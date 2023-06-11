Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами – это красочное и полезное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Несмотря на то, что большинство рецептов не предусматривает добавление мясных составляющих, блюдо отличается своей сытостью. Рекомендуем вам использовать домашние сезонные овощи, так как они поражают своим ярким вкусом и неповторимым ароматом, которые сохраняются даже после термической обработки на сковороде либо в духовом шкафу.

Овощное рагу с кабачками и баклажанами, перцем, помидорами на сковороде

Овощное рагу с кабачками и баклажанами, перцем, помидорами на сковороде – это блюдо, которое в летний сезон должно побывать на столе у каждого, потому как помимо прекрасного вкуса, такое рагу наполнит вас витаминами и хорошим настроением, благодаря своим ярким краскам!

Ингредиенты –+6 порц.

Кабачок 1 шт.

Баклажан 1 шт.

Перец болгарский 2 шт.

Помидоры 2 шт.

Лук репчатый 1 зуб.

Чеснок 2 зуб.

Зелень ½ пучка

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 55 мин.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами готовится очень просто. Кабачок вместе с баклажаном режем на кубики равного размера. Фиолетовый овощ присыпаем солью и оставляем в таком виде на 15-20 минут, затем промываем под струей воды и даем время обсохнуть. Вычищаем семенную коробочку из сладкого перца, нарезаем произвольными ломтиками. Любым удобным способом снимаем шкурку с томатов, мякоть измельчаем. В сковороде раскаляем растительное масло и пассеруем полукольца лука и мелконарезанный чеснок около 3 минут на умеренном пламени. Забрасываем перец, перемешиваем и жарим на максимальном нагреве около 3 минут. Добавляем кубики кабачка и баклажана, помешивая, обжариваем компоненты еще несколько минут. Теперь в сковородку перекладываем помидоры, перемешиваем и закрываем крышкой. Томим на минимальном нагреве 20-25 минут, солим и перчим за 10 минут до готовности. Раскладываем аппетитное рагу по порционным тарелкам и украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Рагу с баклажанами, кабачками, болгарским перцем и помидорами в духовке

Рагу с баклажанами, кабачками, болгарским перцем и помидорами в духовке – это легкое и полезное кушанье, которое содержит минимальное количество жиров и максимум пользы. Для приготовления нам потребуются простые и доступные компоненты, которые растут на каждой грядке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Травы прованские – ½ ч.л.

Масло оливковое – 2-3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем все необходимые компоненты.

Шаг 2. Баклажан разрезаем на четверть кольца средней толщины, посыпаем столовой ложкой соли и спустя 15-20 минут ополаскиваем водой и отжимаем. Брусочками режем молодой кабачок.

Шаг 3. Луковицу нарезаем полу либо четверть кольцами, мелко измельчаем мякоть болгарского перца и зубки чеснока, морковь режем колечками.

Шаг 4. В сковороде нагреваем столовую ложку оливкового масла и в течение 2-3 минут обжариваем морковку – румяные ломтики выкладываем в форму для запекания.

Шаг 5. Баклажаны выдерживаем на огне от 2 до 4 минут и отправляем вслед за морковкой.

Шаг 6. В сковородку подливаем еще немного оливкового масла и пассеруем лук до прозрачности и мягкости – высыпаем в форму.

Шаг 7. Аналогично поступаем со сладким перцем и кабачком, важно обжаривать овощи по отдельности.

Шаг 8. Овощное ассорти присыпаем ароматными травами, солью и молотым перцем – хорошенько перемешиваем.

Шаг 9. Сверху распределяем ломтики помидоров и прикрываем посуду фольгой – запекаем в течение 45 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 10. Кушанье подаем к столу в горячем виде, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем в мультиварке

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем в мультиварке – это сочное и питательное блюдо, составляющие которого доводятся до готовности путем тушения в наваристом бульоне. За счет чего каждый ломтик максимально пропитывается вкусом и ароматом других компонентов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Петрушка – 3-4 веточки.

Масло растительное – 3 ст.л.

Бульон овощной – 1 ст.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем овощи и удаляем кожуру и шелуху, измельчаем: морковь – колечками, лук и чеснок – мелко нарезаем, а баклажаны, кабачки и болгарский перец – кубиком.

Шаг 2. В чашу наливаем растительное масло и запускаем программу «Жарка», обжариваем лук с морковью при частом помешивании.

Шаг 3. Спустя 4-5 минут забрасываем в мультиварку кабачки с перцем, перемешиваем и подрумяниваем.

Шаг 4. Через несколько минут добавляем баклажан.

Шаг 5. В момент, когда фиолетовый плод приобрел золотистый оттенок, дополняем состав томатной мякотью, измельченной при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 6. Заливаем ингредиенты бульоном и посыпаем солью, сахарным песком и молотым перцем – мешаем.

