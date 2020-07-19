Палатка вместо отеля. Лучшие места для дикого отдыха в Крыму

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Отдых в Крыму всегда славился своим разнообразием. На полуострове туристам предлагают и роскошные отели, и небольшие виллы, доступные хостелы, квартиры и множество других вариантов.

Дорогие отели Крыма в этом сезоне пользуются популярностью у туристов Из-за закрытых для туристов границ этим летом Крым в июле и августе вообще пользуется огромным спросом: изголодавшиеся по путешествиям россияне готовы платить за отдых немалые деньги — иные путевки в стоимости давно догнали пятизвездочную Турцию.

Между тем альтернативой дорогому отелю может стать дикий отдых с палатками. Возможно, именно такой вариант позволит в полной мере насладиться прекрасной природой полуострова, отдохнуть от повседневной суеты и получить множество незабываемых впечатлений. Корреспондент «АиФ-Крым» изучил уединенные пляжи и организованные кемпинги для дикого отдыха в сезоне-2020 и делится советами и полезной информацией.