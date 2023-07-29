Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с шоколадом и апельсином. Шоколад можно использовать не только темный или горький, но и молочный. Вместо сиропа топинамбура можно взять мед или сахар. Сочетание ингредиентов просто невероятное!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Хлопья овсяные 50 Грамм

Молоко 120 Миллилитров

Апельсин 1 Штука (крупный)

Шоколад 20 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сироп топинабмура 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

107 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяная каша с шоколадом и апельсином»

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсин помойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру. Затем выжмите сок.

Натрите шоколад на терке.

Переложите в кастрюлю овсяные хлопья, добавьте цедру.

Влейте апельсиновый сок и молоко. Добавьте шепотку соли. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 10 минут. Периодически помешивайте кашу.

В конце добавьте сироп топинамбура.

Выложите кашу в миску, сверху посыпьте тертым шоколадом. Приятного вам аппетита!