Нет времени на приготовление наваристого супа? Используйте овощные бульонные кубики, и уже через полчаса к столу можно будет подавать ароматное первое блюдо. Такая удобная заготовка всегда придет на помощь.

Вы ее можете сделать как исключительно из овощей, так и с добавлением мяса. При желании обжарьте лук со 150 граммами куриной грудки, нарезанной небольшим кубиком. А затем протушите всё с остальными овощами. Благодаря этому ингредиенту вы сможете получить очень питательный супчик с более насыщенным вкусом.

Как сделать овощные бульонные кубики своими руками

Заморозка — один из самых важных этапов во время приготовления домашних кубиков для супов. Стоит помнить, что овощная масса в морозильной камере должна хорошенько схватиться и стать более твердой. Но нельзя допустить, чтобы она превратилась в лед.

Ингредиенты

Лук100 г Морковь200 г Стебель сельдерея100 г Лук-порей100 г Чеснок3 зуб. Петрушка1 пуч. Соль1 ст. л. Куркума1 ч. л. Вода80 мл Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его крупным кубиком. Хорошенько промываем лук-порей. Крупно его нарезаем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем слегка на ней два вида лука.Очищаем морковь. Нарезаем ее полукольцами. Моем стебли сельдерея и измельчаем их. Добавляем овощи в сковороду. Обжариваем всё в течение 3 минут. Вливаем к овощам воду. Тушим всё под крышкой на умеренном огне в течение 10 минут.Очищаем чеснок. Мелко его нарезаем. Добавляем чеснок к остальным овощам. Хорошенько перемешиваем и ждем еще полминуты. Убираем сковороду с плиты.Помещаем овощную массу в измельчитель. Добавляем промытую петрушку, предварительно нарезав ее. Всыпаем соль и куркуму. Измельчаем все ингредиенты до однородного состояния. Застилаем форму пищевой пленкой. Помещаем в нее полученную массу, стараясь равномерно ее распределить. Ровняем овощную смесь лопаткой. Накрываем заготовку пищевой пленкой в контакт. Отправляем форму в морозильную камеру на 3 часа. Нарезаем овощную массу на кубики, каждый из которых заворачиваем в фольгу.

Хранить готовые бульонные кубики следует в обычном полиэтиленовом или в зип-пакете. Так они не рассыплются в морозильной камере, и их можно будет легко найти. Добавляете один такой кубик в суп — и целая кастрюля вкусного первого блюда готова!