Овощное рагу с капустой

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Овощное рагу с капустой – это питательное, интересное по вкусу и несложное в исполнении блюдо для вашего домашнего стола. Такой продукт послужит аппетитным гарниром или самостоятельным угощением для обеденного меню. Берите на заметку проверенную кулинарную подборку из восьми рецептов с пошаговыми фотографиями.

Овощное рагу с капустой в кастрюле

Овощное рагу с капустой в кастрюле – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Готовый продукт можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира. Рагу получается сочным, вкусным и питательным. Попробуйте!

Овощное рагу с капустой

Ингредиенты –+6 порц.

  • Капуста белокочанная ½ кг
  • Кабачок ⅔ кг
  • Картофель ¾ кг
  • Лук репчатый 1 шт. (крупная)
  • Морковь 2 шт. (крупная)
  • Перец болгарский 3 шт.
  • Томатный сок 500 мл.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Масло растительное  для жарки
  • Зелень  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 60 мин.

  1. Овощное рагу с капустой

    Овощное рагу с капустой готовится просто. Начнем с подготовки овощей. Очищаем картофель, промываем его и разрезаем на кубики среднего размера.

  2. Овощное рагу с капустой

    Обжариваем картофель до румянца на растительном масле, жарить до полной готовности не нужно. Солим, перчим по вкусу и выкладываем в кастрюлю с толстым дном. Перекладываем с помощью шумовки, чтобы масло осталось в сковороде.

  3. Овощное рагу с капустой

    Нарезаем очищенную морковь кружками, жарим на том же масле, на котором готовили картофель.

  4. Овощное рагу с капустой

    Перекладываем морковь в кастрюлю с картошкой.

  5. Овощное рагу с капустой

    Очищаем репчатый лук и измельчаем его.

  6. Овощное рагу с капустой

    Жарим лук до прозрачного состояния и отправляем к остальным овощам.

  7. Овощное рагу с капустой

    Очищаем сладкий перец от семян и нарезаем мелкими кубиками.

  8. Овощное рагу с капустой

    Пару минут жарим перец на растительном масле.

  9. Овощное рагу с капустой

    Перекладываем перец в кастрюлю к остальным овощам. Солим и перчим по вкусу.

  10. Овощное рагу с капустой

    Промываем кабачки и режем тонкими полукружками.

  11. Овощное рагу с капустой

    Быстро обжариваем кабачок до румянца и отправляем в кастрюлю.

  12. Овощное рагу с капустой

    Очищаем чеснок и режем тонкими ломтиками.

  13. Овощное рагу с капустой

    Дополняем овощи чесноком и лавровыми листьями. Снова посыпаем молотым черным перцем.

  14. Овощное рагу с капустой

    Мелко шинкуем капусту и томим ее до мягкости под крышкой. Солим, перчим по вкусу.

  15. Овощное рагу с капустой

    Перекладываем капусту в общую массу.

  16. Овощное рагу с капустой

    Поливаем заготовку томатным соком и посыпаем измельченной зеленью.

  17. Овощное рагу с капустой

    Доводим до кипения и после томим на слабом огне около 20-30 минут, накрыв крышкой. Затем выключаем огонь и даем блюду настояться в течение 15 минут.

  18. Овощное рагу с капустой

    Овощное рагу с капустой в кастрюле готово. Можно подавать к столу!

Овощное рагу с капустой на сковороде

Овощное рагу с капустой на сковороде – это сочное, вкусное и аппетитное угощение, которое послужит дополнением вашего домашнего обеда или ужина. Такое рагу прекрасно сочетается с горячими мясными или рыбными блюдами. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Кабачок – 250 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Паста томатная – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все овощи из списка, очищаем и промываем их.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Обжариваем на нем измельченный лук и морковь около 5 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Дополняем овощи полукольцами болгарского перца. Жарим все вместе еще три минуты.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Мелко шинкуем капусту и отправляем ее в сковороду. Перемешиваем содержимое.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Очищаем кабачок, нарезаем его небольшими брусочками и отправляем в общую массу.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Солим, перчим угощение и поливаем томатной пастой.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Перемешиваем содержимое и тушим под крышкой около 30-35 минут. Можно влить немного воды. В конце посыпаем зеленью по вкусу.

