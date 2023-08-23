Описание приготовления:

Угостите своих родных красочным завтраком, не забывая заварить ароматный кофе или чай. Овсяноблин не только вкусный, но еще и очень полезный и питательный. Он утолит чувство голода практически до полдника или даже до ужина!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки

Кефир 50 Миллилитров (любой жирности)

Соль 2 Щепотки

Хлопья овсяные 40 Грамм (2 ст.л.)

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

222 ккал

Калорийность

10 г

Белки

15 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяноблин на кефире»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яйца лучше всего использовать фермерские, с яркими желтками. Кефир можно приобрести любой жирности.

Влейте кефир в глубокую емкость, вбейте куриные яйца и всыпьте соль. По желанию можно добавить и другие пряности, приправы. Взбейте все вилкой или венчиком примерно 1 минуту.

Всыпьте овсяные хлопья и перемешайте. Оставьте их набухать в жидкости 5-7 минут. После чего еще раз перемешайте.

Раскалите масло в сковороде и выложите всю массу на сковороду, аккуратно разровняйте. Обжарьте на умеренном нагреве 3-4 минуты с одной стороны и переверните на другую. Обжарьте еще 3-4 минуты до румяности.

Выложите румяный овсяноблин на тарелку и украсьте по своему вкусу. Можно подать его с красной рыбой, огурцами, соусами и т.д.