний слой уложите нарезку помидоров. Овощи посыпьте по своему вкусу солью с черным перцем, добавьте мелко нарубленный чеснок и налейте растительное масло. Для сочности овощей добавьте к ним полстакана горячей воды. Духовку включите на 180°С.

Шаг 7. Посуду закройте крышкой и поставьте в духовку на 30 минут. Затем проверьте готовность овощей и особенно картофеля.

Шаг 8. Приготовленное в духовке овощное рагу без мяса переложите на блюдо, посыпьте мелко нарезанной зеленью и сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!