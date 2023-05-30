Описание приготовления:

Овсяные хлопья для печенья берите тонкого помола и которым не нужно долгого приготовления. Готовому тесту можно дать постоять 10-15 минут, если боитесь, что хлопья будут жесткие. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или украсить растопленным шоколадом.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 100 Грамм

Сахар 100 Грамм

Овсяные хлопья 125 Грамм (быстрого приготовления)

Сода 1/4 Чайных ложки

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Мёд жидкий 1 Чайная ложка

Яйцо куриное 1 Штука

Масло сливочнoe 125 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

433 ккал

Калорийность

6 г

Белки

23 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяное печенье "Анне Вески"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления овсяного печенья "Анне Вески".

В миску насыпьте овсяные хлопья, сахар, просейте муку и добавьте смешанную соду с лимонной кислотой. Все хорошо перемешайте.

Добавьте в миску жидкий мед и вбейте яйцо, перемешайте.

Масло растопите и добавьте в миску. Перемешайте все до мягкого теста.

Противень застелите пергаментом и столовой ложкой выкладывайте тесто на расстоянии, придавая круглую форму.

Противень с печеньем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут до золотистого цвета. Спустя время готовое печенье остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!