Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров – это аппетитная кулинарная идея для домашнего стола. Сочное и яркое угощение послужит отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из шести рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде
Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде – это питательная и универсальная идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам или использовать как самостоятельное блюдо. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Ингредиенты –+4 порц.
- Кабачок 1 шт.
- Баклажан 1 шт.
- Перец болгарский 2 шт.
- Помидоры 2 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Зелень по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 45 мин.
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Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров готовится очень просто. Промываем баклажаны и кабачки, нарезаем их кубиками. Баклажаны можно присыпать солью, оставить на 15 минут и после промыть водой. Это уберет горечь.
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Очищаем болгарский перец от семян и так же нарезаем их кубиками.
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Ошпариваем помидоры, очищаем их от кожуры и мелко режем ножом.
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Нарезаем полукольцами репчатый лук. Обжариваем его пару минут на растительном масле.
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Отправляем сюда болгарский перец. Перемешиваем и томим еще пару минут.
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Присоединяем кабачки и баклажаны. Жарим на большом огне еще 2-3 минуты.
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Отправляем сюда помидоры. Томим под крышкой около 20-25 минут. За 5 минут до готовности солим и перчим.
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Овощное рагу из кабачка, баклажанов, перца и помидоров на сковороде готово. Дополняйте ароматной зеленью и угощайтесь!
Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке
Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке – это сочное, аппетитное и ароматное угощение для вашего стола. Если хотите разнообразить привычное меню и приятно удивить близких, то обязательно берите на заметку нашу проверенную кулинарную идею.
Время готовки – 45 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Баклажаны – 1 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Помидоры в собственном соку – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 4 зубчика.
- Зелень – 1 пучок.
- Масло оливковое – 4 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Орегано – 1 ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим ингредиенты для приготовления овощного рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке.
Шаг 2. Помидоры в собственном соку отправляем в сотейник с двумя ложками оливкового масла, солью, сахаром и орегано. Можно использовать и свежие овощи. Их предварительно нужно ошпарить, очистить от кожуры и измельчить.
Шаг 3. Томим соус на небольшом огне около 10 минут.
Шаг 4. Нарезаем кубиками баклажаны и выкладываем их в форму для запекания.
Шаг 5. Сюда же отправляем кубики кабачка.
Шаг 6. Выкладываем сюда мелко нарезанный лук и морковь.
Шаг 7. Присоединяем кусочки болгарского перца.
Шаг 8. Поливаем овощи оливковым маслом, солим, перчим и перемешиваем.
Шаг 9. Запекаем овощи в течение 20 минут при температуре 200 градусов.
Шаг 10. Поливаем продукты томатной смесью. Запекаем еще 10 минут при такой же температуре.
Шаг 11. Овощное рагу из баклажанов, кабачка, перца и помидоров в духовке готово. Подавайте к столу, посыпав зеленью!
Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке
Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке несложно приготовить в домашних условиях. Простое в исполнении и вкусное блюдо ярко дополнит ваш стол и разнообразит меню. Подавайте к обеду или в качестве перекуса, а для приготовления используйте пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Кабачок – 150 гр.
- Баклажаны – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Вода – 60 мл.
- Соль – по вкусу.
- Чеснок сушеный – ¼ ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вот рецепт приготовления рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке. Начнем с нарезки лука. нарезаем его тонкими четвертинками.
Шаг 2. Включаем мультиварку в режиме «жарка». Выливаем растительное масло и жарим на нем 5 минут репчатый лук.
Шаг 3. Болгарский перец измельчаем кубиками, морковь – кружочками.
Шаг 4. Морковь и перец отправляем к луку, перемешиваем.
Шаг 5. Спустя две минуты отправляем в чашу нарезанный кубиками кабачок.
Шаг 6. Перемешиваем овощи.
Шаг 7. Режем небольшими кубиками баклажан.
Шаг 8. Выкладываем его в чашу. Снова перемешиваем, солим и посыпаем сушеным чесноком.
