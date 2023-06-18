Овощное рагу с капустой – это питательное, интересное по вкусу и несложное в исполнении блюдо для вашего домашнего стола. Такой продукт послужит аппетитным гарниром или самостоятельным угощением для обеденного меню. Берите на заметку проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Овощное рагу с капустой в кастрюле

Овощное рагу с капустой в кастрюле – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Готовый продукт можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Рагу получается сочным, вкусным и питательным. Попробуйте!

Ингредиенты –+6 порц.

Капуста белокочанная ½ кг

Кабачок ⅔ кг

Картофель ¾ кг

Лук репчатый 1 шт. (крупная)

Морковь 2 шт. (крупная)

Перец болгарский 3 шт.

Томатный сок 500 мл.

Чеснок 3 зуб.

Лавровый лист 2 шт.

Масло растительное для жарки

Зелень по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Овощное рагу с капустой готовится просто. Начнем с подготовки овощей. Очищаем картофель, промываем его и разрезаем на кубики среднего размера. Обжариваем картофель до румянца на растительном масле, жарить до полной готовности не нужно. Солим, перчим по вкусу и выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Перекладываем с помощью шумовки, чтобы масло осталось в сковороде. Нарезаем очищенную морковь кружками, жарим на том же масле, на котором готовили картофель. Перекладываем морковь в кастрюлю с картошкой. Очищаем репчатый лук и измельчаем его. Жарим лук до прозрачного состояния и отправляем к остальным овощам. Очищаем сладкий перец от семян и нарезаем мелкими кубиками. Пару минут жарим перец на растительном масле. Перекладываем перец в кастрюлю к остальным овощам. Солим и перчим по вкусу. Промываем кабачки и режем тонкими полукружками. Быстро обжариваем кабачок до румянца и отправляем в кастрюлю. Очищаем чеснок и режем тонкими ломтиками. Дополняем овощи чесноком и лавровыми листьями. Снова посыпаем молотым черным перцем. Мелко шинкуем капусту и томим ее до мягкости под крышкой. Солим, перчим по вкусу. Перекладываем капусту в общую массу. Поливаем заготовку томатным соком и посыпаем измельченной зеленью. Доводим до кипения и после томим на слабом огне около 20-30 минут, накрыв крышкой. Затем выключаем огонь и даем блюду настояться в течение 15 минут. Овощное рагу с капустой в кастрюле готово. Можно подавать к столу!

Овощное рагу с капустой на сковороде

Овощное рагу с капустой на сковороде – это сочное, вкусное и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такое рагу прекрасно сочетается с горячими мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Кабачок – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский – 2 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Паста томатная – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все овощи из списка, очищаем и промываем их.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем измельченный лук и морковь около 5 минут.

Шаг 3. Дополняем овощи полукольцами болгарского перца. Жарим все вместе еще три минуты.

Шаг 4. Мелко шинкуем капусту и отправляем ее в сковороду. Перемешиваем содержимое.

Шаг 5. Очищаем кабачок, нарезаем его небольшими брусочками и отправляем в общую массу.

Шаг 6. Солим, перчим угощение и поливаем томатной пастой.

Шаг 7. Перемешиваем содержимое и тушим под крышкой около 30-35 минут. Можно влить немного воды. В конце посыпаем зеленью по вкусу.

Шаг 8. Овощное рагу с капустой на сковороде готово. Делите на порции и подавайте к столу!

Овощное рагу в духовке с капустой

Овощное рагу в духовке с капустой каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Можно использовать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная небольшая – 0,5 шт.

Картофель – 500 гр.

Лук репчатый некрупный – 2 шт.

Морковь средняя – 2 шт.

Помидоры крупные – 1 шт.

Горошек зеленый стручковый – 0,5 кг.

Петрушка – 0,5 пучка.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук от шелухи и нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 3. Очищаем морковь и разделываем на небольшие брусочки. Лук и морковь выкладываем в горшочки для запекания, которые предварительно обмазываем растительным маслом.

Шаг 4. Очищаем и промываем картошку, режем ее кубиками. Также отправляем в горшочки.

Шаг 5. Очищаем горошек и выкладываем к остальным овощам.

Шаг 6. Промываем и мелко шинкуем капусту.

Шаг 7. Распределяем капусту по горшочкам, утрамбовываем содержимое.

Шаг 8. Солим заготовку, перчим, дополняем зеленью и сметаной.

Шаг 9. Сюда же выкладываем кусочки помидор. Закрываем горшочки крышками и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.

Шаг 10. Овощное рагу в духовке с капустой готово. Угощайтесь!

Рагу с капустой, картошкой и кабачками

Рагу с капустой, картошкой и кабачками получается невероятно питательным и интересным по вкусу. Аппетитное угощение разнообразит ваш домашний стол и послужит ярким гарниром к мясным или рыбным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 125 гр.

Кабачок – 270 гр.

Картофель – 200 гр.

Перец болгарский – 80 гр.

Помидоры – 160 гр.

Сметана – 30 гр.

Соль – 0,75 ч.л.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка для приготовления рагу.

Шаг 2. Промываем кабачки и нарезаем небольшими кусочками. Обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут.

Шаг 3. Дополняем кабачки кусочками сладкого перца.

