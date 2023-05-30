Описание приготовления:
Овсяные хлопья для печенья берите тонкого помола и которым не нужно долгого приготовления. Готовому тесту можно дать постоять 10-15 минут, если боитесь, что хлопья будут жесткие. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой или украсить растопленным шоколадом.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 100 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Овсяные хлопья 125 Грамм (быстрого приготовления)
- Сода 1/4 Чайных ложки
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
- Мёд жидкий 1 Чайная ложка
- Яйцо куриное 1 Штука
- Масло сливочнoe 125 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
433 ккал
Калорийность
6 г
Белки
23 г
Жиры
52 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овсяное печенье "Анне Вески"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления овсяного печенья "Анне Вески".
В миску насыпьте овсяные хлопья, сахар, просейте муку и добавьте смешанную соду с лимонной кислотой. Все хорошо перемешайте.
Добавьте в миску жидкий мед и вбейте яйцо, перемешайте.
Масло растопите и добавьте в миску. Перемешайте все до мягкого теста.
Противень застелите пергаментом и столовой ложкой выкладывайте тесто на расстоянии, придавая круглую форму.
Противень с печеньем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут до золотистого цвета. Спустя время готовое печенье остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!