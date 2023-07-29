Овсяная каша с шоколадом и апельсином

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с шоколадом и апельсином. Шоколад можно использовать не только темный или горький, но и молочный. Вместо сиропа топинамбура можно взять мед или сахар. Сочетание ингредиентов просто невероятное!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные 50 Грамм
  • Молоко 120 Миллилитров
  • Апельсин 1 Штука (крупный)
  • Шоколад 20 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сироп топинабмура 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

107 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяная каша с шоколадом и апельсином»

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Подготовьте все ингредиенты.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Апельсин помойте, ошпарьте кипятком, снимите цедру. Затем выжмите сок.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Натрите шоколад на терке.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Переложите в кастрюлю овсяные хлопья, добавьте цедру.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Влейте апельсиновый сок и молоко. Добавьте шепотку соли. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне около 10 минут. Периодически помешивайте кашу.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

В конце добавьте сироп топинамбура.

Овсяная каша с шоколадом и апельсином

Выложите кашу в миску, сверху посыпьте тертым шоколадом. Приятного вам аппетита!

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