Шаг 7. Тушим в течение 30 минут, а за 10 минут до звукового сигнала всыпаем рубленый чеснок с зеленью. По окончании программы, даем кушанью настояться не менее 10 минут под крышкой.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Овощное рагу с картошкой, кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Овощное рагу с картошкой, кабачками, баклажанами, перцем и помидорами – это сезонное кушанье, которое покорит вас с первой вилочки. Подавать такое блюдо можно к столу, например, дополнив мясом, но также оно хорошо само по себе, поэтому подойдет и для постного рациона.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 300 гр.

Баклажаны – 300 гр.

Кабачки – 400 гр.

Перец болгарский – 2 шт.

Помидоры – 300 гр.

Зелень – 1 пучок.

Масло растительное – ¼ ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожицу с баклажана и режем на крупные сегменты, выкладываем в сито либо дуршлаг и щедро солим. Через 10-15 минут ополаскиваем под водой и даем время полностью обсохнуть.

Шаг 2. Почищенные клубни картофеля разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Шаг 3. В сковороде с высокими бортиками раскаляем растительное масло и забрасываем подготовленные овощи.

Шаг 4. Компоненты подрумяниваем.

Шаг 5. Чистим кабачок и болгарский перец, нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 6. Высыпаем перец с кабачком в сковородку к картофелю, перемешиваем и томим около 3 минут.

Шаг 7. Томаты обдаем кипятком и снимаем кожуру, нарезаем дольками и отправляем к основному составу. Сдабриваем молотым перцем и солью по своему вкусу.

Шаг 8. Убавляем нагрев до минимального и прикрываем посуду крышкой, тушим до мягкости и готовности всех составляющих.

Шаг 9. Перед подачей присыпаем измельченной зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Рагу с кабачками, баклажанами, помидорами, перцем, луком и морковью

Рагу с кабачками, баклажанами, помидорами, перцем, луком и морковью – это аппетитное сочетание компонентов, перед которыми невозможно устоять, даже если вы не очень любите овощи. Для яркости и насыщенности аромата, предлагаем вам дополнить блюдо такими специями, как лавровый лист, чеснок и сладкая паприка.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Баклажаны – 2 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 3-4 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Лист лавра – 1-2 шт.

Масло подсолнечное – 100 мл.

Зелень – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем ингредиенты. Кабачок режем на кубики небольшого размера.

Шаг 2. Аналогичным способом измельчаем баклажаны и высыпаем в миску, солим и сверху устанавливаем груз – через 30 минут овощ ополаскиваем водой и хорошенько отжимаем руками.

Шаг 3. Не теряя времени, нарезаем полукольцами лук, морковь – мелким кубиком, а мякоть болгарского перца полосками.

Шаг 4. На разогретом подсолнечном масле в течение 60 секунд пассеруем лук и морковку, сдабриваем молотой паприкой.

Шаг 5. Добавляем кубики баклажана и при частом помешивании доводим до светло-коричневого оттенка, засыпаем сладкий перец.

Шаг 6. Следом вводим кабачки, мешаем и обжариваем еще 3-4 минуты.

Шаг 7. Параллельно мякоть спелых помидоров трем на крупной терке, кашицу объединяем с чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 8. Переливаем томатное пюре к овощам, дополняем приправами и солью – перемешиваем и доводим до готовности под крышкой (около 10 минут).

Шаг 9. Кушанье сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Овощное рагу с мясом, кабачками и баклажанами

Овощное рагу с мясом, кабачками и баклажанами – это комплексное блюдо, приготовив которое, вы сможете вкусно и сытно накормить большую семью, проведя у плиты совсем немного времени. Благодаря совместному тушению, мясные ломтики полностью пропитываются овощным соком.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мясо – 400 гр.

Луковица – 1 шт.

Картошка – 5-6 шт.

Кабачок небольшой – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Перец сладкий – ½ шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Паста томатная – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук режем полукольцами, мясо нарезаем произвольными сегментами. Включаем в мультиварке режим «Выпечка» на 40 минут, вливаем растительное масло и выкладываем подготовленные компоненты.

Шаг 2. Примерно за 15 минут до окончания программы, отправляем в чашу кубики очищенной картошки – мешаем.

Шаг 3. Не теряя времени, очищаем и произвольно измельчаем кабачок, сладкий перец, помидоры, баклажан, чеснок.

Шаг 4. Перекладываем овощное ассорти в мультиварку, посыпаем солью и молотым перцем, дополняем пастой из перетертых томатов – тщательно перемешиваем и доводим до готовности в том же режиме (20 минут).

Шаг 5. Аппетитное и сытное блюдо раскладываем по тарелкам и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!