Пальчики оближете: нежные куриные голени с соусом дзадзики

Не знаете, что приготовить из куриных голеней, а обычные варианты блюд уже надоели? У нас есть рецепт идеальных голеней с соусом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Нежные куриные голени с соусом дзадзики станут настоящим открытием новых вкусов для вашей семьи. Этот рецепт настолько прост, что его сможет повторить даже начинающий.

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Куриные голени не только вкусны, но и быстры в приготовлении, поэтому за короткое время можно накормить всю семью. Относительно гарнира к мясу: выбирайте овощной салат, любимую кашу или французский картофель.

Рецепт куриных голеней с соусом дзадзики

Время: 1 час 50 минут

1 час 50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– упаковка голеней;

– 1 столовая ложка йогурта;

– 2 столовые ложки масла;

– сухие травы;

– соль, черный молотый перец;

– чеснок;

– пармезан;

– любимая зелень;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

К куриным голеням добавляем йогурт, специи, растительное масло и все перемешиваем.

Оставляем на 30 минут курочку, чтобы она немного промариновалась.

Выпекаем голени в рукаве при температуре 190 градусов 60 минут, после разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов и время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон.

Выкладываем голени в миску, добавляем измельченную зелень, свежий натертый чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Все перемешиваем.

Куриные голени получаются очень нежные и сочные.

Рецепт соуса дзадзики

Для соуса нам нужно:

– 100 граммов йогурта без добавок;

– огурец;

– укроп;

– соль.

Приготовление:

Натираем огурец на мелкой терке и выжимаем сок, добавляем йогурт, укроп и соль. Ставим в холодильник в час, лучше это делать одновременно с приготовлением голеней.

Подаем горячие куриные голени вместе с соусом дзадзики.

Приятного аппетита!

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