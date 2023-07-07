Пад тай – традиционное тайское блюдо, в котором сочетаются все вкусы: сладкий, соленый, кислый и острый. Вариаций блюда много, но оно всегда готовится быстро, на сильном огне с пряными специями и соусом. Также для пад тай идеально подойдет специальная широкая емкость для приготовления на огне – вок.

Пад тай – классический рецепт

Пад тай – классический рецепт замечательного восточного блюда, который вы легко можете повторить дома самостоятельно. Его можно подать на ужин в будни среди недели или приготовить специально для торжественного события. Несомненно, оно порадует гостей необычным вкусом.

Ингредиенты –+6 порц.

Лапша рисовая 250 гр.

Куриное филе 300 гр.

Креветки замороженные 150 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Чеснок 2 зуб.

Перец чили 1 шт.

Лук зелёный 3 шт.

Паста тамариндовая 1 ч.л.

Соус соевый 1 ст.л.

Вустерский соус 1 ст.л.

Тростниковый сахар 1 ч.л.

Паста креветочная 1 ст.л.

Сыр тофу 100 гр.

Ростки соевые 30 гр.

Арахис 30 гр. (жареного)

Яйцо куриное 2 шт.

Вода 2 ст.л.

Шаги 20 мин.

Чтобы у вас получился классический пад тай, вам понадобятся все ингредиенты, указанные в списке. Дольки чеснока, стручок перца чили и перья зеленого лука нарежьте соломкой. Куриное филе нарежьте полосками, тофу – кубиками. А креветки очистите от панцирей и голов. Рисовую лапшу выложите в миску и залейте горячей водой на 5 минут. Затем приготовьте соус для пад тай. В мисочке смешайте коричневый сахар, тамариндовую и креветочную пасты, рыбный и соевый соусы, добавьте пару столовых ложек воды. Хорошо размешайте ингредиенты, попробуйте на вкус, должен быть баланс кислого, сладкого и острого. Поставьте вок на огонь, прогрейте. Влейте растительное масло и обжарьте чеснок вместе с перцем чили в течение 1-2 минут. Далее выложите тофу и продолжайте жарить до румяных бочков еще пару минут. Следом выложите куриное мясо и креветки, жарьте помешивая до готовности мяса 5-7 минут. Выложите содержимое вока на тарелку. С рисовой лапши слейте воду. Затем выложите ее в вок и разбейте куриные яйца. Когда яйца немного схватятся, перемешайте их с лапшой. Вылейте к лапше подготовленный пряный соус, хорошо перемешайте. Выложите в сковородку смесь мяса, креветок и овощей, перемешайте и прогрейте. Подавайте пад тай в горячем виде, посыпав арахисом, зеленым луком и добавив ростки сои. Приятного аппетита!

Пад тай с курицей

Пад тай с курицей – очень вкусное, легкое и питательное блюдо. По этому рецепту получится угощение ничуть не хуже, чем в азиатском ресторане. Так как пад тай готовится по технике стир-фрай, то необходимо заранее подготовить все ингредиенты, измельчить их, чтобы в нужное время добавлять в сковороду.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 2-4.

Ингредиенты:

Лапша рисовая – 220 гр.

Грудка куриная – 2-3 шт.

Перец чили стручковый – 1-2 шт.

Лук зеленый – 3 пера.

Масло растительное – для жарки.

Перец белый молотый – 1 щепотка.

Проростки фасоли – 2 ст.

Кинза рубленая – 0,5 ст.

Арахис – 1/3 ст.

Бульон куриный – 100 мл.

Соус соевый – 2 ст.л.

Помело – 3 дольки без белых пленок.

Соус пад тай – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую лапшу залейте кипятком и поставьте на огонь. Тем временим займитесь остальными ингредиентами. Варите лапшу 7-10 минут, она должна стать мягкой, но остаться упругой. Промойте готовую рисовую лапшу холодной водой.

Шаг 2. Куриную грудку обмойте прохладной водой, затем нарежьте мясо тонкими кусочками поперек волокон. В небольшой миске соевый соус и мелко нарезанный чеснок. Полученным маринадом залейте куриное мясо, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

Шаг 3. Хорошо прогрейте вок или обычную объемную сковородку. Влейте 1-2 столовые ложки растительного масла. Сначала в течение 30 секунд обжарьте нарезанный соломкой перец чили. Далее выложите курицу и жарьте еще полминуты или чуть больше. Если вся жидкость выпарится, добавьте куриный бульон, чтобы мясо не получилось сухим. Жарьте курицу 5-8 минут до готовности, доливая при необходимости бульон.

Шаг 4. К курице добавьте лапшу, полейте соусом пад тай, аккуратно перемешайте двумя лопатками или деревянными ложками, продолжайте жарить 1-2 минуты. Старайтесь не поломать лапшу, если сковорода сухая, то отодвиньте пад тай в сторону и влейте немного растительного масла.

Шаг 5. В блюдо добавьте проростки фасоли, кусочки помело и приправьте молотым перцем, перемешайте и готовьте еще минуту.

Шаг 6. Готовый пад тай с курицей разложите порционно, посыпьте арахисом, кинзой и зеленым луком, сбрызните соком лайма при желании. Приятного аппетита!

Пад тай с креветками

Пад тай с креветками – восточное блюдо, в котором гармонично сочетаются острый, соленый, сладкий и кислый вкусы. И готовится к тому же оно за считанные минуты. В оригинальных рецептах используется рыбный соус или паста из тамаринда, но подойдет и соевый соус или китайский кисло-сладкий.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Креветки – 12 шт.

Лапша рисовая – 250 гр.

Ростки проросшей сои – 200 гр.

