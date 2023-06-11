Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

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Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами – это красочное и полезное кушанье, которое надолго избавит вас от голода и зарядит энергией до самого вечера. Несмотря на то, что большинство рецептов не предусматривает добавление мясных составляющих, блюдо отличается своей сытостью. Рекомендуем вам использовать домашние сезонные овощи, так как они поражают своим ярким вкусом и неповторимым ароматом, которые сохраняются даже после термической обработки на сковороде либо в духовом шкафу.

Овощное рагу с кабачками и баклажанами, перцем, помидорами на сковороде

Овощное рагу с кабачками и баклажанами, перцем, помидорами на сковороде – это блюдо, которое в летний сезон должно побывать на столе у каждого, потому как помимо прекрасного вкуса, такое рагу наполнит вас витаминами и хорошим настроением, благодаря своим ярким краскам!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Ингредиенты –+6 порц.

  • Кабачок 1 шт.
  • Баклажан 1 шт.
  • Перец болгарский 2 шт.
  • Помидоры 2 шт.
  • Лук репчатый 1 зуб.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Зелень ½ пучка
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 55 мин.

  1. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами готовится очень просто. Кабачок вместе с баклажаном режем на кубики равного размера. Фиолетовый овощ присыпаем солью и оставляем в таком виде на 15-20 минут, затем промываем под струей воды и даем время обсохнуть.

  2. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Вычищаем семенную коробочку из сладкого перца, нарезаем произвольными ломтиками.

  3. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Любым удобным способом снимаем шкурку с томатов, мякоть измельчаем.

  4. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    В сковороде раскаляем растительное масло и пассеруем полукольца лука и мелконарезанный чеснок около 3 минут на умеренном пламени.

  5. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Забрасываем перец, перемешиваем и жарим на максимальном нагреве около 3 минут.

  6. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Добавляем кубики кабачка и баклажана, помешивая, обжариваем компоненты еще несколько минут.

  7. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Теперь в сковородку перекладываем помидоры, перемешиваем и закрываем крышкой. Томим на минимальном нагреве 20-25 минут, солим и перчим за 10 минут до готовности.

  8. Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

    Раскладываем аппетитное рагу по порционным тарелкам и украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Рагу с баклажанами, кабачками, болгарским перцем и помидорами в духовке

Рагу с баклажанами, кабачками, болгарским перцем и помидорами в духовке – это легкое и полезное кушанье, которое содержит минимальное количество жиров и максимум пользы. Для приготовления нам потребуются простые и доступные компоненты, которые растут на каждой грядке.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Баклажан – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Травы прованские – ½ ч.л.
  • Масло оливковое – 2-3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем все необходимые компоненты.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 2. Баклажан разрезаем на четверть кольца средней толщины, посыпаем столовой ложкой соли и спустя 15-20 минут ополаскиваем водой и отжимаем. Брусочками режем молодой кабачок.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 3. Луковицу нарезаем полу либо четверть кольцами, мелко измельчаем мякоть болгарского перца и зубки чеснока, морковь режем колечками.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 4. В сковороде нагреваем столовую ложку оливкового масла и в течение 2-3 минут обжариваем морковку – румяные ломтики выкладываем в форму для запекания.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 5. Баклажаны выдерживаем на огне от 2 до 4 минут и отправляем вслед за морковкой.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 6. В сковородку подливаем еще немного оливкового масла и пассеруем лук до прозрачности и мягкости – высыпаем в форму.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 7. Аналогично поступаем со сладким перцем и кабачком, важно обжаривать овощи по отдельности.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 8. Овощное ассорти присыпаем ароматными травами, солью и молотым перцем – хорошенько перемешиваем.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 9. Сверху распределяем ломтики помидоров и прикрываем посуду фольгой – запекаем в течение 45 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 10. Кушанье подаем к столу в горячем виде, посыпав зеленью. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем в мультиварке

