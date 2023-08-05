Описание приготовления:

Рецепт предельно простой. Хочу только добавить, что если вы хотите получить более жидкую кашу — налейте больше молока. Вкусно и полезно детям и взрослым!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Овсяные хлопья 100 Грамм (быстрого приготовления)

Молоко 250 Миллилитров

Масло сливочнoe 15 Грамм

Сахар По вкусу

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

175 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсянка в микроволновке на молоке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления овсяной каши на молоке в микроволновке.

В посуду, которая подходит для приготовления в микроволновке насыпьте овсяные хлопья.

Добавьте сахар и соль.

Овсянку с солью и сахаром залейте молоком.

Готовьте кашу в микроволновке при мощности 700-750 ватт 2 минуты.

Овсяная каша на молоке в микроволновке готова. При подаче добавьте в тарелку кусочек сливочного масла.