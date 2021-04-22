Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» открыли в Севастополе

В Севастополе на берегу Карантинной бухты состоялось торжественное открытие памятника «100-летию окончания гражданской войны». Монумент появился благодаря совместной инициативе Российского военно-исторического общества и Правительства Севастополя по поручению Президента России. В церемонии открытия приняла участие делегация, среди которых был председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева, а также представители парламентских партий.

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ, помощник Президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества: «Этот мемориал делался достаточно долго, несколько лет. Было очень много споров как он должен выглядеть. Каждая надпись, каждая запятая проходила через общественные обсуждения и через выбор. Предложения вносили разные партии, некоторые из них, может быть, видят себя наследниками ещё тех противоборствующих сторон. Но мы увидели, что гражданская война закончилась. Она закончилась в сердцах наших людей. И люди хотят единства, они хотят мира, хотят спокойствия и видят, что когда мы едины – нас никто не одолеет».

Доминантой скульптурной композиции является женская фигура, представляющая образ России, образ матери. У подножия постамента расположены две статуи солдат. Это – братья, судьбы которых развела гражданская война. Старший – поручик Белой Армии, принявший воинскую присягу Российской Империи. Младший – командир-красноармеец, вдохновлённый идеями грядущих перемен. По замыслу скульптора образ матери призывает сыновей к примирению. Особое место в композиции занимает вечный огонь, символизирующий память о жертвах братоубийственной войны.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Очень символично, что памятник появился именно в Севастополе. Семь лет назад именно в Севастополе началась и случилась Русская Весна, и показала России пример единства, патриотизма. И сейчас здесь мы открываем памятник 100-летию вот тех событий в тоже очень непростое время. Когда есть много желающих развязать какие-то новые внутренние конфликты. И вообще история не терпит сослагательных направлений, но она очень часто идёт по спирали, мы не должны эту спираль очередную допустить».

В композицию ансамбля включены две стелы, рассказывающие о последних днях гражданской войны и о сломанных судьбах миллионов людей. У подножия колонны с трех сторон выбиты в камне посвященные этим трагическим дням стихи поэтов – Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также бессмертные строки Михаила Шолохова.