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, помидорами и перцем в мультиварке – это сочное и питательное блюдо, составляющие которого доводятся до готовности путем тушения в наваристом бульоне. За счет чего каждый ломтик максимально пропитывается вкусом и ароматом других компонентов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Кабачок – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Петрушка – 3-4 веточки.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Бульон овощной – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем овощи и удаляем кожуру и шелуху, измельчаем: морковь – колечками, лук и чеснок – мелко нарезаем, а баклажаны, кабачки и болгарский перец – кубиком.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 2. В чашу наливаем растительное масло и запускаем программу «Жарка», обжариваем лук с морковью при частом помешивании.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 3. Спустя 4-5 минут забрасываем в мультиварку кабачки с перцем, перемешиваем и подрумяниваем.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 4. Через несколько минут добавляем баклажан.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 5. В момент, когда фиолетовый плод приобрел золотистый оттенок, дополняем состав томатной мякотью, измельченной при помощи терки с крупными отверстиями.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 6. Заливаем ингредиенты бульоном и посыпаем солью, сахарным песком и молотым перцем – мешаем.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 7. Тушим в течение 30 минут, а за 10 минут до звукового сигнала всыпаем рубленый чеснок с зеленью. По окончании программы, даем кушанью настояться не менее 10 минут под крышкой.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 8. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Овощное рагу с картошкой, кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Овощное рагу с картошкой, кабачками, баклажанами, перцем и помидорами – это сезонное кушанье, которое покорит вас с первой вилочки. Подавать такое блюдо можно к столу, например, дополнив мясом, но также оно хорошо само по себе, поэтому подойдет и для постного рациона.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 300 гр.
  • Баклажаны – 300 гр.
  • Кабачки – 400 гр.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Помидоры – 300 гр.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Масло растительное – ¼ ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожицу с баклажана и режем на крупные сегменты, выкладываем в сито либо дуршлаг и щедро солим. Через 10-15 минут ополаскиваем под водой и даем время полностью обсохнуть.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 2. Почищенные клубни картофеля разрезаем на 4-6 частей в зависимости от размера.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 3. В сковороде с высокими бортиками раскаляем растительное масло и забрасываем подготовленные овощи.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 4. Компоненты подрумяниваем.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 5. Чистим кабачок и болгарский перец, нарезаем небольшими кусочками.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 6. Высыпаем перец с кабачком в сковородку к картофелю, перемешиваем и томим около 3 минут.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 7. Томаты обдаем кипятком и снимаем кожуру, нарезаем дольками и отправляем к основному составу. Сдабриваем молотым перцем и солью по своему вкусу.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 8. Убавляем нагрев до минимального и прикрываем посуду крышкой, тушим до мягкости и готовности всех составляющих.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 9. Перед подачей присыпаем измельченной зеленью и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Рагу с кабачками, баклажанами, помидорами, перцем, луком и морковью

Рагу с кабачками, баклажанами, помидорами, перцем, луком и морковью – это аппетитное сочетание компонентов, перед которыми  невозможно устоять, даже если вы не очень любите овощи. Для яркости и насыщенности аромата, предлагаем вам дополнить блюдо такими специями, как лавровый лист, чеснок и сладкая паприка.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2 шт.
  • Баклажаны – 2 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидоры – 3-4 шт.
  • Чеснок – 1-2 зуб.
  • Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.
  • Лист лавра – 1-2 шт.
  • Масло подсолнечное – 100 мл.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем ингредиенты. Кабачок режем на кубики небольшого размера.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 2. Аналогичным способом измельчаем баклажаны и высыпаем в миску, солим и сверху устанавливаем груз – через 30 минут овощ ополаскиваем водой и хорошенько отжимаем руками.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 3. Не теряя времени, нарезаем полукольцами лук, морковь – мелким кубиком, а мякоть болгарского перца полосками.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 4. На разогретом подсолнечном масле в течение 60 секунд пассеруем лук и морковку, сдабриваем молотой паприкой.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 5. Добавляем кубики баклажана и при частом помешивании доводим до светло-коричневого оттенка, засыпаем сладкий перец.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 6. Следом вводим кабачки, мешаем и обжариваем еще 3-4 минуты.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 7. Параллельно мякоть спелых помидоров трем на крупной терке, кашицу объединяем с чесноком, пропущенным через пресс.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 8. Переливаем томатное пюре к овощам, дополняем приправами и солью – перемешиваем и доводим до готовности под крышкой (около 10 минут).

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 9. Кушанье сервируем и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Овощное рагу с мясом, кабачками и баклажанами

Овощное рагу с мясом, кабачками и баклажанами – это комплексное блюдо, приготовив которое, вы сможете вкусно и сытно накормить большую семью, проведя у плиты совсем немного времени. Благодаря совместному тушению, мясные ломтики полностью пропитываются овощным соком.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мясо – 400 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Картошка – 5-6 шт.
  • Кабачок небольшой – 1 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Перец сладкий – ½ шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Паста томатная – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук режем полукольцами, мясо нарезаем произвольными сегментами. Включаем в мультиварке режим «Выпечка» на 40 минут, вливаем растительное масло и выкладываем подготовленные компоненты.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 2. Примерно за 15 минут до окончания программы, отправляем в чашу кубики очищенной картошки – мешаем.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 3. Не теряя времени, очищаем и произвольно измельчаем кабачок, сладкий перец, помидоры, баклажан, чеснок.

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 4. Перекладываем овощное ассорти в мультиварку, посыпаем солью и молотым перцем, дополняем пастой из перетертых томатов – тщательно перемешиваем и доводим до готовности в том же режиме (20 минут).

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

Шаг 5. Аппетитное и сытное блюдо раскладываем по тарелкам и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Овощное рагу с кабачками, баклажанами, перцем и помидорами

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