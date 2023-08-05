Описание приготовления:
Рецепт предельно простой. Хочу только добавить, что если вы хотите получить более жидкую кашу — налейте больше молока. Вкусно и полезно детям и взрослым!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Овсяные хлопья 100 Грамм (быстрого приготовления)
- Молоко 250 Миллилитров
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Сахар По вкусу
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
175 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсянка в микроволновке на молоке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления овсяной каши на молоке в микроволновке.
В посуду, которая подходит для приготовления в микроволновке насыпьте овсяные хлопья.
Добавьте сахар и соль.
Овсянку с солью и сахаром залейте молоком.
Готовьте кашу в микроволновке при мощности 700-750 ватт 2 минуты.
Овсяная каша на молоке в микроволновке готова. При подаче добавьте в тарелку кусочек сливочного масла.