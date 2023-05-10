Для желающих иметь красивую и подтянутую фигуру к лету овсяный пирог с капустой — настоящее спасение. Это очень аппетитное блюдо, которое позволит вкусно питаться, одновременно сбрасывая лишний вес.

Столь полезная выпечка без муки сможет быстро насытить ваш организм, утолив чувство голода. А самое важное — то, что, хоть этот пирог и диетический, он может похвастаться своим восхитительным вкусом.

Как правильно испечь овсяный пирог с капустой

Это блюдо можно готовить как с молодой, так и со старой капустой. Если вы остановили свой выбор на втором варианте, после нарезки овоща прибегните к маленькой хитрости. Добавьте к нашинкованной капусте 2 щеп. соли. Затем хорошенько помните ее руками. В данном случае капуста в овсяном пироге будет невероятно мягкой, оставаясь при этом слегка хрустящей.

Ингредиенты

Капуста белокочанная400 г Овсяные хлопья100 г Молоко150 мл Черный перец (молотый) по вкусу Орегано1 ч. л. Яйцо3 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 ч. л. Твердый сыр40 г

Приготовление

В глубокой емкости соединяем 2 яйца с молоком любой жирности. Всыпаем соль, черный молотый перец и сушеный орегано. Перемешиваем все ингредиенты венчиком.К яично-молочной смеси всыпаем хлопья и разрыхлитель. Перемешиваем всё венчиком. Оставляем на 10–15 минут для набухания овсяных хлопьев. Мелко шинкуем белокочанную капусту. Добавляем ее в яичную смесь. Тщательно всё перемешиваем.Застилаем форму пергаментом. Выкладываем в нее массу из капусты и овсянки, ровняя верх лопаткой. Натираем на мелкой терке сыр. Добавляем к нему яйцо. Тщательно всё перемешиваем. Смазываем полученной смесью капусту, равномерно распределяя ее лопаткой.Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готово!

Перед началом приготовления этого вкуснейшего пирога, убедитесь, что у вас есть подходящие овсяные хлопья. Они должны быть крупными. Покупайте для такого блюда овсянку долгой варки. Ведь она самая полезная. К слову, подавать готовый пирог лучше всего с нежным йогуртовым соусом. Для этого соедините в чаше блендера 50 г сыра фета со свежим огурцом и веточкой укропа. Добавьте 1 стак. греческого йогурта. Тщательно взбейте все ингредиенты до однородности. Отправьте соус на 20 минут в холодильник. А затем презентуйте его родным вместе с ароматным овсяным пирогом.