Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров – это аппетитная кулинарная идея для домашнего стола. Сочное и яркое угощение послужит отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде – это питательная и универсальная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам или использовать как самостоятельное блюдо. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 шт.

Баклажан 1 шт.

Перец болгарский 2 шт.

Помидоры 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 45 мин.

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров готовится очень просто. Промываем баклажаны и кабачки, нарезаем их кубиками. Баклажаны можно присыпать солью, оставить на 15 минут и после промыть водой. Это уберет горечь. Очищаем болгарский перец от семян и так же нарезаем их кубиками. Ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и мелко режем ножом. Нарезаем полукольцами репчатый лук. Обжариваем его пару минут на растительном масле. Отправляем сюда болгарский перец. Перемешиваем и томим еще пару минут. Присоединяем кабачки и баклажаны. Жарим на большом огне еще 2-3 минуты. Отправляем сюда помидоры. Томим под крышкой около 20-25 минут. За 5 минут до готовности солим и перчим. Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде готово. Дополняйте ароматной зеленью и угощайтесь!

Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке

Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке – это сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Если хотите разнообразить привычное меню и приятно удивить близких, то обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры в собственном соку – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Зелень – 1 пучок.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Орегано – 1 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления овощного рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке.

Шаг 2. Помидоры в собственном соку отправляем в сотейник с двумя ложками оливкового масла, солью, сахаром и орегано. Можно использовать и свежие овощи. Их предварительно нужно ошпарить, очистить от кожуры и измельчить.

Шаг 3. Томим соус на небольшом огне около 10 минут.

Шаг 4. Нарезаем кубиками баклажаны и выкладываем их в форму для запекания.

Шаг 5. Сюда же отправляем кубики кабачка.

Шаг 6. Выкладываем сюда мелко нарезанный лук и морковь.

Шаг 7. Присоединяем кусочки болгарского перца.

Шаг 8. Поливаем овощи оливковым маслом, солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 9. Запекаем овощи в течение 20 минут при температуре 200 градусов.

Шаг 10. Поливаем продукты томатной смесью. Запекаем еще 10 минут при такой же температуре.

Шаг 11. Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке готово. Подавайте к столу, посыпав зеленью!

Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке

Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке несложно приготовить в домашних условиях. Простое в исполнении и вкусное блюдо ярко дополнит ваш стол и разнообразит меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачок – 150 гр.

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода – 60 мл.

Соль – по вкусу.

Чеснок сушеный – ¼ ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот рецепт приготовления рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке. Начнем с нарезки лука. нарезаем его тонкими четвертинками.

Шаг 2. Включаем мультиварку в режиме «жарка». Выливаем растительное масло и жарим на нем 5 минут репчатый лук.

Шаг 3. Болгарский перец измельчаем кубиками, морковь – кружочками.

Шаг 4. Морковь и перец отправляем к луку, перемешиваем.

Шаг 5. Спустя две минуты отправляем в чашу нарезанный кубиками кабачок.

Шаг 6. Перемешиваем овощи.

Шаг 7. Режем небольшими кубиками баклажан.

Шаг 8. Выкладываем его в чашу. Снова перемешиваем, солим и посыпаем сушеным чесноком.

Шаг 9. Заливаем продукты водой и дополняем смесью из помидоров (их предварительно очищаем от кожуры и измельчаем). Готовим в режиме «тушение» 30 минут.

Шаг 10. Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке готово. Можно пробовать!

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров

Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров – это питательная и яркая идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве сочного гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 300 гр.

Кабачок – 400 гр.

Баклажаны – 300 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 300 гр.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления овощного рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров первым делом подготовим баклажан. Очищаем его, режем кубиками, солим, оставляем на 10 минут и промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь.

Шаг 2. Очищаем картофель и нарезаем крупными кубиками.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него картофель и баклажаны.

Шаг 4. Обжариваем на умеренном огне до румянца.

Шаг 5. Промываем болгарский перец и очищаем его от семян. Режем на части.

Шаг 6. Очищаем от кожуры кабачок и также режем его кубиками.

Шаг 7. Отправляем в сковороду кабачок и перец.

Шаг 8. Перемешиваем и жарим около 5 минут.

Шаг 9. Делим помидоры на некрупные дольки.

Шаг 10. Отправляем их в общую массу. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 11. Уменьшаем огонь, закрываем блюдо крышкой и томим до готовности всех овощей.

Шаг 12. В конце добавляем измельченную зелень.

Шаг 13. Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров готово. Можно подавать к столу!

Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров

Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров получается невероятно сочным и аппетитным. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту для овощного рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров. Солим капусту и разминаем руками для выделения сока. Обжариваем пару минут в сковороде с растительным маслом.

Шаг 2. Очищаем морковь и натираем ее на терке. Отправляем в сковороду и перемешиваем.

Шаг 3. Некрупной соломкой измельчаем баклажан.

Шаг 4. Так же поступаем с кабачком. Отправляем оба овоща в сковороду.

Шаг 5. Измельчаем помидоры и болгарский перец. Выкладываем в рагу, перемешиваем и тушим все вместе около 10 минут под крышкой.

Шаг 6. За 5 минут до готовности добавляем полукольца лука, зелень, соль и специи.

Шаг 7. Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров готово. Делите на порции и угощайтесь!

Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом

Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Свинина – 300 гр.

Кабачки – 1 шт.

Баклажаны – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом. Нарезаем свинину брусочками и обжариваем их на растительном масле около 7-10 минут на умеренном огне.

Шаг 2. Тонкими полукружочками нарезаем кабачок и выкладываем его к мясу.

Шаг 3. Сюда же отправляем баклажаны. Перемешиваем и продолжаем обжаривать все вместе.

Шаг 4. Выкладываем полукольца репчатого лука и тертую на терке морковь.

Шаг 5. Затем отправляем к ним мелко порезанный перец и чеснок, а также очищенные от кожуры и измельченные помидоры.

Шаг 6. Тушим до готовности всех ингредиентов около 15-20 минут. В конце добавляем соль, молотый перец и измельченную зелень.

Шаг 7. Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!