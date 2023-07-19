Овощной суп без мяса: летний рецепт

Для насыщенного вкуса первого блюда не всегда стоит использовать куриный бульон. Сварить ароматный овощной суп без мяса проще простого. Через 30 минут после начала приготовления родных уже можно будет звать к обеденному столу.

Нужно отметить, что во время варки такого супа вы можете использовать всевозможные специи. Если вам не нравится сушеный базилик, смело добавляйте паприку или любую другую пряность. Но не забывайте о соли и перчике.

Как правильно сварить овощной суп без мяса

Для приготовления овощного супа мы будем использовать практически все овощи в сыром виде. Только репчатый лук, морковь и сельдерей перед добавлением к остальным ингредиентам будут проходить дополнительную термообработку. Кстати, при желании с этими овощами вы можете также обжарить слегка и сладкий перец. Так он еще больше раскроет свой аромат и вкус в готовом супе.

Ингредиенты

Картофель2 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Корень петрушки по вкусу Болгарский перец1 шт. Корень сельдерея2 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Вода2 л Базилик1 ч. л. Капуста белокочанная0,5 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель. Нарезаем его кубиком среднего размера. Всыпаем картофель в кастрюлю и заливаем водой. Доводим до кипения. Варим картошку на среднем огне. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Нарезаем промытый корень петрушки. Добавляем капусту и зелень к почти готовой картошке. Провариваем всё еще в течение 7–10 минут.Нарезаем небольшими кусочками корень сельдерея. Очищаем морковь. Натираем ее на терке. Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Обжариваем лук на разогретой сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла до золотистости. Всыпаем к луку морковь и корень сельдерея. Обжариваем их еще 2–3 минуты на среднем огне. Затем добавляем овощи в кастрюлю. Хорошенько всё перемешиваем.Промываем болгарский перец. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем его небольшими кусочками. Добавляем в суп сладкий перец, соль и сушеный базилик. Перчим его по вкусу. Тщательно перемешиваем. Через 3–4 минуты выключаем нагрев.

Всего полчаса — питательный и вкусный супчик можно разливать по тарелкам. Подавайте его со слегка подсушенным на сковороде хлебушком, натертым чесночком. Лучшего дополнения к такому ароматному супу не найти!