Овощное рагу с капустой и картошкой – блюдо универсальное и готовится как для самостоятельной подачи, так и гарниром к мясу и рыбе. Оно имеет свои нюансы готовки: овощи мелко не нарезаются, по отдельности обжариваются, закладываются в определенной последовательности и томятся на небольшом огне, что делает рагу ароматным и вкусным. Варианты приготовления вы можете выбрать в предложенной теме.
Овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле
Овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле будет более постным и диетическим вариантом блюда. В этом рецепте эти овощи дополним морковью с луком и чесноком, а обжарим только капусту. Кастрюля для тушения берется с толстыми стенками.
Ингредиенты –+6 порц.
- Капуста белокочанная 1 кочан средний
- Картофель 3 шт.
- Морковь 2 шт.
- Лук репчатый 2 шт.
- Чеснок 7 зуб.
- Кетчуп 2 ст.л.
- Соль по вкусу
- Масло растительное для жарки
Шаги 80 мин.
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Готовку овощного рагу с капустой и картошкой в кастрюле начинаем с подготовки овощей. Кочан капусты освобождаем от наружных листьев, промываем и шинкуем тонкой соломкой. Нарезку капусты порционно обжариваем на разогретом растительном масле до легкого румяного цвета.
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Картофель чистим, промываем, нарезаем крупными кусочками и сразу перекладываем в кастрюлю для тушения.
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Поверх картофеля в кастрюлю кладем обжаренную капусту.
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Очищаем и промываем лук с морковью. Лук измельчаем четверть кольцами, а морковь кружками. Нарезку этих овощей кладем поверх капусты.
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Очищаем чеснок, нарезаем кусочками и добавляем в кастрюлю.
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Затем овощи посыпаем солью, добавляем две ложки кетчупа, немного воды и перемешиваем. Тушим рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой до полной готовности овощей.
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Приготовленное овощное рагу с капустой и картошкой в кастрюле раскладываем по порционным тарелкам и сервируем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!
Овощное рагу с картошкой и капустой на сковороде
Овощное рагу с картошкой и капустой на сковороде готовится просто, быстро и будет у вас вкусным легким блюдом для летнего стола. В этом рецепте дополним вкус рагу пряностями: имбирем, куркумой и чесноком, а капуста подходит как белокочанная, так и савойская.
Время готовки: 50 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Капуста – 600-700 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 6 зубков.
- Масло сливочное/растительное – 4 ст.л.
- Имбирь молотый – 1 ч.л.
- Куркума молотая – 1/2 ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Соль морская – ½ ч.л.
- Вода – 500 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту. Все ингредиенты для овощного рагу.
Шаг 2. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
Шаг 3. Капусту промыть и нашинковать средними кусочками.
Шаг 4. Чеснок очистить от шелухи и раздавить ножом. Мелко резать не надо.
Шаг 5. Картофель почистить, промыть и нарезать средними кубиками.
Шаг 6. Морковь очистить, промыть и так же нарезать небольшими кубиками.
Шаг 7. В сковороде растопить сливочное масло и обжарить нарезку лука до золотистого цвета. К луку насыпать морскую соль.
Шаг 8. Затем к луку добавить зубки чеснока и пожарить пару минут.
Шаг 9. К этим обжаренным ингредиентам насыпать куркуму с молотым имбирем, черным перцем и при постоянном помешивании пожарить пряности еще 1 минуту.
Шаг 10. Переложить в сковороду нарезку капусты, перемешать, потушить под прикрытой крышкой на небольшом огне 3 минуты. Затем еще раз перемешать и потомить 5 минут.
Шаг 11. Затем в сковороду переложить нарезку картофеля с морковью, налить пол-литра горячей воды и на большом огне довести до кипения.
Шаг 12. Сковороду прикрыть крышкой и тушить овощное рагу с картошкой и капустой на маленьком огне до полной готовности овощей. К концу тушения крышку снять, чтобы жидкость выпарилась, откорректировать вкус и сервировать к столу в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!
Рагу в духовке с капустой и картошкой
Рагу в духовке с капустой и картошкой в этом рецепте вам предлагается приготовить по итальянскому варианту. Нарезка всех овощей по отдельности обжаривается, а затем тушится в духовке в заливке из измельченных помидор. Такое рагу требует больше времени, но вкус получается другой, да и кусочки овощей остаются целыми, мягкими и пропитанными овощным соком.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 40 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Капуста – 300 гр.