Шаг 9. Заливаем продукты водой и дополняем смесью из помидоров (их предварительно очищаем от кожуры и измельчаем). Готовим в режиме «тушение» 30 минут.
Шаг 10. Рагу из кабачков, баклажанов, помидоров и болгарского перца в мультиварке готово. Можно пробовать!
Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров
Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров – это питательная и яркая идея для вашего стола. Вы можете подавать угощение в качестве сочного гарнира к мясным или рыбным блюдам. Для быстрого и несложного приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Картофель – 300 гр.
- Кабачок – 400 гр.
- Баклажаны – 300 гр.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Помидоры – 300 гр.
- Зелень – 1 пучок.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления овощного рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров первым делом подготовим баклажан. Очищаем его, режем кубиками, солим, оставляем на 10 минут и промываем под водой. Это уберет лишнюю горечь.
Шаг 2. Очищаем картофель и нарезаем крупными кубиками.
Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него картофель и баклажаны.
Шаг 4. Обжариваем на умеренном огне до румянца.
Шаг 5. Промываем болгарский перец и очищаем его от семян. Режем на части.
Шаг 6. Очищаем от кожуры кабачок и также режем его кубиками.
Шаг 7. Отправляем в сковороду кабачок и перец.
Шаг 8. Перемешиваем и жарим около 5 минут.
Шаг 9. Делим помидоры на некрупные дольки.
Шаг 10. Отправляем их в общую массу. Солим и перчим по вкусу.
Шаг 11. Уменьшаем огонь, закрываем блюдо крышкой и томим до готовности всех овощей.
Шаг 12. В конце добавляем измельченную зелень.
Шаг 13. Овощное рагу из кабачка, баклажанов, картошки, перца и помидоров готово. Можно подавать к столу!
Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров
Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров получается невероятно сочным и аппетитным. Такое угощение можно подавать к обеду, ужину или в качестве питательного перекуса. Обязательно берите кулинарную идею на заметку, чтобы разнообразить привычное меню.
Время готовки – 35 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Баклажаны – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лист лавровый – 1 шт.
- Зелень – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мелко шинкуем капусту для овощного рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров. Солим капусту и разминаем руками для выделения сока. Обжариваем пару минут в сковороде с растительным маслом.
Шаг 2. Очищаем морковь и натираем ее на терке. Отправляем в сковороду и перемешиваем.
Шаг 3. Некрупной соломкой измельчаем баклажан.
Шаг 4. Так же поступаем с кабачком. Отправляем оба овоща в сковороду.
Шаг 5. Измельчаем помидоры и болгарский перец. Выкладываем в рагу, перемешиваем и тушим все вместе около 10 минут под крышкой.
Шаг 6. За 5 минут до готовности добавляем полукольца лука, зелень, соль и специи.
Шаг 7. Овощное рагу из баклажанов, кабачка, капусты, перца и помидоров готово. Делите на порции и угощайтесь!
Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом
Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом – это очень вкусное и питательное кулинарное решение для вашего домашнего обеда. Несложное в исполнении блюдо непременно разнообразит ваше привычное меню. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 40 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Свинина – 300 гр.
- Кабачки – 1 шт.
- Баклажаны – 1 шт.
- Перец болгарский – 2 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – по вкусу.
- Масло растительное – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Приготовим рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом. Нарезаем свинину брусочками и обжариваем их на растительном масле около 7-10 минут на умеренном огне.
Шаг 2. Тонкими полукружочками нарезаем кабачок и выкладываем его к мясу.
Шаг 3. Сюда же отправляем баклажаны. Перемешиваем и продолжаем обжаривать все вместе.
Шаг 4. Выкладываем полукольца репчатого лука и тертую на терке морковь.
Шаг 5. Затем отправляем к ним мелко порезанный перец и чеснок, а также очищенные от кожуры и измельченные помидоры.
Шаг 6. Тушим до готовности всех ингредиентов около 15-20 минут. В конце добавляем соль, молотый перец и измельченную зелень.
Шаг 7. Рагу из баклажанов, кабачков, перца и помидоров с мясом готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!