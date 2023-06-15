Овощное рагу с капустой и картошкой – блюдо универсальное и готовится как для самостоятельной подачи, так и гарниром к мясу и рыбе. Оно имеет свои нюансы готовки: овощи мелко не нарезаются, по отдельности обжариваются, закладываются в определенной последовательности и томятся на небольшом огне, что делает рагу ароматным и вкусным. Варианты приготовления вы можете выбрать в предложенной теме.

Овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле

Овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле будет более постным и диетическим вариантом блюда. В этом рецепте эти овощи дополним морковью с луком и чесноком, а обжарим только капусту. Кастрюля для тушения берется с толстыми стенками.

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста белокочанная 1 кочан средний

Картофель 3 шт.

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Чеснок 7 зуб.

Кетчуп 2 ст.л.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 80 мин.

Готовку овощного рагу с капустой и картошкой в кастрюле начинаем с подготовки овощей. Кочан капусты освобождаем от наружных листьев, промываем и шинкуем тонкой соломкой. Нарезку капусты порционно обжариваем на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета. Картофель чистим, промываем, нарезаем крупными кусочками и сразу перекладываем в кастрюлю для тушения. Поверх картофеля в кастрюлю кладем обжаренную капусту. Очищаем и промываем лук с морковью. Лук измельчаем четверть кольцами, а морковь кружками. Нарезку этих овощей кладем поверх капусты. Очищаем чеснок, нарезаем кусочками и добавляем в кастрюлю. Затем овощи посыпаем солью, добавляем две ложки кетчупа, немного воды и перемешиваем. Тушим рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой до полной готовности овощей. Приготовленное овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Овощное рагу с картошкой и капустой на сковороде

Овощное рагу с картошкой и капустой на сковороде готовится просто, быстро и будет у вас вкусным легким блюдом для летнего стола. В этом рецепте дополним вкус рагу пряностями: имбирем, куркумой и чесноком, а капуста подходит как белокочанная, так и савойская.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Капуста – 600-700 гр.

Картофель – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 6 зубков.

Масло сливочное/растительное – 4 ст.л.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Куркума молотая – 1/2 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Соль морская – ½ ч.л.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту. Все ингредиенты для овощного рагу.

Шаг 2. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.

Шаг 3. Капусту промыть и нашинковать средними кусочками.

Шаг 4. Чеснок очистить от шелухи и раздавить ножом. Мелко резать не надо.

Шаг 5. Картофель почистить, промыть и нарезать средними кубиками.

Шаг 6. Морковь очистить, промыть и так же нарезать небольшими кубиками.

Шаг 7. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить нарезку лука до золотистого цвета. К луку насыпать морскую соль.

Шаг 8. Затем к луку добавить зубки чеснока и пожарить пару минут.

Шаг 9. К этим обжаренным ингредиентам насыпать куркуму с молотым имбирем, черным перцем и при постоянном помешивании пожарить пряности еще 1 минуту.

Шаг 10. Переложить в сковороду нарезку капусты, перемешать, потушить под прикрытой крышкой на небольшом огне 3 минуты. Затем еще раз перемешать и потомить 5 минут.

Шаг 11. Затем в сковороду переложить нарезку картофеля с морковью, налить пол-литра горячей воды и на большом огне довести до кипения.

Шаг 12. Сковороду прикрыть крышкой и тушить овощное рагу с картошкой и капустой на маленьком огне до полной готовности овощей. К концу тушения крышку снять, чтобы жидкость выпарилась, откорректировать вкус и сервировать к столу в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!

Рагу в духовке с капустой и картошкой

Рагу в духовке с капустой и картошкой в этом рецепте вам предлагается приготовить по итальянскому варианту. Нарезка всех овощей по отдельности обжаривается, а затем тушится в духовке в заливке из измельченных помидор. Такое рагу требует больше времени, но вкус получается другой, да и кусочки овощей остаются целыми, мягкими и пропитанными овощным соком.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Капуста – 300 гр.

Морковь – 2 шт.

Лук – 6 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Соленый огурец – 1-2 шт.

Помидоры – 4 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Петрушка сухая – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистите и промойте.

Шаг 2. Нарежьте его небольшими кубиками.

Шаг 3. Откройте банку кукурузы и слейте маринад.

Шаг 4. На разогретом растительном масле обжарьте нарезку картофеля только до полуготовности и переложите в форму для запекания.

Шаг 5. Соломкой нашинкуйте капусту, немного обжарьте и посолите.

Шаг 6. Картофель посыпьте смесью перцев.

Шаг 7. Поверх картофеля ровным слоем выложите кукурузу.

Шаг 8. Морковь очистите, промойте, нарежьте тонкими брусочками и обжарьте так же до полуготовности.

Шаг 9. В форму поверх кукурузы выложите обжаренные капусту и морковь.

Шаг 10. Овощи равномерно посыпьте сухой петрушкой.

Шаг 11. Лук очистите, нарежьте кольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности.

Шаг 12. Поверх овощей в форму положите нарезанные кружками соленые огурцы.

Шаг 13. Последним слоем уложите в форму обжаренный лук.

Шаг 14. Помидоры измельчите на крупной терке, но их можно заменить томатным соусом или пастой.

Шаг 15. Томатную массу пару минут пожарьте, добавив к ней соль с сахаром и небольшим количеством воды. Этим соусом залейте рагу в форме. Духовку включите на 200°С.

Шаг 16. Форму с рагу закройте крышкой, чтобы жидкость не выкипела, иначе будет запеканка, а не рагу, и поставьте в духовку на 40 минут. Приготовленное в духовке овощное рагу с капустой и картошкой сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!