Лук репчатый/шалот – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Сахар – 3 ст.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Перец чили молотый – 1/3 ч.л.

Рыбный соус – 3 ст.л.

Паста тамариндовая – 2 ст.л.

Тофу – 120 гр.

Лук-порей стебли – 2-3 шт.

Яйцо куриное – 4 шт.

Арахис жареный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую лапшу залейте теплой водой на 15-20 минут. Креветки разморозьте и очистите от панциря и голов. Обжарьте креветки в течение одной минуты на растительном масле.

Шаг 2. В миске смешайте рыбный соус, пасту из тамаринда, сахар и молотый чили.

Шаг 3. Тофу нарежьте соломкой и выложите на раскаленное растительное масло, жарьте в течение 2-3 минут. После этого добавьте нарезанный полукольцами репчатый лук.

Шаг 4. Мелко нарежьте чеснок и перья зеленого лука. Выложите нарезку в сковороду, добавьте нагрев и жарьте все вместе около минуты.

Шаг 5. Далее выложите к обжаренным овощам рисовую лапшу, перемешайте. Влейте подготовленный ранее соус, хорошо перемешайте и продолжайте жарить полминуты.

Шаг 6. Отодвиньте лапшу с овощами в сторону, на свободное место капните растительное масло и разбейте яйца. Сразу очень быстро лопаткой перемешайте их.

Шаг 7. Теперь выложите ростки сои, перемешайте содержимое сковороды и жарьте на среднем огне 2 минуты.

Шаг 8. Также выложите обжаренные креветки, перемешайте их с лапшой и овощами. Посыпьте пад тай толченными орехами и подавайте в горячем виде.

Шаг 9. Блюдо выглядит очень эффектно. Пад тай с креветками украсьте зеленью по своему вкусу. Приятного аппетита!

Пад тай с овощами

Пад тай с овощами – вегетарианский вариант блюда, но от этого оно не становится менее вкусным и аппетитным. Подойдет для рецепта рисовая или яичная лапша, а также можно добавлять любые овощи: болгарский перец, мини-кукурузу, ростки сои, помидоры и другие по вашему вкусу.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Лапша рисовая – 100 гр.

Тофу – 150 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый красный – 0,5 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Лук зеленый – 2 пера.

Арахис жареный – 1 ст.л.

Паста арахисовая – 1 ст.л.

Соус терияки – 2 ст.л.

Вода – 3 ст.л.

Перец красный молотый – 0,25 ч.л.

Лайм – 0,25 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимые продукты должны быть под рукой, так как блюдо готовится довольно быстро.

Шаг 2. Рисовую лапшу залейте холодной водой и оставьте на 20-30 минут.

Шаг 3. Тофу нарежьте пластинками толщиной 1-1,5 сантиметра и слегка обжарьте на растительном масле до хрустящей золотистой корочки.

Шаг 4. Морковку натрите на терке для моркови по-корейски, чеснок мелко порубите ножом, красный репчатый лук нарежьте полукольцами, а белую часть зеленого лука – кружочками. Измельченные овощи обжарьте в течение пара минут.

Шаг 5. Лапшу промойте проточной водой и откиньте на сито.

Шаг 6. Приготовьте соус. В мисочке смешайте воду, арахисовую пасту, терияки и острый молотый перец.

Шаг 7. На сковородку к обжаренным овощам добавьте рисовую лапшу и полейте все приготовленным соусом, перемешайте.

Шаг 8. Обжаренный тофу нарежьте кубиками и выложите в сковородку.

Шаг 9. Перья зеленого лука крупно порубите ножом и рассыпьте поверх блюда. Пад тай аккуратно перемешайте и готовьте еще пару минут, пока лапша не станет мягкой, при необходимости подливайте воду.

Шаг 10. Подавайте пад тай с овощами в горячем виде, посыпав его арахисом и добавив дольку лайма. Приятного аппетита!

Пад тай с говядиной

Пад тай с говядиной теперь можно встретить в любых уголках мира. Это тайское блюдо настолько вкусное, что готовить и кушать его хотят повсеместно, при этом в каждой стране рецепт адаптируется с учетом местных предпочтений. Мы предлагаем попробовать вариант пад тай с говядиной.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Лайм – 0,25 шт.

Лапша рисовая – 50 гр.

Морковка — 30 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Яйцо куриное – 1 шт.

Проростки фасоли маш – 50-70 гр.

Соус чили – 20 мл.

Говядина/телятина – 150 гр.

Паста из тамаринда – 40 мл.

Масло растительное без запаха – 20 мл.

Лук зеленый – 10 гр.

Сахар кокосовый – 70 гр.

Соус рыбный тайский – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рисовую лапшу отварите по инструкции, указанной на упаковке. Далее готовьте соус: растолчите кокосовый сахар, добавьте пасту из тамаринда, соус чили. Поставьте емкость на медленный огонь, при нагревании сахар должен полностью раствориться.

Шаг 2. Все овощи помойте и нарежьте. Хорошо разогрейте вок, влейте растительное масло и выложите лук-шалот, обжарьте немного, добавьте к нему тонко нарезанное мясо, затем морковку. Продолжайте жарить до готовности.

Шаг 3. Взболтайте в миске куриное яйцо, посолите его. В отдельной сковороде из взбитой яичной массы испеките тонкий блинчик. Затем выложите его на доску и нарежьте полосками.

Шаг 4. В вок к мясу и овощам добавьте рисовую лапшу, приготовленный соус, рыбный тайский соус, нарезанный яичный блинчик, проростки фасоли маш и зеленый лук. Готовьте еще 5 минут, помешивая лопаткой.

Шаг 5. Подавайте пад тай с говядиной в горячем виде с ломтиком лайма. Приятного аппетита!