Овощное рагу с капустой

Шаг 8. Овощное рагу с капустой на сковороде готово. Делите на порции и подавайте к столу!

Овощное рагу с капустой

Овощное рагу в духовке с капустой

Овощное рагу в духовке с капустой каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Можно использовать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная небольшая – 0,5 шт.
  • Картофель – 500 гр.
  • Лук репчатый некрупный – 2 шт.
  • Морковь средняя – 2 шт.
  • Помидоры крупные – 1 шт.
  • Горошек зеленый стручковый – 0,5 кг.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Очищаем репчатый лук от шелухи и нарезаем небольшими кусочками.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Очищаем морковь и разделываем на небольшие брусочки. Лук и морковь выкладываем в горшочки для запекания, которые предварительно обмазываем растительным маслом.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Очищаем и промываем картошку, режем ее кубиками. Также отправляем в горшочки.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Очищаем горошек и выкладываем к остальным овощам.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Промываем и мелко шинкуем капусту.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Распределяем капусту по горшочкам, утрамбовываем содержимое.

Овощное рагу с капустой

Шаг 8. Солим заготовку, перчим, дополняем зеленью и сметаной.

Овощное рагу с капустой

Шаг 9. Сюда же выкладываем кусочки помидор. Закрываем горшочки крышками и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 10. Овощное рагу в духовке с капустой готово. Угощайтесь!

Овощное рагу с капустой

Рагу с капустой, картошкой и кабачками

Рагу с капустой, картошкой и кабачками получается невероятно питательным и интересным по вкусу. Аппетитное угощение разнообразит ваш домашний стол и послужит ярким гарниром к мясным или рыбным блюдам. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 125 гр.
  • Кабачок – 270 гр.
  • Картофель – 200 гр.
  • Перец болгарский – 80 гр.
  • Помидоры – 160 гр.
  • Сметана – 30 гр.
  • Соль – 0,75 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
  • Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты из списка для приготовления рагу.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Промываем кабачки и нарезаем небольшими кусочками.  Обжариваем в сковороде с растительным маслом пару минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Дополняем кабачки кусочками сладкого перца.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Очищаем картофель и режем его кубиками. Выкладываем ингредиент к остальным овощам. Перемешиваем и жарим еще 5 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Мелко шинкуем капусту, выкладываем ее в сковороду и жарим еще пару минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Нарезаем помидор небольшими кусочками. Отправляем к остальным овощам и перемешиваем.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Разводим сметану в небольшом количестве воды. Вливаем смесь к овощам. Солим, перчим по вкусу и доводим до кипения.

Овощное рагу с капустой

Шаг 8. Томим овощи под крышкой на небольшом огне около 15-20 минут до мягкости.

Овощное рагу с капустой

Шаг 9. Рагу с капустой, картошкой и кабачками готово. Раскладывайте по порционным тарелкам и угощайтесь!

Овощное рагу с капустой

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой

Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой – это сытное, вкусное и невероятно сочное угощение для вашего домашнего стола. Готовое блюдо послужит ярким и аппетитным обедом для всей семьи. Для приготовления рекомендуем использовать проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная средняя – 1/3 кочана.
  • Свинина – 0,8-1 кг.
  • Картофель небольшой – 8 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и промываем овощи для приготовления рагу. Предварительно размораживаем и промываем мясо.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Режем свинину на небольшие брусочки.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него кусочки мяса. Готовим около 25 минут под крышкой.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Картошку нарезаем соломкой. Мелко нарезаем болгарский перец и лук, шинкуем капусту. Морковь натираем на крупной терке.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Выкладываем к мясу лук. Перемешиваем и жарим около 10 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Отправляем в сковороду морковку и перец.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Перемешиваем, закрываем крышкой и тушим около 25 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 8. Выкладываем на овощи картошку и вливаем немного воды.

