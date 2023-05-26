Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяную кашу с сыром и фруктами. Овсяные хлопья лучше использовать крупные, длительного приготовления. Сыр подойдет любой твердый, а из фруктов также можно использовать яблоко, абрикос или персик. Овсяная каша благодаря сыру становится еще нежнее, а фрукты делают кашу ароматнее и слаще.

Назначение: На завтрак

Основной ингредиент: Крупы / Овсянка

Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Хлопья овсяные 120 Грамм

Молоко 250 Миллилитров

Сыр твердый 25-30 Грамм (тертый)

Масло сливочнoe 15 Грамм

Сахар 1 Ст. ложка

Корица молотая 1/4 Чайных ложки

Слива 2-3 Штук

Груша 1/2-1 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

102 ккал

Калорийность

3 г

Белки

5 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяная каша с сыром и фруктами»

Подготовьте все ингредиенты.

Помойте грушу и сливу. С груши срежьте кожуру. Нарежьте фрукты крупными ломтиками.

Обжарьте фрукты около 5 минут на сливочном масле с сахаром и молотой корицей.

Вскипятите молоко в кастрюле с толстым дном. Добавьте щепотку соли и овсяные хлопья. Варите на среднем огне почти до готовности. Я использую хлопья, которые готовятся за 10 минут.

Добавьте тертый сыр, перемешайте и прогрейте кашу, пока сыр не расплавится.

Выложите кашу в тарелку, сверху выложите фрукты. Приятного вам аппетита!