Рагу с капустой, картошкой и кабачками

Рагу с капустой, картошкой и кабачками, особенно с молодыми, будет у вас самодостаточным ужином с небольшим количеством калорий. Готовим рагу в сковороде. Обжарим только морковь с кабачками в небольшом количестве масла. Тушим рагу в томатном соусе, а приправы добавляем по своему вкусу.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Капуста – ½ небольшого кочана.

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Томатная паста – 2-3 ст.л.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для рагу сразу почистите и промойте. Морковь разрежьте на кружки.

Шаг 2. Молодой кабачок или цукини нарежьте тонкими полукружками.

Шаг 3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.

Шаг 4. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру и мякоть разрежьте на маленькие кубики.

Шаг 5. Картофель нарежьте так же, как и кабачки.

Шаг 6. В глубокой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте на нем, на среднем огне и в течение 5 минут нарезку моркови с кабачком.

Шаг 7. Затем в сковороду переложите нарезку остальных овощей, посыпьте солью с приправами, перемешайте и пару минут потушите. Томатную пасту разведите в стакане воды, залейте овощи, хорошо перемешайте и потушите рагу под крышкой в течение 20 минут.

Шаг 8. К концу тушения добавьте к овощам чеснок. Приготовленное рагу с капустой, картошкой и кабачками разложите по порционным тарелкам, дополните зеленью и сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой будет более сытным вариантом, но технология приготовления такая же, как и простого овощного рагу. Овощи и мясо обжариваются по-отдельности и затем тушатся. Специи и пряности добавляются по личному вкусу. Мясо для рагу подходит любое, только без косточки, а пропорцию ингредиентов можно изменять.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Мясо – 700 гр.

Картофель – 5 шт.

Капуста белокочанная – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Капусту нашинковать соломкой и обжарить на разогретом растительном масле до легкого золотистого цвета.

Шаг 2. Картофель почистить, промыть, нарезать маленькими кубиками и на другой сковороде обжарить при помешивании так же до золотистого цвета.

Шаг 3. Мясо промыть, салфеткой просушить, нарезать небольшими кусочками и обжарить до румяной корочки со всех сторон.

Шаг 4. В глубокую сковороду или казан переложить обжаренную капусту и картофель.

Шаг 5. Затем к ним переложить обжаренное мясо, добавить соль с лавровым листом и перцем.

Шаг 6. Налить в сковороду немного воды и потушить рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30 минут, но чем дольше будете тушить, тем вкуснее получится блюдо.

Шаг 7. Приготовленное овощное рагу с мясом, капустой и картошкой разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!

Рагу с капустой, картошкой и баклажанами

В сезон летних овощей вкусным, полезным, да и самодостаточным блюдом будет у вас рагу с капустой, картошкой и баклажанами. В этом рецепте к рагу добавим немного шампиньонов с чесноком и зеленью, нарезку овощей обжарим и потушим в сливках.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Баклажан небольшой – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Капуста – 100 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Лук – ½ шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – 1 зубок.

Сливки 33% – 2 ст.л.

Специи – по вкусу.

Петрушка – 4 веточки.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все овощи с грибами почистить и промыть. Мелко нарезать лук с шампиньонами и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

Шаг 2. Тонкими полукружками нарезать баклажан, добавить к луку и пожарить пару минут до золотистого цвета.

Шаг 3. Картофель нарезать небольшими кубиками, капусту нашинковать соломкой и переложить их к обжаренным овощам.

Шаг 4. Затем сразу добавить нарезанные кубиками помидоры, соль с любой приправой, налить немного горячей воды и после начала кипения, потушить эти овощи на небольшом огне, под прикрытой крышкой до мягкости картофеля.

Шаг 5. Когда овощи будут готовы, добавить к ним две ложки жирных сливок, мелко нарезанные чеснок и петрушку. Рагу еще раз перемешать, откорректировать вкус и через пару минут огонь выключить.

Шаг 6. Приготовленное рагу с капустой, картошкой и баклажанами подать к столу горячим. Приятного аппетита!

Овощное рагу с курицей, картошкой и капустой

Овощное рагу с курицей, картошкой и капустой считается классическим вариантом из широкой линейки овощных рагу. Для него овощи обжариваем и тушим в томатном соусе. Куриное филе обжариваем отдельно и добавляем к рагу почти в конце тушения, что сохранит его сочным. Готовим рагу в сковороде.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 гр.

Картофель – 400 гр.

Капуста – 150 гр.

Морковь – 130 гр.

Лук – 80 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Томатная паста – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 300 мл.

Масло растительное – 4 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить все ингредиенты для рагу. Почистить и промыть овощи. Филе курицы сполоснуть холодной водой и обсушить салфеткой.

Шаг 2. Картофель нарезать маленькими кубиками, а капусту тонкой соломкой.

Шаг 3. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь измельчить на крупной терке.

Шаг 4. Кубиками размером не более 1,5 см нарезать филе курицы.

Шаг 5. В сковороде разогреть две ложки расти тельного масла, обжарить на нем до румяного цвета нарезку лука, добавить морковь и пожарить все вместе еще пару минут.

Шаг 6. К этим обжаренным овощам переложить нарезку картофеля с капустой и перемешать.

Шаг 7. В воде развести томатную пасту и перелить ее в сковородку. Овощи посыпать солью с черным перцем, добавить нарезанный слайсами чеснок и потушить рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 20 минут, чтобы овощи стали мягкими.

Шаг 8. В другой сковородке разогреть остальное растительное масло и обжарить на большом огне кусочки филе до румяного цвета. Затем их посыпать солью с черным перцем.

Шаг 9. Обжаренное филе переложить к рагу, перемешать и потомить блюдо под крышкой еще 10 минут. Снять пробу и откорректировать вкус.

Шаг 10. Приготовленное овощное рагу с курицей, картошкой и капустой разложить по порционным тарелкам, дополнить нарезкой зелени и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!