Овощное рагу с капустой

Шаг 9. Закрываем все крышкой.

Овощное рагу с капустой

Шаг 10. Тушим овощи 15 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 11. Выкладываем в блюдо капусту.

Овощное рагу с капустой

Шаг 12. Солим и посыпаем зеленью по вкусу. Можно использовать сушеные травы.

Овощное рагу с капустой

Шаг 13. Закрываем угощение крышкой.

Овощное рагу с капустой

Шаг 14. Готовим 5 минут, убираем крышку и хорошо все перемешиваем. Пробуем на соль.

Овощное рагу с капустой

Шаг 15. Овощное рагу с мясом, капустой и картошкой готово. Угощайтесь!

Овощное рагу с капустой

Овощное рагу с капустой в мультиварке

Овощное рагу с капустой в мультиварке несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Готовое блюдо выйдет невероятно сочным и аппетитным. Можно использовать как самостоятельное угощение или в качестве гарнира.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 80 гр.
  • Лук репчатый – 45 гр.
  • Морковь – 60 гр.
  • Перец болгарский – 55 гр.
  • Кабачок – 70 гр.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Помидоры – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем морковь и пропускаем ее через крупную терку.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Снимаем шелуху с лука. Овощ разделываем на четвертинки.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Очищаем от семян болгарский перец, нарезаем мелкими кусочками.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Выкладываем подготовленные овощи в чашу мультиварки с растительным маслом. Готовим в режиме «жарка» 5 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Очищаем кабачок и режем его небольшими кубиками.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Выкладываем в чашу капусту с кабачками. Перемешиваем и готовим еще около 4 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 8. Дополняем содержимое кусочками помидоров. Солим, перчим и дополняем лавровым листком. Вливаем воду и готовим в режиме для тушения 1 час.

Овощное рагу с капустой

Шаг 9. Овощное рагу с капустой в мультиварке готово. Можно пробовать!

Овощное рагу с капустой

Рагу с капустой и баклажанами

Рагу с капустой и баклажанами – это невероятно аппетитное и яркое блюдо для вашего стола. Можно использовать в качестве гарнира. Угощение отлично сочетается с рыбой и мясом. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная небольшая – 1 шт.
  • Баклажаны – 4 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем капусту и обжариваем ее в сковороде с растительным маслом до мягкости и легкого румянца.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Выкладываем к капусте измельченный репчатый лук.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Сюда же отправляем баклажаны, которые предварительно разделываем соломкой. Готовим на сильном огне около 10-20 минут, после уменьшаем огонь, закрываем крышкой и томим еще 10 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Удаляем кожицу с помидор и натираем плоды на терке. Полученную массу кладем к остальным овощам.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Тушим до полной готовности около 20-40 минут.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Рагу с капустой и баклажанами готово. Угощайтесь!

Овощное рагу с капустой

Овощное рагу с курицей и капустой

Овощное рагу с курицей и капустой – это сочное и интересное по вкусу угощение для вашего стола. Такое блюдо послужит отличным обедом или ужином для всей семьи. Приготовить аппетитное рагу несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 гр.
  • Грудка куриная – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Кабачок молодой – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 40 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и режем небольшими кусочками куриную грудку. Обжариваем ее на масле до изменения цвета. Солим по вкусу. Для готовки можно использовать глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном.

Овощное рагу с капустой

Шаг 2. Нарезаем тонкой соломкой болгарский перец. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Отправляем подготовленные ингредиенты к курице. Перемешиваем.

Овощное рагу с капустой

Шаг 3. Сюда же отправляем кубики кабачка.

Овощное рагу с капустой

Шаг 4. Дальше выкладываем в общую массу нашинкованную капусту.

Овощное рагу с капустой

Шаг 5. Снова солим и дополняем продукты томатной пастой.

Овощное рагу с капустой

Шаг 6. Перемешиваем, томим до мягкости всех овощей около 20-30 минут. В конце добавляем измельченный укроп.

Овощное рагу с капустой

Шаг 7. Овощное рагу с курицей и капустой готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Овощное рагу с капустой

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