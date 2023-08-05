Овсянка в микроволновке на молоке

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Описание приготовления:

Рецепт предельно простой. Хочу только добавить, что если вы хотите получить более жидкую кашу — налейте больше молока. Вкусно и полезно детям и взрослым!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 100 Грамм (быстрого приготовления)
  • Молоко 250 Миллилитров
  • Масло сливочнoe 15 Грамм
  • Сахар По вкусу
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

175 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсянка в микроволновке на молоке»

Овсянка в микроволновке на молоке

Подготовьте ингредиенты для приготовления овсяной каши на молоке в микроволновке.

Овсянка в микроволновке на молоке

В посуду, которая подходит для приготовления в микроволновке насыпьте овсяные хлопья.

Овсянка в микроволновке на молоке

Добавьте сахар и соль.

Овсянка в микроволновке на молоке

Овсянку с солью и сахаром залейте молоком.

Овсянка в микроволновке на молоке

Готовьте кашу в микроволновке при мощности 700-750 ватт 2 минуты.

Овсянка в микроволновке на молоке

Овсяная каша на молоке в микроволновке готова. При подаче добавьте в тарелку кусочек сливочного масла.

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