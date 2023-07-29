Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с шоколадом и апельсином. Шоколад можно использовать не только темный или горький, но и молочный. Вместо сиропа топинамбура можно взять мед или сахар. Сочетание ингредиентов просто невероятное!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Хлопья овсяные 50 Грамм
- Молоко 120 Миллилитров
- Апельсин 1 Штука (крупный)
- Шоколад 20 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сироп топинабмура 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
107 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяная каша с шоколадом и апельсином»
Подготовьте все ингредиенты.
Апельсин помойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру. Затем выжмите сок.
Натрите шоколад на терке.
Переложите в кастрюлю овсяные хлопья, добавьте цедру.
Влейте апельсиновый сок и молоко. Добавьте шепотку соли. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 10 минут. Периодически помешивайте кашу.
В конце добавьте сироп топинамбура.
Выложите кашу в миску, сверху посыпьте тертым шоколадом. Приятного вам аппетита!