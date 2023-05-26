Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с сыром и фруктами. Овсяные хлопья лучше использовать крупные, длительного приготовления. Сыр подойдет любой твердый, а из фруктов также можно использовать яблоко, абрикос или персик. Овсяная каша благодаря сыру становится еще нежнее, а фрукты делают кашу ароматнее и слаще.
Назначение: На завтрак
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка
Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Хлопья овсяные 120 Грамм
- Молоко 250 Миллилитров
- Сыр твердый 25-30 Грамм (тертый)
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Сахар 1 Ст. ложка
- Корица молотая 1/4 Чайных ложки
- Слива 2-3 Штук
- Груша 1/2-1 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
102 ккал
Калорийность
3 г
Белки
5 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяная каша с сыром и фруктами»
Подготовьте все ингредиенты.
Помойте грушу и сливу. С груши срежьте кожуру. Нарежьте фрукты крупными ломтиками.
Обжарьте фрукты около 5 минут на сливочном масле с сахаром и молотой корицей.
Вскипятите молоко в кастрюле с толстым дном. Добавьте щепотку соли и овсяные хлопья. Варите на среднем огне почти до готовности. Я использую хлопья, которые готовятся за 10 минут.
Добавьте тертый сыр, перемешайте и прогрейте кашу, пока сыр не расплавится.
Выложите кашу в тарелку, сверху выложите фрукты. Приятного вам аппетита!