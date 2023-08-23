Описание приготовления:
Угостите своих родных красочным завтраком, не забывая заварить ароматный кофе или чай. Овсяноблин не только вкусный, но еще и очень полезный и питательный. Он утолит чувство голода практически до полдника или даже до ужина!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир / Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки
- Кефир 50 Миллилитров (любой жирности)
- Соль 2 Щепотки
- Хлопья овсяные 40 Грамм (2 ст.л.)
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
222 ккал
Калорийность
10 г
Белки
15 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяноблин на кефире»
Подготовьте указанные ингредиенты. Яйца лучше всего использовать фермерские, с яркими желтками. Кефир можно приобрести любой жирности.
Влейте кефир в глубокую емкость, вбейте куриные яйца и всыпьте соль. По желанию можно добавить и другие пряности, приправы. Взбейте все вилкой или венчиком примерно 1 минуту.
Всыпьте овсяные хлопья и перемешайте. Оставьте их набухать в жидкости 5-7 минут. После чего еще раз перемешайте.
Раскалите масло в сковороде и выложите всю массу на сковороду, аккуратно разровняйте. Обжарьте на умеренном нагреве 3-4 минуты с одной стороны и переверните на другую. Обжарьте еще 3-4 минуты до румяности.
Выложите румяный овсяноблин на тарелку и украсьте по своему вкусу. Можно подать его с красной рыбой, огурцами, соусами и т.д.