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 6 шт.
- Кукуруза консервированная – 1 банка.
- Соленый огурец – 1-2 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Соль – по вкусу.
- Смесь перцев – по вкусу.
- Петрушка сухая – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Картофель почистите и промойте.
Шаг 2. Нарежьте его небольшими кубиками.
Шаг 3. Откройте банку кукурузы и слейте маринад.
Шаг 4. На разогретом растительном масле обжарьте нарезку картофеля только до полуготовности и переложите в форму для запекания.
Шаг 5. Соломкой нашинкуйте капусту, немного обжарьте и посолите.
Шаг 6. Картофель посыпьте смесью перцев.
Шаг 7. Поверх картофеля ровным слоем выложите кукурузу.
Шаг 8. Морковь очистите, промойте, нарежьте тонкими брусочками и обжарьте так же до полуготовности.
Шаг 9. В форму поверх кукурузы выложите обжаренные капусту и морковь.
Шаг 10. Овощи равномерно посыпьте сухой петрушкой.
Шаг 11. Лук очистите, нарежьте кольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности.
Шаг 12. Поверх овощей в форму положите нарезанные кружками соленые огурцы.
Шаг 13. Последним слоем уложите в форму обжаренный лук.
Шаг 14. Помидоры измельчите на крупной терке, но их можно заменить томатным соусом или пастой.
Шаг 15. Томатную массу пару минут пожарьте, добавив к ней соль с сахаром и небольшим количеством воды. Этим соусом залейте рагу в форме. Духовку включите на 200°С.
Шаг 16. Форму с рагу закройте крышкой, чтобы жидкость не выкипела, иначе будет запеканка, а не рагу, и поставьте в духовку на 40 минут. Приготовленное в духовке овощное рагу с капустой и картошкой сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!
Рагу с капустой, картошкой и кабачками
Рагу с капустой, картошкой и кабачками, особенно с молодыми, будет у вас самодостаточным ужином с небольшим количеством калорий. Готовим рагу в сковороде. Обжарим только морковь с кабачками в небольшом количестве масла. Тушим рагу в томатном соусе, а приправы добавляем по своему вкусу.
Время готовки: 50 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Капуста – ½ небольшого кочана.
- Кабачок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
- Чеснок – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Томатная паста – 2-3 ст.л.
- Вода – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овощи для рагу сразу почистите и промойте. Морковь разрежьте на кружки.
Шаг 2. Молодой кабачок или цукини нарежьте тонкими полукружками.
Шаг 3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой.
Шаг 4. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру и мякоть разрежьте на маленькие кубики.
Шаг 5. Картофель нарежьте так же, как и кабачки.
Шаг 6. В глубокой сковороде разогрейте немного растительного масла. Обжарьте на нем, на среднем огне и в течение 5 минут нарезку моркови с кабачком.
Шаг 7. Затем в сковороду переложите нарезку остальных овощей, посыпьте солью с приправами, перемешайте и пару минут потушите. Томатную пасту разведите в стакане воды, залейте овощи, хорошо перемешайте и потушите рагу под крышкой в течение 20 минут.
Шаг 8. К концу тушения добавьте к овощам чеснок. Приготовленное рагу с капустой, картошкой и кабачками разложите по порционным тарелкам, дополните зеленью и сервируйте к столу горячим. Приятного аппетита!
Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой
Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой будет более сытным вариантом, но технология приготовления такая же, как и простого овощного рагу. Овощи и мясо обжариваются по-отдельности и затем тушатся. Специи и пряности добавляются по личному вкусу. Мясо для рагу подходит любое, только без косточки, а пропорцию ингредиентов можно изменять.
Время готовки: 1 час 30 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Мясо – 700 гр.
- Картофель – 5 шт.
- Капуста белокочанная – 400 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец душистый горошек – 4 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Капусту нашинковать соломкой и обжарить на разогретом растительном масле до легкого золотистого цвета.
Шаг 2. Картофель почистить, промыть, нарезать маленькими кубиками и на другой сковороде обжарить при помешивании так же до золотистого цвета.
