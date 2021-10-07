Памятник-бронепоезд «Железняков» продолжает ржаветь и гнить

Фото: ForPost

Знаменитый бронепоезд «Железняков», участвовавший во второй обороне Севастополя, проржавел и тонет в мусоре. Состояние, в котором находится памятник, можно оценить по фотографиям, которые опубликовал новостной портал ForPost.

Элементы бронепоезда ржавеют и прогнили почти насквозь. Территория вокруг паровоза и его платформ усеяна окурками.

Одно хорошо – через дыры в корпусе вагона-тендера видно, что сейчас в памятнике никто не живёт.

А вот год назад, когда севастопольские футбольные фанаты устроили здесь субботник, внутри была обнаружена «ночлежка». Правда, когда там шла уборка, «жильцы» отсутствовали.

«Всё обустроено под жильё: сохнут вещи, сооружены полки, разбросана посуда и множественные пакеты с мусором», — комментировали удивленные фанаты странный факт.

Тогда активисты навели порядок на объекте и написали у себя в соцсетях, что передают эстафету Правительству города. Тем не менее, нынешнее состояние памятника может вызывать только горечь и недоумение.