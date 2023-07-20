Рецепты Пальчики оближете: нежные куриные голени с соусом дзадзики По Admin - 20 июля, 2023 0 71 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не знаете, что приготовить из куриных голеней, а обычные варианты блюд уже надоели? У нас есть рецепт идеальных голеней с соусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Нежные куриные голени с соусом дзадзики станут настоящим открытием новых вкусов для вашей семьи. Этот рецепт настолько прост, что его сможет повторить даже начинающий. Читайте также Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем попробовало Куриные голени не только вкусны, но и быстры в приготовлении, поэтому за короткое время можно накормить всю семью. Относительно гарнира к мясу: выбирайте овощной салат, любимую кашу или французский картофель. Рецепт куриных голеней с соусом дзадзики Время: 1 час 50 минут Порции: 4 Ингредиенты: – упаковка голеней; – 1 столовая ложка йогурта; – 2 столовые ложки масла; – сухие травы; – соль, черный молотый перец; – чеснок; – пармезан; – любимая зелень; – 30 граммов сливочного масла. Приготовление: К куриным голеням добавляем йогурт, специи, растительное масло и все перемешиваем. Оставляем на 30 минут курочку, чтобы она немного промариновалась. Выпекаем голени в рукаве при температуре 190 градусов 60 минут, после разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов и время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон. Выкладываем голени в миску, добавляем измельченную зелень, свежий натертый чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Все перемешиваем. Куриные голени получаются очень нежные и сочные. Рецепт соуса дзадзики Для соуса нам нужно: – 100 граммов йогурта без добавок; – огурец; – укроп; – соль. Приготовление: Натираем огурец на мелкой терке и выжимаем сок, добавляем йогурт, укроп и соль. Ставим в холодильник в час, лучше это делать одновременно с приготовлением голеней. Подаем горячие куриные голени вместе с соусом дзадзики. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить любимое блюдо Ивана Франко за нашим рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Звезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирВкус детства – готовим торт СпартакЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВ торт или кофе: как приготовить домашнюю карамельК мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от Клопотенка