Шаг 3. Мясо промыть, салфеткой просушить, нарезать небольшими кусочками и обжарить до румяной корочки со всех сторон.
Шаг 4. В глубокую сковороду или казан переложить обжаренную капусту и картофель.
Шаг 5. Затем к ним переложить обжаренное мясо, добавить соль с лавровым листом и перцем.
Шаг 6. Налить в сковороду немного воды и потушить рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 30 минут, но чем дольше будете тушить, тем вкуснее получится блюдо.
Шаг 7. Приготовленное овощное рагу с мясом, капустой и картошкой разложить по порционным тарелкам и сервировать к столу в горячем или теплом виде. Приятного аппетита!
Рагу с капустой, картошкой и баклажанами
В сезон летних овощей вкусным, полезным, да и самодостаточным блюдом будет у вас рагу с капустой, картошкой и баклажанами. В этом рецепте к рагу добавим немного шампиньонов с чесноком и зеленью, нарезку овощей обжарим и потушим в сливках.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 1.
Ингредиенты:
- Баклажан небольшой – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Капуста – 100 гр.
- Шампиньоны – 100 гр.
- Лук – ½ шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубок.
- Сливки 33% – 2 ст.л.
- Специи – по вкусу.
- Петрушка – 4 веточки.
- Вода – 100 мл.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все овощи с грибами почистить и промыть. Мелко нарезать лук с шампиньонами и обжарить на небольшом количестве растительного масла.
Шаг 2. Тонкими полукружками нарезать баклажан, добавить к луку и пожарить пару минут до золотистого цвета.
Шаг 3. Картофель нарезать небольшими кубиками, капусту нашинковать соломкой и переложить их к обжаренным овощам.
Шаг 4. Затем сразу добавить нарезанные кубиками помидоры, соль с любой приправой, налить немного горячей воды и после начала кипения, потушить эти овощи на небольшом огне, под прикрытой крышкой до мягкости картофеля.
Шаг 5. Когда овощи будут готовы, добавить к ним две ложки жирных сливок, мелко нарезанные чеснок и петрушку. Рагу еще раз перемешать, откорректировать вкус и через пару минут огонь выключить.
Шаг 6. Приготовленное рагу с капустой, картошкой и баклажанами подать к столу горячим. Приятного аппетита!
Овощное рагу с курицей, картошкой и капустой
Овощное рагу с курицей, картошкой и капустой считается классическим вариантом из широкой линейки овощных рагу. Для него овощи обжариваем и тушим в томатном соусе. Куриное филе обжариваем отдельно и добавляем к рагу почти в конце тушения, что сохранит его сочным. Готовим рагу в сковороде.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 200 гр.
- Картофель – 400 гр.
- Капуста – 150 гр.
- Морковь – 130 гр.
- Лук – 80 гр.
- Чеснок – 2 зубка.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 300 мл.
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом подготовить все ингредиенты для рагу. Почистить и промыть овощи. Филе курицы сполоснуть холодной водой и обсушить салфеткой.
Шаг 2. Картофель нарезать маленькими кубиками, а капусту тонкой соломкой.
Шаг 3. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь измельчить на крупной терке.
Шаг 4. Кубиками размером не более 1,5 см нарезать филе курицы.
Шаг 5. В сковороде разогреть две ложки расти тельного масла, обжарить на нем до румяного цвета нарезку лука, добавить морковь и пожарить все вместе еще пару минут.
Шаг 6. К этим обжаренным овощам переложить нарезку картофеля с капустой и перемешать.
Шаг 7. В воде развести томатную пасту и перелить ее в сковородку. Овощи посыпать солью с черным перцем, добавить нарезанный слайсами чеснок и потушить рагу на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 20 минут, чтобы овощи стали мягкими.
Шаг 8. В другой сковородке разогреть остальное растительное масло и обжарить на большом огне кусочки филе до румяного цвета. Затем их посыпать солью с черным перцем.
Шаг 9. Обжаренное филе переложить к рагу, перемешать и потомить блюдо под крышкой еще 10 минут. Снять пробу и откорректировать вкус.
Шаг 10. Приготовленное овощное рагу с курицей, картошкой и капустой разложить по порционным тарелкам, дополнить нарезкой зелени и сервировать к столу горячим. Приятного аппетита!