Шаг 4. Очищаем картофель и режем его кубиками. Выкладываем ингредиент к остальным овощам. Перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Шаг 5. Мелко шинкуем капусту, выкладываем ее в сковороду и жарим еще пару минут.

Шаг 6. Нарезаем помидор небольшими кусочками. Отправляем к остальным овощам и перемешиваем.

Шаг 7. Разводим сметану в небольшом количестве воды. Вливаем смесь к овощам. Солим, перчим по вкусу и доводим до кипения.

Шаг 8. Томим овощи под крышкой на небольшом огне около 15-20 минут до мягкости.

Шаг 9. Рагу с капустой, картошкой и кабачками готово. Раскладывайте по порционным тарелкам и угощайтесь!

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой – это сытное, вкусное и невероятно сочное угощение для вашего домашнего стола. Готовое блюдо послужит ярким и аппетитным обедом для всей семьи. Для приготовления рекомендуем использовать проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная средняя – 1/3 кочана.

Свинина – 0,8-1 кг.

Картофель небольшой – 8 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи для приготовления рагу. Предварительно размораживаем и промываем мясо.

Шаг 2. Режем свинину на небольшие брусочки.

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него кусочки мяса. Готовим около 25 минут под крышкой.

Шаг 4. Картошку нарезаем соломкой. Мелко нарезаем болгарский перец и лук, шинкуем капусту. Морковь натираем на крупной терке.

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук. Перемешиваем и жарим около 10 минут.

Шаг 6. Отправляем в сковороду морковку и перец.

Шаг 7. Перемешиваем, закрываем крышкой и тушим около 25 минут.

Шаг 8. Выкладываем на овощи картошку и вливаем немного воды.

Шаг 9. Закрываем все крышкой.

Шаг 10. Тушим овощи 15 минут.

Шаг 11. Выкладываем в блюдо капусту.

Шаг 12. Солим и посыпаем зеленью по вкусу. Можно использовать сушеные травы.

Шаг 13. Закрываем угощение крышкой.

Шаг 14. Готовим 5 минут, убираем крышку и хорошо все перемешиваем. Пробуем на соль.

Шаг 15. Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой готово. Угощайтесь!

Овощное рагу с капустой в мультиварке

Овощное рагу с капустой в мультиварке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Можно использовать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 80 гр.

Лук репчатый – 45 гр.

Морковь – 60 гр.

Перец болгарский – 55 гр.

Кабачок – 70 гр.

Вода – 100 мл.

Масло растительное – 30 мл.

Помидоры – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь и пропускаем ее через крупную терку.

Шаг 2. Снимаем шелуху с лука. Овощ разделываем на четвертинки.

Шаг 3. Очищаем от семян болгарский перец, нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 4. Выкладываем подготовленные овощи в чашу мультиварки с растительным маслом. Готовим в режиме «жарка» 5 минут.

Шаг 5. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 6. Очищаем кабачок и режем его небольшими кубиками.

Шаг 7. Выкладываем в чашу капусту с кабачками. Перемешиваем и готовим еще около 4 минут.

Шаг 8. Дополняем содержимое кусочками помидоров. Солим, перчим и дополняем лавровым листком. Вливаем воду и готовим в режиме для тушения 1 час.

Шаг 9. Овощное рагу с капустой в мультиварке готово. Можно пробовать!

Рагу с капустой и баклажанами

Рагу с капустой и баклажанами – это невероятно аппетитное и яркое блюдо для вашего стола. Можно использовать в качестве гарнира. Угощение отлично сочетается с рыбой и мясом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная небольшая – 1 шт.

Баклажаны – 4 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту и обжариваем ее в сковороде с растительным маслом до мягкости и легкого румянца.

Шаг 2. Выкладываем к капусте измельченный репчатый лук.

Шаг 3. Сюда же отправляем баклажаны, которые предварительно разделываем соломкой. Готовим на сильном огне около 10-20 минут, после уменьшаем огонь, закрываем крышкой и томим еще 10 минут.

Шаг 4. Удаляем кожицу с помидор и натираем плоды на терке. Полученную массу кладем к остальным овощам.

Шаг 5. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Шаг 6. Тушим до полной готовности около 20-40 минут.

Шаг 7. Рагу с капустой и баклажанами готово. Угощайтесь!

Овощное рагу с курицей и капустой

Овощное рагу с курицей и капустой – это сочное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Такое блюдо послужит отличным обедом или ужином для всей семьи. Приготовить аппетитное рагу несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 гр.

Грудка куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Кабачок молодой – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и режем небольшими кусочками куриную грудку. Обжариваем ее на масле до изменения цвета. Солим по вкусу. Для готовки можно использовать глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном.

Шаг 2. Нарезаем тонкой соломкой болгарский перец. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Отправляем подготовленные ингредиенты к курице. Перемешиваем.

Шаг 3. Сюда же отправляем кубики кабачка.

Шаг 4. Дальше выкладываем в общую массу нашинкованную капусту.

Шаг 5. Снова солим и дополняем продукты томатной пастой.

Шаг 6. Перемешиваем, томим до мягкости всех овощей около 20-30 минут. В конце добавляем измельченный укроп.

Шаг 7. Овощное рагу с курицей и капустой готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!